Линейка смартфонов Samsung Galaxy S20 с выступающей камерой

2020-02-03, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy S20; [67]

На фотографии изображены три телефона семейства Samsung Galaxy S20. На фото видно что основная камера отличается размерами и модули камер. У всех троих камеры выступают, как у смартфона iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Вся линейка Galaxy S20 получит поддержку сети пятого поколения, защиту от воды IP68, 120 герцовые Super AMOLED-дисплеи с отверстиями по центру для фронтальной камеры, также новый процессор Qualcomm Snapdragon 865 либо Exynos 990.

Смартфоны представят 11 февраля во время мероприятий Galaxy Unpacked.


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