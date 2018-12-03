Линейка Galaxy M будет собираться в Индии

Компания Samsung начала производство своих смартфонов Galaxy M в Индии, а выпуск линейки ожидается в начале 2019 года.

Сообщается, что Galaxy M10, M20 и M30 будут собраны на заводе Samsung в Нойде. Линейка Samsung Galaxy M заменит старые серии Galaxy J и Galaxy On и предложит широкие возможности хранения данных. Galaxy M10 будет использовать собственный Exynos 7870 от Samsung, он будет оснащен 3 ГБ оперативной памяти. Также есть вероятность того что вся линейка Galaxy M будет оснащена метками NFC.