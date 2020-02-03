Линейка смартфонов Samsung Galaxy S20 с выступающей камерой

На фотографии изображены три телефона семейства Samsung Galaxy S20. На фото видно что основная камера отличается размерами и модули камер. У всех троих камеры выступают, как у смартфона iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Вся линейка Galaxy S20 получит поддержку сети пятого поколения, защиту от воды IP68, 120 герцовые Super AMOLED-дисплеи с отверстиями по центру для фронтальной камеры, также новый процессор Qualcomm Snapdragon 865 либо Exynos 990.

Смартфоны представят 11 февраля во время мероприятий Galaxy Unpacked.