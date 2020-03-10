Лучшее доступное охлаждение процессора. Zalman CNPS5X Performa

2020-03-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Zalman CNPS5X Performa; [86]

Deepcool GAMMA ARCHER PRO

Для начала мы хотели бы рассказать про систему охлаждения Deepcool GAMMA ARCHER PRO, которая является максимально доступным решением из всех, которые вообще есть на рынке. Производитель решил отказаться от различных дополнительных бонусов в угоду стоимости, так что пользователи получат достаточно бюджетное решение, которое, однако, справляется с поставленными задачами. К примеру, вы можете поставить эту башню, если можно так ее назвать, на свой процессор и получить вполне вменяемые температуры. При стоимости Deepcool GAMMA ARCHER PRO ниже тысячи рублей это вполне достойное преимущество, большего геймерам и не нужно.
Важный момент — данная система охлаждения устанавливается вертикально на процессор, то есть вентилятор будет задувать воздух в сторону крышки процессора, сквозь радиатор. Это достаточно интересное решение, которое частенько используется производителями при комплектации BOX-версий процессоров. Такое решение позволяет собрать очень компактную систему, так как башня не мешает устанавливать крышку корпуса. В плане охлаждения тоже вопросов к Deepcool GAMMA ARCHER PRO нет, так как производитель сделал достаточно качественное решение за смешные по современным меркам деньги.

Zalman CNPS5X Performa

Нужно понимать, что не всем процессорам на рынке требуется здоровенная башня на половину корпуса, которая будет охлаждать процессор с TDP в несколько сотен Вт. У некоторых современных процессоров теплопакет всего на 50-60 Вт, для них хватает небольшой башни с более-менее адекватным радиатором. Мы советуем обратить внимание на модель Zalman CNPS5X Performa, которая отлично справляется с охлаждением процессора, при этом не издает слишком уж много шума и стоит вполне вменяемых денег. На текущий момент среди доступных моделей это одно из наиболее интересных решений.
Алюминиевый радиатор системы пронизан тремя медными тепловыми трубками, которые соединены на контактной пластине и передают тепло от процессора к ребрам радиатора. Далее, ребра продувает один вентилятор с диаметром лопастей 92 миллиметра, чего явно хватит для продува воздуха. Конечно, при желании вы сможете купить еще один вентилятор, поставить его на тыльной стороне системы и получить дополнительную эффективность, но и в стандартной комплектации система отлично справляется с поставленными задачами. За свои деньги ничего лучше найти точно не выйдет, в этом плане производитель отлично постарался.

Titan TTC-NK35TZ/RPW(KU)

Также настоятельно рекомендуем обратить внимание на процессорный кулер Titan TTC-NK35TZ/RPW(KU), который выглядит крайне эффектно и обладает целым перечнем приятных преимуществ. Начнем с того, что у данной модели башни очень большой радиатор из алюминия, благодаря чему тепло между ребрами весьма эффективно распространяется и охлаждается. Это важно, так как при охлаждении процессора радиатор играет ключевую роль. Далее, у башни имеется три медных тепловых трубки, которые имеют прямой контакт с процессором — производитель отказался устанавливать контактную пластину. Это тоже положительно сказалось на передаче тепла.
Кроме того, у модели имеется достаточно большой вентилятор на лицевой стороне, который позволяет продувать воздух сквозь ребра радиатора, тем самым поддерживая температуру на адекватных отметках. И, конечно же, стоит отметить, что установить данную систему охлаждения вы сможете практически в любой корпус, так как при столь крупных габаритах радиатора башня все же не очень высокая, об этом переживать не стоит. Отличная возможность получить продвинутое охлаждение для процессора за адекватные деньги с минимальным уровнем шума. Да и в пассивном режиме радиатор тоже неплохо справляется.

PCcooler GI-X5R

О производителе PCcooler мало кто знает, так как это относительно новый на рынке производитель и его еще не успели попробовать пользователи. Однако стоит сказать, что среди потенциальных конкурентов на рынке компьютерного железа это лучшее решение, которое моментально привлекает к себе внимание целым рядом определенных преимуществ. Начнем с того, что производитель тоже отказался от дополнительной контактной пластины, сделав прямой контакт между медными трубками и крышкой процессора. Благодаря этому температура передается заметно лучше и эффективность охлаждения тоже выше.
Также стоит сказать, что медных трубок в данной башне мять, то есть тепло будет распределяться более эффективно. Для охлаждения ребер радиатора используется вентилятор с диаметром лопастей 120 миллиметров, этого вполне достаточно, чтобы создавать мощный поток воздуха и при этом не издавать слишком уж много шума, что тоже является преимуществом. Все же пользователи не очень любят, когда у них в корпусе сильно шумит вентилятор, заглушая даже звуки из игр. Более того, производитель даже подсветку на вентилятор поставил, чтобы пользователь еще и эстетическое удовольствие получал.

Arctic Freezer 34 eSports

Весьма интересным решением является система охлаждения Arctic Freezer 34 eSports, которая пусть и не имеет ничего общего с киберспортом, несмотря на название, но отлично справляется с охлаждением даже достаточно мощных процессоров. Начнем с того, что у Arctic Freezer 34 eSports большой радиатор с четырьмя тепловыми трубками из меди, который полностью покрыт специальной краской. Из-за этого система охлаждения выглядит достаточно стильной и необычной — мы привыкли видеть радиаторы из алюминия без покраски. Здесь же крайне стильное решение в черном цвете, плюс вентилятор украшен специальными цветными вставками.
Сам радиатор с диаметром лопастей в 120 миллиметров может похвастаться уникальным строением этих самых лопастей — они нагоняют больше воздуха при меньшем уровне шума, так что в сравнении с конкурентами эта система более эффективна. Также нужно отметить, что Arctic Freezer 34 eSports поддерживает установку на все современные сокеты, так что переживать об охлаждении не стоит — производитель реализовал весьма достойное решение, которе за свои деньги работает просто идеально. Разве что подсветки на вентилятор не хватает, но это уже мелочи.

Deepcool REDHAT

Естественно, если говорить о современных производительных башнях, то обойти стороной модель Deepcool REDHAT просто нельзя. производитель реализовал весьма привлекательный продукт с действительно большим радиатором, который отлично справляется с распределением тепла от процессора. Это один из самых больших радиаторов на рынке, который занимает львиную долю внутреннего пространства корпуса компьютера, но и со своими задачами справляется отменно.
В комплекте с башней идет вентилятор с диаметром лопастей 120 миллиметров, которого хватит для прогона воздуха сквозь радиатор. Можно с уверенностью сказать, что на текущий момент это наиболее привлекательная система охлаждения в категории до трех тысяч рублей — за эти деньги найти что-то интереснее просто не выйдет. Кроме того, стоит понимать, что производитель выпускает систему уже давно и все это время она пользуется популярностью.

Комментарии и отзывы Zalman CNPS5X Performa
Лучшее доступное охлаждение процессора. Zalman CNPS5X PerformaЛучшее доступное охлаждение процессора. Zalman CNPS5X Performa
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