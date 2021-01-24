Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27

Монитор LG 27GN880-B 27

При выборе 2К монитора нужно обращать внимание на характеристики, отвечающие за контрастность, цветопередачу, детализацию и чёткость. Они помогают правильно определить, какая из моделей может подойти для конкретной задачи: работы с фото или текстами, просмотра видео или же для игр. Наша редакция MegaObzor.com подготовила рейтинг лучших 2К мониторов для игр.

Монитор LG UltraGear 27GN880-B 27, самый мощный инструмент для победы, поможет вам стать лучшим игроком. Благодаря IPS 1 мс, сопоставимой со скоростью TN, минимальному искажению изображения и малому времени отклика, вы можете повысить свой выигрыш.

27GN880 поддерживает широкий цветовой спектр, 98% цветовой гаммы DCI-P3, передает цвета с высокой точностью для воспроизведения с HDR10, обеспечивая реалистичное визуальное погружение. Независимо от поля битвы, геймеры испытывают ощущение, что находятся в его центре. Сверхбыстрая скорость 144 Гц позволяет геймерам мгновенно увидеть следующий кадр и делает изображение плавным. Геймеры могут быстро реагировать на противников и легко целиться в цель.

LG 27GN950-B - это сертифицированный NVIDIA и официально утвержденный G-SYNC-совместимый монитор, устраняющий разрывы экрана и минимизирующий искажения для более плавного и быстрого игрового процесса.

Повысьте свой игровой опыт с привлекательным дизайном. Гибкость эргономичной подставки обеспечивает расширенную эргономичную регулировку выдвижения, втягивания, поворота, поворота, высоты и наклона, а также обеспечивает идеальное положение экрана, чтобы вы могли играть в игру более комфортно.

Широкие углы обзора по диагонали (178°) и вертикали (178°) способствуют тому, что изображение остается резким.

Монитор LG 27GN880-B – универсальное устройство с большим размером экрана (27 дюймов), который можно использовать для игр, просмотра фильмов, обработки видео и фотографий. Тонкая рамка с трех сторон экрана позволяет сосредоточиться на изображении на экране.

Монитор Viewsonic VX2758-2KP-MHD 27

X2758-2KP-MHD - это 27-дюймовый монитор ViewSonic с разрешением QHD, обеспечивающий превосходную скорость и яркие цвета.

Технология AMD FreeSync, используемая в этой модели, позволяет устранить как разрывы, так и подвисания картинки на экране. Благодаря этому изображение для каждой сцены становится четким и плавным.Гибкие возможности подключения через DisplayPort и два порта HDMI делает комфортным подключение к другим периферийным устройствам.

Монитор оснащен настраиваемым пользовательским режимом ViewMode для мгновенной активации наиболее подходящего режима с предварительно откалиброванными цветом и яркостью для каждого сценария, будь то игра или видео.

Кроме того, монитор оборудован технологиями устранения мерцания (Flicker-Free) и фильтром синего света (Blue Light Filter) для надежной защиты глаз.

За счет высокой скорости отклика (1 мс) этот монитор способен обеспечить плавное воспроизведение изображений без каких-либо разводов и размытости. Такое время отклика идеально подходит для самых динамических и графически насыщенных игр. Кроме того, оно обеспечивает передачу высокого визуального качества при просмотре фильмов и спортивных состязаний. Частота обновления ViewSonic VX2758-2KP-MHD составляет 144 Гц — этого показателя достаточно, чтобы картинка была безупречной и плавной вне зависимости от того, насколько быстро разворачиваются события на экране.

Широкий цветовой охват NTSC 93% и sRGB 131% позволяет покрыть большую часть цветовой гаммы. Это является гарантией того, что ViewSonic VX2758-2KP-MHD соответствует промышленным стандартам цвета.

