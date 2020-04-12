Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72

NZXT Kraken X72

Процессорные системы жидкостного охлаждения представляют сегодня большой интерес для пользователей ПК, ведь сейчас их стоимость стала доступной как никогда, они манят своей компактностью и дизайном. И поэтому наша редакция MegaObzor.com представила подборку популярных систем жидкостного охлаждения для процессора.

NZXT Kraken X72 — мощная система охлаждения. Она тихо работает, справляется со всеми современными процессорами даже в разгоне и радует глаз красивой подсветкой.При помощи специального ПО можно настроить кулер и подсветку буквально до мелочей. Система эффективно охлаждает процессор и привлекательно выглядит.

NZXT Kraken X72 включает в себя алюминиевый радиатор размерами 394x120x27 мм, шланги длиной 400 мм, водоблок и помпу со скоростью работы 1600–2800 ± 300 об/мин. Для охлаждения радиатора служат три 120-миллиметровых вентилятора Aer P на гидродинамических подшипниках, срок службы которых достигает 60 000 часов.

Устанавливается помпа на все современные процессоры — Intel Socket 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 и 2066, для AMD поддерживаются Socket TR4, AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+ и AM2.

NZXT Kraken X72 — это очень мощная система водяного охлаждения, которая справится с тепловыделением любого топового процессора. Поэтому она идеально подходит для оверклокинга, чтобы выжать все соки из ПК. И тут же стоит отметить, что это одна из немногих AiO-систем водяного охлаждения, которую можно крепить к процессорам Threadripper на сокете TR4.

be quiet! Silent Loop 360

Silent Loop 360mm от be quiet! приносит технологию бесшумной эффективности в мир систем водяного охлаждения.Изолированная помпа обеспечивает отличную эффективность охлаждения и бесшумную работу. Благодаря технологии обратного потока, помпа прокачивает охлаждающую жидкость из внешнего контура во внутренний через охлаждающую пластину. Эта ключевая особенность гарантирует бесшумную работу.

Три высококачественных вентилятора be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM сочетают исключительную надежность и бесшумное охлаждение. Оптимизированные лопасти уменьшают генерирующую шум турбулентность и увеличивают воздушное давление, что делает эти вентиляторы отличным выбором для высокопроизводительных полностью медных радиаторов be quiet! Silent Loop.

Гибкие трубки с защитой от перегибов позволяют не беспокоиться о циркуляции жидкости. Возможность добавления жидкости увеличивает срок службы устройства и способствует тишине работы.

Компактная продуманная конструкция теплообменника обеспечивает использование всех слотов оперативной памяти без ограничений и совместима со всеми процессорными сокетами.

Corsair H150i PRO RGB

be quiet! Silent Loop 360mm – одна из лучших СЖО, предлагающая сочетание функциональности, эффективности, тишины, универсальности и стоимости.

Система охлаждения Corsair H150i Pro RGB позволит вам обеспечить требуемые условия функционирования процессора. Модель обладает совместимостью со всеми распространенными в настоящее время сокетами.Важнейшим элементом конструкции системы является массивный алюминиевый радиатор. Габаритные размеры радиатора составляют 396x120x27 мм.

В комплекте есть три 120-миллиметровых вентилятора, регулировка скорости вращения которых осуществляется в автоматическом режиме. Максимальная частота вращения составляет 1600 оборотов в минуту. Максимальный воздушный поток – 47.3 CFM. Вентиляторы отличаются сравнительно невысоким уровнем шума. Каждое из устройств теплоотвода генерирует шум, равный 25 дБ.

Система охлаждения Corsair H150i Pro RGB имеет многоцветную подсветку, благодаря наличию которой можно в значительной степени преобразить дизайн системного блока.

Система охлаждения Corsair H150i Pro RGB поддерживает сокеты: LGA 1151-v2, LGA 2066, AM4, LGA 1151, LGA 2011-v3, FM2+, LGA 1156, AM3, LGA 1155, AM3+, LGA 1366, AM2+, AM2, FM1, LGA 2011, FM2, LGA 1150, sTR4.

Fractal Design Celsius S36

Corsair H150i Pro RGB – красивая и очень тихая СВО, которая подойдёт для любого современного процессора.

Системе охлаждения Fractal Design Celsius S36 вы сможете доверить такую незаметную, но невероятно важную функцию, как понижение температуры процессора вашего компьютера.Данное устройство относится к жидкостному типу и уже успело зарекомендовать себя среди множества пользователей как эффективная и надежная система охлаждения.

Система жидкостного охлаждения Fractal Design Celsius S36 поддерживает огромное количество сокетов, в число которых входят LGA 1151, LGA 2011-v3, AM4, LGA 2066, LGA 1151-v2, FM2+, LGA 1155, LGA 1156, AM3, LGA 1150, sTR4, AM3+, LGA 1366, AM2+, AM2, FM1, LGA 2011, FM2.

Система жидкостного охлаждения Fractal Design Celsius S36 оборудована изготовленным из алюминия радиатором, обладающим размерами 403x123x30 мм. За понижение его температуры отвечают три вентилятора с габаритами 120x120 мм. Вращаясь в диапазоне от 500 до 2000 об/мин, они работают практически бесшумно, испуская не более 32.2 дБ шума. При этом время наработки вентиляторов на отказ достигает впечатляющего показателя - 100 000 часов.

Водоблок в Fractal Design Celsius S36 изготовлен из меди.

Thermaltake Water 3.0 360 ARGB Sync

Fractal Design Celsius S36 высококачественная система жидкостного охлаждения с трехсекционным радиатором. Аккуратный внешний вид, удобный способ подключения и управления скоростью вращения вентиляторов, распространённый формат фитингов, два режима работы, простая и надежная установка, пятилетняя гарантия

Thermaltake Water 3.0 360 ARGB Sync Edition представляет из себя готовую к использованию замкнутую систему жидкостного охлаждения, состоящей из трехсекционного радиатора с тремя вентиляторами Pure ARGB 120мм и мощной помпы совмещенной с водоблоком.Каждый вентилятор имеет компрессионные лопасти, гидравлический подшипник и RGB подсветку на 16.8 млн. цветов, которой можно управлять при помощи контроллера входящего в комплект.

Кроме этого, подсветку можно синхронизировать с подсветкой материнских плат производства Asus, Gigabyte, MSI и AsRock имеющих специальный интерфейс для подключения светодиодных лент с адресными светодиодами 5V RGB.

Система охлаждения Thermaltake Water 3.0 360 ARGB Sync Edition то эффективное и стильное охлаждение вашего ПК.