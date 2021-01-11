Лучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X Lite

Bloody G600i

В период пандемии пользователи стали куда больше времени проводить в играх, наслаждаясь качеством контента и сражениями с противниками. Но без хорошей гарнитуры получить удовольствие от игрового процесса будет достаточно тяжело, особенно если вы играете в соревновательный продукт. Именно по этой причине мы решили собрать свежую подборку лучших гарнитур для геймеров, дабы вы знали, что стоит покупать в первую очередь, а на что смотреть даже не стоит.

HyperX Cloud Stinger Core

Геймеры знают, что компания Bloody выпускает достаточно простые и качественные гаджеты в самых разных направлениях, среди которых с недавних пор есть и игровые гарнитуры. Нам особенно понравилась модель Bloody G600i, которая обладает всеми необходимыми для геймера возможностями при вполне адекватной стоимости. Все же нужно понимать, что далеко не каждый пользователь может себе позволить дорогую флагманскую модель, кому-то хочется получить более доступное устройство и наслаждаться играми с удовольствием. И Bloody G600i с этим справляется на ура, удовлетворяя запросы большинства игроков.Производитель использует чаши из достаточно мягкого материала, они не давят на уши и не приносят дискомфорта, что, на самом деле, достаточно важное преимущество. Также производитель заявил о высоком качестве звучания, но стоит понимать, что при такой стоимости ожидать чего-то невероятного все же не стоит. Но для ценителей игр, которые хотят получить удовольствие от виртуальных миров и попутно общаться с товарищами по команде, это отличная возможность за недорого получить качественный продукт. Отдельно хотелось бы похвалить дизайн гарнитуры, но нужно понимать, что это уже дело вкуса и каждому нравится что-то своё.

Razer Kraken X Lite

Естественно, когда речь заходит о достаточно качественных устройствах, то сразу хочется рассказать о продукции компании HyperX, которая стоит недорого, при этом предоставляет все необходимые возможности и качество. Производитель годами выпускает качественные гарнитуры, клавиатуры и мышки, но отдельно хотелось бы упомянуть HyperX Cloud Stinger Core — это довольно доступная модель, которая выдает качественный звук, который можно получить лишь на достаточно дорогих устройствах. А это важное преимущество на самом деле, так как пользователю иногда хочется получить хороший звук для игр и музыки, что не всегда возможно при покупке игровой гарнитуры.Кроме того, многие геймеры покупают гарнитуру для того, чтобы общаться с друзьями или товарищами по команде в виртуальном мире. В этом случае наличие качественного микрофона действительно предоставляет весомое преимущество, так как иногда производители вкладывают все ресурсы в динамики, а микрофон выпускают предельно простым. У HyperX Cloud Stinger Core такой проблемы нет — некоторые геймеры из мира киберспорта используют данную гарнитуру для общения во время игр. Для стримов, конечно, он не совсем подойдет, но это не проблема, если вы просто собираетесь играть в мультиплеерные игры.

SteelSeries Arctis RAW

Многие геймеры годами мечтают об игровой периферие от компании Razer, но не могут себе позволить флагманскую модель, так как компания делает действительно достаточно дорогие продукты, которые не всем по карману. Но, благо, есть отличный выход — пользователь вполне может приобрести себе гарнитуру Razer Kraken X Lite, которая выглядит отлично, ничем не уступает оригиналу в плане дизайна, при этом тоже звучит отлично и предоставляет доступ к качественному микрофону. Требовать чего-то большего от игровой гарнитуры за эти деньги я бы не стал, так как получается весьма доступное решение от именитого бренда. И это действительно важное преимущество.Конечно, остальные особенности продукции от компании Razer тоже никуда не делись — производитель использует весьма качественный пластик и в целом материалы корпуса не вызывают нареканий, при этом имеется достаточно хорошее звучание как низких, так и средних частот. Как и со всеми доступными моделями наушников, говорить о чистоте высоких частот не приходится, так как производитель делает упор скорее на геймеров, а в играх низкие и средние используются куда чаще. Да и микрофон здесь довольно качественный, позволяет с комфортом общаться в играх и передавать информацию товарищам по команде.

HyperX Cloud II

В последнее время гарнитура SteelSeries Arctis RAW пользуется повышенным спросом у геймеров, так как продукт выглядит крайне современно и справляется с поставленными задачами. Излучатели наушников обеспечивают качественное и детальное звучание верхних и нижних частот, нет проблем с «серединой», при этом, конечно, стоит понимать, что устройство стоит недорого и предоставляет пользователю возможность играть в игры и слушать музыку, но до уровня аудиофильских наушников продукт не дотягивает. Впрочем, это и не совсем нужно — если вы выбираете наушники для игр, да еще и хотите взять недорогую модель, то ожидать чего-то невероятного точно не стоит.В наш топ лучших устройство SteelSeries Arctis RAW попала из-за качества звука динамиков и микрофона. В частности, микрофон достаточно хорошо передает звук, у него нет проблем с мутацией голоса или излишними шумами, плюс у пользователя есть возможность выгнуть микрофон на штанге так, как ему удобно, чтобы говорить прямо в микрофон, избегая посторонних звуков. Это тоже большое преимущество, особенно на фоне того, что микрофон можно снять при необходимости. Все же иногда на прогулке не нужно таскать с собой микрофон. За эти деньги продукт действительно классный, да и нареканий на производителя тоже не было.

Завершать статью будет модель HyperX Cloud II, которая без всяких сомнений заслужила звания легендарной. Данная гарнитура вышла на рынок довольно давно по современным меркам, но по сей день геймеры со всего мира отдают устройству своё предпочтение. Особенно пользователям нравится качество сборки и прочность каркаса — геймер получает устройство с металлическим оголовьем, которое невозможно сломать, если не пытаться специально. Благодаря этому гарнитура весит больше, но она настолько крепкая, насколько это вообще возможно. Более того, производитель еще и о качестве звука позаботился, чтобы продукт звучал достойно.Например, некоторые профессиональные игроки в шутеры используют данную гарнитуру из-за того, что она хорошо позиционирует звуки в пространстве и позволяет ориентироваться даже без картинки. Это полезно в стрелялках, когда звуки могут дать больше информации о происходящем, чем то, что вы видите на экране. При этом микрофон используется один из самых качественных, он тоже на гибкой штанге и с поп-фильтром в комплекте, который предоставляет возможность наслаждаться общение с командой во время боя. Да, стоят наушники немало, учитывая более доступные модели из этой статьи, но это все равно лучший вариант на текущий момент.