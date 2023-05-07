Лимитированный Xiaomi 13 Ultra появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам новых расцветок флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra. Теперь для покупки доступны цвета Starry Sky Blue, Chixia Orange и Ginkgo Yellow в единственном варианте с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти. Их цена составляет 940 долларов.

Напомним, что Xiaomi 13 Ultra оснащается 6,73-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и яркостью до 2600 нит, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды (IP68) и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой MIUI 14.
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