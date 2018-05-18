Lian Li выпускает вентилятор BORA LITE RGB

Lian Li с гордостью сообщает о доступности своих новейших вентиляторов с RGB подсветкой: BORA LITE 120 (BR LITE 120). Старые BORA LITE 120 (BR LITE 120) были переработаны и улучшены с помощью RGB подсветки, так же была добавлена алюминиевая рамка, для улучшения визуальной привлекательности.Они совместимы с технологиями управления RGB от лучших брендов материнских плат, позволяя полностью увеличить потенциал освещения 12 RGB светодиодов.