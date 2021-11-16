Линейка беспроводных игровых гарнитур HyperX Cloud Flight для PS5

Гарнитура HyperX Cloud Flight поднимает комфорт на новый уровень, используя прочные регулируемые стальные ползунки на оголовье и фирменную пену с эффектом памяти HyperX для расширенного игрового процесса. Cloud Flight предлагает дизайн с закрытой чашкой, 50-миллиметровые драйверы для иммерсивного звука в игре и вращающиеся на 90 градусов амбушюры, позволяющие геймерам положить гарнитуру на шею или плечи в перерывах между играми. Беспроводная игровая гарнитура HyperX Cloud Flight обеспечивает работу без проводов с радиусом действия до 20 метров и временем автономной работы до 30 часов. Гарнитура предлагает удобные встроенные функции управления, позволяющие пользователям настраивать светодиодные эффекты, отключение микрофона, мощность и громкость. Кроме того, съемный микрофон с шумоподавлением со светодиодным индикатором отключения звука помогает геймерам четко общаться с товарищами по команде.