Лучшая игровая гарнитура 2020 года. SteelSeries Arctis 1

Plantronics RIG 300

ASUS TUF Gaming H3

Компания Plantronics довольно долго находится на рынке игровой периферии, делает весьма качественные решения и всегда радует своих пользователей качеством и низкой стоимостью. Данную игровую периферию мы именно из-за этого и выбрали, так как для многих геймеров важна именно стоимость, им не особо нужны каналы, детализация и прочие бонусы. Главное, чтобы периферия стоила адекватных денег, позволяла играть в игры и общаться с товарищами по специальным программам. Если у вас тоже есть желание получить именно такого рода продукт, то стоит обратить внимание на эту периферию.Нам очень понравился каркас устройства — оголовье выполнено из пластика, при том он достаточно тонкий и легкий, благодаря чему при длительных игровых сессиях пользователь получает достаточно малую нагрузку на голову и уши. Это позволяет с комфортом играть хоть сутки напролет. Далее, нужно понимать, что у Plantronics RIG 300 есть неплохой микрофон на штанге выдвижной, который неплохо захватывает звук и практически не искажает его. Конечно, для стримов и записи контента такая гарнитура не подходит, но если вы хотите просто играть и общаться с друзьями, то Plantronics RIG 300 подойдет просто идеально.

Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

Компания ASUS тоже понимает, что не все геймеры готовы отдавать баснословные деньги за игровую гарнитуру. Не все же из нас киберспортсмены и хотят получать кристально чистый звук во всех игровых ситуациях, верно? Для кого-то достаточно слышать врага, получать удовольствие от звука и слышать товарищей по команде. Специально для таких геймеров была создана игровая гарнитура ASUS TUF Gaming H3, которая выглядит очень привлекательно и при этом обладает нужными для пользователей техническими характеристиками. К примеру, здесь достаточно большие излучатели, которые позволяют выдавать высокое качество низких и средних частот — для шутеров это идеально.Кроме того, нам очень понравились амбушюры, которые плотно прилегают к ушам пользователей и позволяют с комфортом играть длительное время. Отдельно хочется похвалить микрофон на гибкой штанге, который можно согнуть так, как вам больше нравится. Получается отличное решение для геймера за вменяемую сумму денег, да еще и от известного производителя, который явно может похвастаться высоким качеством продукции. Настоятельно рекомендуем продукт тем, кто хочет играть в шутеры и наслаждаться общением с товарищами по ту сторону сетевого кабеля.

HyperX Cloud Stinger

Компания Corsair у многих ассоциируется с достаточно дорогим продуктом, но на самом деле у производителя есть и относительно недорогие решения. К примеру, нам очень понравилась игровая гарнитура Corsair HS50 Stereo Gaming Headset, которая может похвастаться стерео-звучанием и качественным корпусом. Оголовье здесь выполнено из специальной ткани, которая не давит в голову и пропускает воздух. Благодаря этому в ас не будет болеть голова при длительном игровом процессе, не будет ничего потеть. Также стоит обратить свое внимание на достаточно большие амбушюры, которые тоже плотно прилегают к ушам и не создают при этом излишнего давления или запотевания.Конечно же, производитель сделал упор на нижних и средних частотах, так как они чаще всего используются в играх вроде шутеров. Это не эталон качества, естественно, но качество звука достаточно высокое, чтобы пользователи наслаждались происходящим на дисплее и вслушивались в шаги врагов. Микрофон здесь тоже на выдвижной штанге, он достаточно качественный, его можно изогнуть под нужный угол. Если вы всегда мечтали купить что-то от этого производителя, то самое время присмотреться к Corsair HS50 Stereo Gaming Headset.

Razer Kraken 2019

Если другие компании на рынке игровой периферии находились уже достаточно давно, то компания HyperX вышла на него относительно недавно. Но вышла сразу с фурором — в свое время гарнитура Cloud была настолько популярна, что ее покупали буквально все, абсолютно, начиная от геймеров и заканчивая стримерами. Производитель убрал все ненужное, оставил качественный корпус и каркас, плюс продавал свою гарнитуру за вполне разумную стоимостью. В этом плане компания удивила рынок и чуть позже выпустила модель HyperX Cloud Stinger. Это настоящий апогей развития игровой периферии, который многим точно понравится.Дело в том, что разработчики достаточно хитро поступили со своим продуктом — они напрочь убрали декоративные элементы и подсветку, полностью избавились от ненужных компонентов. Кроме того, здесь используется прочный черный пластик, металлическое оголовье, мягкая ткань и прочие прочные материалы, которые позволят играть с данной гарнитурой длительное время без поломок. Качество звука у гарнитуры вполне нормальное, для шутеров и соревновательных игр этого хватит с головой, без всякого сомнения. А большего от гарнитуры за эти деньги требовать было бы глупо.

SteelSeries Arctis 1

Естественно, если речь идет про качественную игровую периферию, то не упомянуть Razer Kraken 2019 было бы просто нельзя. Компания Razer нам всегда импонировала качеством своей продукции, высоким уровнем технологии и вниманием к деталям, которые обычно проходят мимо потенциальных конкурентов. И в этой гарнитуре все данные параметры имеются, так что пользователь получит весьма качественный гаджет для активных игровых сессий. Преимущества, конечно же, в комфорте — мягкие большие амбушюры из достаточно качественного материала не давят на уши и не мешают играть с удовольствием.Также нам очень понравилось качество звучания данной гарнитуры — производитель сделал ставку на низкие частоты, так что басистые звуки в игре сразу позволят понять, откуда стреляет враг или откуда летит граната. Хотя, конечно, это полезно не только в шутерах, но и в любых других игровых проектах без исключения. Кроме того, стоит обязательно обратить внимание на качество микрофона — он отлично записывает звук, не портит запись излишним шумом и не пишет звуки, которые исходя далеко позади продукта. Для общения и записи своего голоса микрофон уже подходит, так что если вы создатель контента — вам понравится.

Самой дорогой гарнитурой в нашей статье является модель SteelSeries Arctis 1, которая обладает наилучшим звучанием в своем сегменте. Производитель сделал упор на качество высоких, средних и низких частот, благодаря чему с такими наушниками можно не только в игры играть, но и музыку слушать или просто смотреть фильмы с максимальным уровнем погружения. Более того, стоит понимать, что разработчики учли все пожелания геймеров, сделав нужные частоты более четкими и привлекательными, чтобы в соревновательных играх геймер получал максимум информации.Конечно, данная гарнитура стоит дороже, чем предыдущие модели, но стоит понимать, что в этом случае вы платите за уровень качества звука — разница на самом деле очень заметная. Так что если у вас есть средства и вы хотите получить продукт максимального качества, то лучше обратить свое внимание именно на данную гарнитуру, она отлично справляется с поставленными задачами.