Лицевую панель Xiaomi 15 показали на первом рендере

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал первое изображение передней панели флагманского смартфона Xiaomi 15, официальная презентация которого состоится уже в следующем месяце. Если верить рендеру, аппарат получит 6,3-дюймовый плоский дисплей с одинаковыми рамками. Также отмечается плоская металлическая рамка и врезанная по центру фронтальная камера.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 15 оснастят экраном с разрешением 1,5K, флагманской 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen4, которая еще не была представлена, тройной основной камерой с оптикой Leica и знакомой по Xiaomi Mi 6 серебристой расцветкой Bright Silver. Ориентировочная цена Xiaomi 15 составляет 600 долларов.