Logitech представила премиальные наушники Zone True Wireless и Zone Wired Earbuds

Logitech представила беспроводные наушники Zone True Wireless и Zone Wired Earbuds. Наушники разработаны специально для проведения видеоконференций. Они сертифицированы с платформами Google Meet, Microsoft Teams и Zoom. Микрофон с функцией активного шумоподавления и насыщенное звучание делают эту модель идеально подходящей для шумных помещений. Три микрофона в каждом наушнике (всего 6) позволяют выделить голос говорящего на фоне остальных звуков.

Адаптивная функция активного гибридного шумоподавления помогает блокировать нежелательный шум. Благодаря большим 12-миллиметровым диффузорам наушники отлично воспроизводят глубокие низкие частоты, позволяя наслаждаться полным спектром насыщенного звучания. Наушники легко подключаются к ПК, ноутбуку и другому устройству с помощью встроенного интерфейса Bluetooth или используйте USB-приемник. Автономность достигает 6 часов с активным шумоподавлением, кроме того, устройство поддерживает беспроводную зарядку Qi. Bluetooth-наушники Zone True Wireless имеют класс защиты IP68.

Zone True Wireless и Zone Wired Earbuds представлены в двух цветовых решениях. Наушники Logitech Zone True Wireless и Zone Wired появятся в продаже осенью по рекомендованной цене от 299 долларов.