Монитор ASUS TUF Gaming VG27AQ 27

TUF Gaming VG27AQ – это 27-дюймовый HDR-монитор с IPS-панелью, разрешением WQHD (2560x1440) и высокой частотой обновления 165 Гц, предназначенный для профессиональных киберспортсменов и увлеченных геймеров.Отличительной особенностью данной модели является возможность одновременной активации технологий снижения времени отклика ELMB и адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync или G-Sync), что гарантирует максимальное качество изображения в динамичных игровых сценах.

Разрешение WQHD (2560 x 1440 пикселей) позволяет монитору TUF Gaming VG27AQ выводить изображение с высоким уровнем детализации. Он может отобразить на 77% больше информации, чем стандартный 27-дюймовый монитор с разрешением Full-HD. Кроме того, он способен показать 99% оттенков цветового пространства sRGB, а его контрастность составляет 1000:1. ЖК-панель, изготовленная по технологии IPS, обеспечивает точную цветопередачу и широкие углы обзора – на уровне 178°.

Отличительной особенностью монитора TUF Gaming VG27AQ является повышенная частота обновления экрана – 165 Гц*, за счет которой улучшается плавность отображения динамичных сцен в играх и фильмах.

Технологии ELMB и G-Sync (адаптивная синхронизация) могут быть активированы одновременно, чтобы обеспечить красочное изображение без каких-либо визуальных артефактов.

Для подключения к источникам видеосигнала у монитора имеются современные интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0.

Благодаря технологии Shadow Boost улучшается отображение темных фрагментов игровых сцен, при этом светлые области остаются без существенных изменений. Это позволит быстрее заметить затаившегося в тени врага.

Монитор Acer Nitro VG270UPbmiipx 27

Монитор Acer VG270UPbmiipx выводит на экран диагональю 27 дюймов текстовую и графическую информацию. Разрешение 2560x1440 пикселей обеспечивает высокий уровень детализации. Максимальная частота обновления составляет 144 Гц, время отклика — 1 мс.Благодаря этому в играх и фильмах движения отображаются плавно. За счет высокой яркости устройство можно использовать в условиях сильной освещенности. За насыщенную картинку отвечает контрастность 1000:1. Изображение сохраняет первоначальное качество при просмотре с любого ракурса, так как модель имеет широкий угол обзора по горизонтали и вертикали.

Благодаря матовой поверхности монитора Acer VG270UPbmiipx на экране не появляются блики. Два встроенных динамика с общей мощностью 4 Вт воспроизводят громкий звуковой сигнал без посторонних шумов. Персональный компьютер синхронизируется с устройством посредством интерфейса HDMI или DisplayPort.

При необходимости можно подключить наушники. Благодаря широкому основанию модель устойчива на рабочей поверхности. Фиксация на стену осуществляется с помощью креплений стандарта VESA 100x100.

Монитор BenQ EX2780Q 27

BenQ EX2780Q открывает врата в новую реальность. Благодаря современным технологиям этот монитор продемонстрирует во всей красе главные ААА-хиты сезона, позволит насладиться классическими играми или просто провести вечер за просмотром фильма или сериала.На 27-дюймовую диагональ выводится картинка в разрешении 2560 x 1440 пикселей – ты сможешь разобрать даже мельчайшие детали, любуясь исключительно качественным изображением. Не менее важны низкое время отклика в 5 мс и частота развёрстки 144 Гц. За счёт достойных характеристик девайс не тушуется в онлайн-шутерах, где важно добиться максимально возможного показателя FPS.

Приятным дополнением стало наличие функции FreeSync, которую оценят владельцы видеокарт от AMD. Она эффективно избавляется от неприятных разрывов картинки и других артефактов.

Также монитор может похвастаться технологией Black eQualizer, за счёт которой даже на затемнённом фоне объекты смотрятся чётко – ты без труда опознаешь врага, который посмел укрыться в тени.

Для подключения к компьютеру производители разместили на корпусе разъёмы DisplayPort и HDMI.