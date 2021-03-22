Лучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MV

SVEN AP-U980MV

Выбор игровой гарнитуры — достаточно важный момент, так как пользователю нужен качественный гаджет, который не только передает звук, но и может предоставить информацию о положении противника. К сожалению, далеко не все гарнитуры, даже дорогие, умеют это делать правильно, да и нужно обращать своё внимание на микрофон — это тоже важный момент. Благо, мы выбрали лучшие устройства за вас.

HyperX Cloud Stinger

Естественно, далеко не всем пользователям нужна дорогая игровая гарнитура, которая больно бьёт по кошельку и требует серьезных вложений. Все же некоторые пользователи играют для удовольствия, иногда и не очень долго, так что им вкладывать деньги во флагманские модели крупных производителей не совсем нужно. Именно для данной категории геймеров советуем присмотреть модель SVEN AP-U980MV, которая стоит относительно недорого, но при этом выдает отличный звук, достаточно качественно собрана и в целом не уступает более дорогим конкурентам по каким-либо параметрам. С другой стороны, нужно понимать, что, конечно, та же кожа здесь более дешевая, да и на самом деле это заменитель, а не натуральная кожа на амбушюрах.При этом наушники собраны из пластика, так что они весят не очень много, но при этом конструкция достаточно прочная и надежная, есть встроенный микрофон на гибкой штанге. Эту штангу пользователь может изгибать под свои нужды, использовать необходимый угол наклона и подстраивать его так, как хочется. Здесь даже реализована достаточно качественная подсветка, которая пусть и не обладает функцией настройки, но при этом делает устройство более привлекательным и стильным. При своей стоимости гарнитура выдает предостаточное качество звука.

Sennheiser GSP 300

Когда компания HyperX только вышла на рынок игровой периферии, мало кто о ней вообще слышал и доверял качеству продукции. Но вскоре оказалось, что компания делает действительно крутые гаджеты, которые при своей относительно низкой стоимости выдают все необходимые геймеру возможности и характеристики. Именно по этой причине мы можем смело рекомендовать гарнитуру HyperX Cloud Stinger, которая отлично справляется с игровыми задачами — излучатели устройства отлично передают средние и высокие частоты, с низкими тоже проблем нет, что особенно полезно в шутерах, при этом пользователь получит море удовольствия и комфорта во время игрового процесса.Нужно понимать, что современные геймеры играют не по двадцать минут, а по несколько часов, и наличие комфортной гарнитуры в этом случае — действительно серьезное преимущество. Разработчики HyperX Cloud Stinger позаботились о том, чтобы устройство хорошо сидело на голове, не давило и не передавливало ничего, чтобу уши не болели спустя несколько часов активного геймплея и всё в таком духе. То есть, если вы хотите недорогую гарнитуру от известного бренда, которая при этом будет справляться с любыми играми и будет комфортно сидеть на вашей голове, то стоит присмотреться к этому продукту. За свои деньги он предоставляет действительно много возможностей.

SteelSeries Arctis 1

Компания Sennheiser на рынке аудио-техники уже много лет и достаточно активно продает свои наушники за вполне разумные деньги. Да, недавно производитель продал данный бизнес, но на уже вышедшие модели это никак не повлияло. И именно по этой причине модель GSP 300 мы можем с уверенностью порекомендовать всем желающим, кто хочет приобрести качественный продукт и играть в игры с комфортом. Для этого наушники оборудовали достаточно качественными излучателями, которые способны передавать качественный звук с детальным позиционированием. Если в одиночных играх это не очень уж часто используется, то в шутерах и соревновательных играх преимущество ощутимое.Например, если вы играете в шутер в мультиплеере, то позиционирование позволит лучше определять, где ваши враги, чтобы точнее нападать или обороняться. Многие профессиональные игроки даже считают, что качественная гарнитура дает в шутерах больше преимуществ, чем мышка или клавиатура, и данная модель в этом направлении выглядит очень привлекательным приобретением. Всё же устройство собрано из качественных материалов, у него достаточно приличный микрофон и масса других особенностей, которые стоят своих денег. Для фанатов шутеров гарнитура подходит просто идеально, без всякого сомнения.

Bloody G530

Геймерам, которые обожают легкие конструкции игровой гарнитуры, очень понравится модель SteelSeries Arctis 1, которая выглядит привлекательно и весит действительно мизер по сравнению с потенциальными конкурентами. Производитель решил сделать оголовье из пластика, при этом чаши тоже выполнены из аналогичного материала, никаких дополнительных декоративных элементов у гаджета нет. И, что самое удивительное, качество сборки у гарнитуры просто отменное — пользователь может годами использовать модель, не переживая о том, что она сломается из-за активной эксплуатации. Это на самом деле важный момент, так как гарнитуру вы явно не на год покупаете.В плане качества звука никаких претензий к гаджету нет — звучат излучатели очень достойно, они отлично справляются с поставленными задачами и не требуют от пользователя использования дорогой звуковой карты. При этом есть встроенный микрофон на гибкой штанге, которая поддается гибкой настройке — вы можете удобно согнуть данную штангу, чтобы микрофон был прямо напротив рта. Да и стоит сказать, что это достаточно известный бренд, который давно на рынке и весьма успешно продаёт свою продукцию. Соответственно, можно заявить, что гарнитура достаточно качественная, чтобы её можно было посоветовать всем желающим.

Для поклонников относительно доступных гарнитур, которые хотят получить качественный продукт за разумные деньги, есть модель Bloody G530, которая при низкой стоимости предоставляет весьма удобный корпус с мягкими амбушюрами, качественный микрофон и проводное подключение. Это действительно важные моменты, особенно микрофон, так как в играх пользователь частенько общается с товарищами по команде, передает информацию или даже ведет стрим — в этом случае хотелось бы иметь минимальный уровень мутации голоса. Но, с другой стороны, это не единственное преимущество данной гарнитуры.Например, пользователь получает еще и достаточно удобный корпус, который не давит на голову, позволяет настроить высоту посадки под ваши личные требования, получить удобные мягкие амбушюры, при этом наслаждаться качественным подавлением шума при минимальном давлении на ушную раковину. Да, нужно понимать, что наушники за эти деньги явно предоставляют меньше возможностей в плане качества высоких и средних частот, но, с другой стороны, вы планируете играть в игры, а не слушать симфонический оркестр, так что стоит обдумать данное предложение. За эти деньги найти более качественную модель будет проблематично, особенно от известного бренда.