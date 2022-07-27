Logitech представила игровую периферию Aurora Collection

Коллекция Aurora Collection поставляется в цвете белый туман. Дополнительные цветные аксессуары приобретаются отдельно.
Благодаря удобной посадке, технологиям игрового уровня и возможностям индивидуальной настройки, отражающим ваш стиль, в коллекции Aurora есть все, что вам нужно. Коллекция Aurora включает в себя беспроводную игровую гарнитуру G735, беспроводную игровую клавиатуру G715, игровую клавиатуру G713 и беспроводную игровую мышь G705.
Игровая периферия коллекции Aurora доступна на официальном сайте компании.