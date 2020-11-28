Lian Li выпускает новые вентиляторы ST120 с подсветкой

LIAN LI выпустила набор из трех вентиляторов ST120 и кабелей для подключения ARGB, чтобы пользователи смогли создать полноценную сборку совместно с водяным охлаждением Lian Li GALAHAD.

Вентиляторы ST120 с высоким статическим давлением - это PWM-вентиляторы, которые работают на скоростях от 800 до 1900 об / мин. ST120 бесшумны, но мощны благодаря высокоэффективному промышленному двигателю, гидродинамическому подшипнику и дополнительному магнитному основанию, создают возможность бесшумной работы вентиляторов. Они оснащены RGB светодиодами, которые можно синхронизировать с программным обеспечением подсветки материнской платы или управлять через входящий в комплект контроллер.

Комплект из 3 вентиляторов ST120 в черном и белом цвете и комплект кабелей ARGB доступны для предварительного заказа с 26 ноября 2020 года по рекомендованной розничной цене 39,99 долларов и 12,99 долларов соответственно.