Лучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T RED

GIGABYTE AORUS LIQUID COOLER 240

Выбор системы жидкостного охлаждения всегда очень интересен и сложен, так как далеко не каждому пользователю понятно, на что нужно обращать внимание в этом вопросе. Мы решили помочь пользователям, чтобы они понимали, на что стоит тратить время при подборе идеальной модели, а на что обращать внимание вовсе не стоит. Итак, давайте смотреть, что же мы выбрали и что из этого вам точно подойдет.

AeroCool Pulse L240

Довольно длительное время компания GIGABYTE производила только видеокарты, материнские платы и корпуса компьютерные, но в определенный момент производитель принял решение, что пора двигаться дальше и делать новые устройства, которые будут привлекать внимание пользователей со всего мира. В итоге в свет вышла система жидкостного охлаждения GIGABYTE AORUS LIQUID COOLER 240, которая выглядит очень круто и для большинства пользователей это прямо идеальное решение на все случаи жизни. Начнем с того, что производитель реализовал на помпе дисплей, который показывает изображение и температуру.Это очень прикольный бонус, которым может похвастаться далеко не каждая система жидкостного охлаждения, к сожалению. Светится дисплей ярко и сочно, он моментально привлекает внимание и выглядит это шикарно. Также стоит сказать, что у системы имеется радиатор, на котором расположены вентиляторы с подсветкой, так что в корпусе потенциального покупателя априори будет очень ярко. В плане характеристик у GIGABYTE AORUS LIQUID COOLER 240 тоже все отлично, так как производитель не первый год на рынке и понимает, как делать качественные продукты. Это шикарная модель за свои деньги, у которой конкурентов при такой стоимости практически нет.

ID-COOLING FROSTFLOW X 240

Часто пользователи после приобретения мощного процессора думают о том, какую систему охлаждения им нужно приобрести, чтобы процессор под разгоном не перегревался и не уходил в троттлинг. Это процесс, когда для понижения температуры процессоры сбрасывает частоты, тем самым снижая и производительность системы. Если у вас тоже есть такая проблема, то стоит присмотреться к модели AeroCool Pulse L240, которая обладает просто безумным отводом тепла — производитель заявил, что эта система с радиатором на две секции справится с отводом тепла в объеме 400 Вт. Это действительно приличный показатель, который вполне справится с любым процессором.И когда мы говорим про любой процессор, то не лукавим — даже самые современные процессоры под разгоном выделяют от силы 250-300 Вт тепла, то есть эта система работает с приличным запасом. Более того, если вы купите обычный пользовательский процессор для игр или для монтажа, то у него уровень выделения тепла достигнет от силы 120 Вт, то есть система будет работать на треть своей мощности и вентиляторы в этом случае вы слышать не будете. Да и стоимость AeroCool Pulse L240 достаточно привлекательная, так что если хотите попробовать нечто мощное и крутое, то обязательно обратите внимание на данную модель. За свои деньги она дает действительно много возможностей.

Corsair H60 (2018)

Достаточно популярная по понятным причинам модель отлично справляется с охлаждением процессора и при этом стоит вполне разумные деньги. Да, стоит понимать, что производитель сделал упор на простоте и убрал все ненужные декоративные элементы, бонусы и ненужные компоненты, предоставив пользователю возможность приобрести просто доступную систему. Она отлично справляется с охлаждением процессора и этого хватает, чтобы вы никогда не думали о слишком высоких температурах. Даже мощные решения под разгоном будут охлаждаться в стандартном режиме, ведь СЖО может рассеивать до 250 Вт тепла, тогда как у некоторых моделей всего 65 Вт теплопакет.Да, если купить процессор с теплоотдачей в 100-120 Вт, то система будет работать на половине оборотов и при этом температура будет вполне адекватная. Конечно, стоит отметить, что при желании пользователь может поставить максимальные обороты вентиляторов, сбавив температуру до минимума, но тогда система будет издавать гораздо больше шума. В принципе, на стандартном режиме охлаждения система будет работать достаточно тихо, так что проблем никаких у пользователя возникнуть не должно. Все же это очень качественная система охлаждения, которая точно подойдет для сборки мощного компьютера.

Deepcool GAMMAXX L240T RED

Мы прекрасно понимаем, что далеко не всегда пользователи могут себе позволить систему на две или три секции радиатора, так как в этом случае нужно иметь подходящий корпус. Если корпус компьютера не поддерживает установку такого формата радиатора, то, к сожалению, пользователь никак не сможет установить СЖО. К счастью, на рынке есть системы на одну секцию, которые отлично справляются с охлаждением процессора и при этом им необходимо только одно посадочное место для радиатора, а такое посадочное место есть у абсолютно любого корпуса. Просто ставите радиатор с вентилятором, подключаете процессор и все, можно играть или работать.Конечно, стоит понимать, что у этой системы мене эффективное охлаждение, чем у моделей с двумя секциями радиатора, так как производитель все же ограничен. С другой стороны, Corsair H60 (2018) оборудована достаточно качественным вентилятором, который отлично охлаждает воздух между ребрами радиатора и тем самым обеспечивает процессор вполне адекватным уровнем охлаждения. Для компьютеров, у которых нет возможности поставить две или три секции, это просто идеальный вариант — максимально тихая работа, довольно стильное исполнение, ничего лишнего и предельное качество продукции. За эти деньги систему явно можно назвать лучшей на рынке.

Также стоит посоветовать к приобретению достаточно доступную систему жидкостного охлаждения, которая выглядит очень привлекательно, при этом обладает приличным набором преимуществ и может удовлетворить запросы большинства потенциальных покупателей. У этой системы две секции радиатора, что стоит учитывать при покупке, при этом имеется весьма привлекательная помпа с подсветкой и неплохие вентиляторы, которые работают тихо и при этом создают мощный воздушный поток. Не сказать, что это прямо лучшая система в мире, но определенные преимущества действительно имеются.Главным бонусом Deepcool GAMMAXX L240T RED выступает стоимость, ведь пользователю необходимо потратить много денег на покупку хорошей системы, но не всегда эти средства имеются. Для приобретения данной системы необходимо потратить куда меньше личных средств, так производитель решил сделать свой СЖО более доступной, что крайне полезно в случае ограниченного бюджета. Более того, пользователю совсем не обязательно покупать дорогую систему для охлаждения процессора, у которого нет функции разгона по множителю — там очень скромный теплопакет, который легко охладить.