Линейку смартфонов Huawei Mate40 представят 22 октября

Китайская компания Huawei готовится представить серию Mate40 ​​22 октября на онлайн презентации. Об этом она сообщила в своем твиттере, написав, что «грядет беспрецедентная мощность».

Помимо традиционных Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro Plus производитель собирается показать RS Porsche Edition с керамической задней крышкой. Ожидается, что смартфоны будут работать на базе однокристальной системы Kirin 9000, построенной по 5-нм техпроцессу. Huawei P40 Pro получит изогнутый OLED-дисплей с овальным отверстием, в котором будет расположена не только фронтальная камера, но и ToF-сенсор для разблокировки с помощью 3D-скана лица.

Смартфоны будут доступны в черном, белом, серебристом, зеленом и желтом цвете.