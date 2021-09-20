Logitech представила беспроводную гарнитуру G435 LIGHTSPEED в трех новых цветах

Logitech объявила о выпуске беспроводной гарнитуры G435 LIGHTSPEED в трех новых цветах. Выберите тот, который соответствует вашему стилю. Новые модели включают расцветку в бело-сиреневом, в черном с неоновым желтым и варианте синего с малиновым. Игровая гарнитура G435 подключается к ПК, телефону и другим устройствам с помощью беспроводной технологии игрового класса LIGHTSPEED и интерфейса Bluetooth. Технология LIGHTSPEED совместима с ПК, Mac, PlayStation 4 и PlayStation 5. На данный момент, игровая гарнитура доступна для предварительного заказа.

Автономность гарнитуры достигает 18 часов при полном заряде. Ушные чашки покрыты дышащей тканью для обеспечения комфорта во время длительной игровой сессии. Logitech G435 LIGHTSPEED оснащена двойным микрофоном с шумоподавлением. Отличается гарнитура высоким качеством звука и гарантирует полное погружение в мир музыки и игр. G435 LIGHTSPEED совместима для работы с Dolby Atmos, Tempes 3D AudioTech и Windows Sonic. Пластиковые компоненты гарнитуры G435 содержат не менее 22 % сертифицированного сырья, изготовленного на основе переработанных отходов.

Комментарии и отзывы Logitech G435 LIGHTSPEED
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