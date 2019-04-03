Looking Glass - актуальный голографический дисплей

Looking Glass - это запатентованный дисплей, который использует технологии светового поля и объемного отображения в системе трехмерного отображения для создания полноцветной суперстереоскопической трехмерной сцены. Устройство разбивает объемную модель на 45 плоских изображений, соответствующих наблюдению из разных точек, накладывает их друг на друга и объединяет в одно плоское изображение.

Дисплей обновляется со скоростью 60 кадров в секунду с контентом, который генерируется с ПК. Таким образом, хотя Looking Glass технически является дисплеем светового поля с объемными характеристиками, вы получаете полностью визуализированное изображение, с которым вы можете взаимодействовать, подобно голограммам, которые мы видим в фильмах. И вам не понадобятся специальные очки или гарнитура.

Вы можете создать собственное голографическое приложение через Unity SDK или импортировать файлы OBJ, .gLTF или .glb с помощью приложения Model Importer. Новинка доступна в двух размерах - Стандартное и Большое - за $599 и $ 3000.