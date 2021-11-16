Линейка беспроводных игровых гарнитур HyperX Cloud Flight для PS5

HyperX, группа разработчиков игровой периферии в HP Inc. и лидер в области игр и киберспорта, объявила о выпуске дополнения к беспроводной игровой гарнитуре HyperX Cloud Flight с расширенной совместимостью с консолью PlayStation. Добавляя совместимость с PlayStation 5 вместе с PlayStation 4, новая гарнитура предлагает консольным геймерам беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц и фирменный комфорт HyperX до 30 часов автономной работы для расширенных беспроводных игр без подзарядки. Новый светодиодный индикатор отключения микрофона был добавлен в дизайн для более удобного управления микрофоном.

Гарнитура HyperX Cloud Flight поднимает комфорт на новый уровень, используя прочные регулируемые стальные ползунки на оголовье и фирменную пену с эффектом памяти HyperX для расширенного игрового процесса. Cloud Flight предлагает дизайн с закрытой чашкой, 50-миллиметровые драйверы для иммерсивного звука в игре и вращающиеся на 90 градусов амбушюры, позволяющие геймерам положить гарнитуру на шею или плечи в перерывах между играми. Беспроводная игровая гарнитура HyperX Cloud Flight обеспечивает работу без проводов с радиусом действия до 20 метров и временем автономной работы до 30 часов. Гарнитура предлагает удобные встроенные функции управления, позволяющие пользователям настраивать светодиодные эффекты, отключение микрофона, мощность и громкость. Кроме того, съемный микрофон с шумоподавлением со светодиодным индикатором отключения звука помогает геймерам четко общаться с товарищами по команде.
Комментарии и отзывы HyperX Cloud Flight
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