Logitech представила беспроводные наушники для бизнеса

Logitech выпустила новые беспроводные наушники, специально предназначенные для бизнес-пользователей, которые проводят много времени на облачных платформах видеоконференцсвязи. Наушники называются Logitech Zone True Wireless и они заявлены как первые наушники, прошедшие сертификацию всех трех основных облачных платформ видеоконференцсвязи, включая Google Meet, Microsoft Teams и Zoom. Если пандемия что-то нам показала, так это то, что люди могут работать и работают дома, а видеоконференции — огромная часть новой современной механики работы с сотрудниками. Однако пандемия также показала, что многим людям необходимо обновленное оборудование, чтобы полностью адаптироваться к новой реальности удаленной работы. Наушники Zone True Wireless обещают бизнес-пользователям удобную форму и удобную посадку в сочетании с качественным звуком, отвечающим требованиям профессионалов.

Zone True Wireless оснащена микрофонами с шумоподавлением премиум-класса, обеспечивающими чистый звук даже в шумной обстановке. Также Logitech использовала современный минималистичный дизайн — он простой, строгий и практичный. Кроме того, беспроводные наушники оснащены Bluetooth и беспроводным USB-приемником для надежного соединения, что позволяет подключать их к компьютеру и мобильному телефону. Они также обещают вдвое увеличить время автономной работы по сравнению с другими ведущими потребительскими устройствами, что важно для пользователей, которые проводят несколько совещаний подряд.
Комментарии и отзывы Logitech Zone True Wireless
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