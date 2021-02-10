Лучшие Android-телефоны AnTuTu за январь 2021 года

AnTuTu выпустила новый список лучших Android-смартфонов за январь 2021 года.

Рейтинг известной платформы, основанной на тестировании, основан на пользовательских рейтингах Android-смартфонов. Этот список возглавляет Meizu 17 Pro , за которым следуют Huawei Mate 40 и Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Лидер списка Meizu 17 Pro оснащен прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 865 с оперативной памятью LPPDR5 и хранилищем UFS 3.1. В остальных трех рейтингах Huawei Mate 40 занял второе место с рейтингом пользователей 97,89%. Это устройство оснащено чипсетом Kirin 9000E и является последним флагманским телефоном компании. На третьем месте находится Samsung Galaxy S20 Ultra 5G с рейтингом пользователей 97,75%.