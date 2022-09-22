Logitech G представила наушники Fits

Рынок современных беспроводных наушников на самом деле достаточно объёмный и многогранный — пользователь при желании сможет найти себе буквально любое устройство на вкус и цвет. При этом это не мешает производителям каждый день выпускать всё новые и новые модели, чтобы удовлетворить запросы потенциальных покупателей. Именно этим решила заняться компания Logitech, которая официально представила на рынке беспроводные наушники Logitech G Fits. Все могут решить, что устройство создавали для геймеров, но на самом деле сценариев использования наушников очень даже много. Например, никто не мешает вам пользоваться устройством в процессе занятия спортом, на пробежках, просто для прослушивания музыки и так далее. Выглядит новинка более чем достойно и звучит, судя по характеристикам, тоже неплохо.

При этом нужно понимать, что Logitech — новая компания на рынке TWS-наушников, несомненно, но это один из крупнейших производителей компьютерной периферии в мире. И компания уже годами выпускает достаточно качественные беспроводные наушники и гарнитуры, так что никаких проблем с новинкой быть не должно. Более того, пока что цена на Logitech G Fits не сообщается, но есть ощущение, что производитель не будет целиться во флагманский сегмент — соответственно, наушники будут дешевле потенциальных конкурентов. Вопрос только насколько и как хорошо они звучат на самом деле — совсем скоро мы всё это узнаем. Но дизайн корпуса точно заслуживает похвалы.