Logitech представила гарнитуру с графеновыми драйверами

Сегодня компания Logitech официально анонсировала свою новую игровую гарнитуру G Pro X 2 Lightspeed, оснащённую графеновыми звуковыми драйверами. Вы, вероятно, слышали о графене, двумерной аллотропнрй модификация углерода, которая меняет мир высоких технологий последние 20 лет. И компания Logitech использует данный передовой материал, который обещают задействовать в производстве космических лифтов, для создания драйверов наушников. «Используя графен, мы можем создать драйвер, который одновременно невероятно жёсткий и почти невесомый. Это обеспечивает высококачественное звучание с очень низким искажением, позволяя полностью раскрыть потенциал звуковой сцены в любом сценарии использования», — заявил глава подразделения Logitech G Pro.

Также представитель Logitech объяснил, что компания использует 50-мм графеновую диафрагму для звукового драйвера внутри гарнитуры G Pro X 2. Она разработана для создания более глубокого звучания и имеет 25-граммовое снижение веса по сравнению с оригинальной моделью Pro X. В компании уверены, что поддержка объёмного звука и технологии DTS очень важна в играх от первого лица, где необходимо чётко слышать звук шагов, но на самом деле преимущества нового драйвера будут заметны также в других жанрах видеоигр, а также при просмотре фильмов или прослушивании музыки. Это всё очень важно для потенциального покупателя, который хочет получить лучшее качество звука из всех возможных вариантов.