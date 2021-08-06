Logitech представила премиальные наушники Zone True Wireless и Zone Wired Earbuds

Адаптивная функция активного гибридного шумоподавления помогает блокировать нежелательный шум. Благодаря большим 12-миллиметровым диффузорам наушники отлично воспроизводят глубокие низкие частоты, позволяя наслаждаться полным спектром насыщенного звучания. Наушники легко подключаются к ПК, ноутбуку и другому устройству с помощью встроенного интерфейса Bluetooth или используйте USB-приемник. Автономность достигает 6 часов с активным шумоподавлением, кроме того, устройство поддерживает беспроводную зарядку Qi. Bluetooth-наушники Zone True Wireless имеют класс защиты IP68.
Zone True Wireless и Zone Wired Earbuds представлены в двух цветовых решениях. Наушники Logitech Zone True Wireless и Zone Wired появятся в продаже осенью по рекомендованной цене от 299 долларов.