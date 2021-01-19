Лучшие TWS-наушники. LG TONE Free FN6

LG TONE Free FN6

Производители беспроводных наушников сейчас на самом пике своих возможностей — популярность проводных моделей упала очень сильно, пользователи в девяти из десяти случаев берут именно беспроводной вариант. Другое дело, что не каждый может подобрать оптимальную модель, особенно если речь идёт про полностью беспроводные TWS-наушники. Мы решили упростить вам задачу, выбрав лучшие модели из всех, которые только имеются.

Samsung Galaxy Buds+

Компания LG на рынке бытовой электроники находится уже очень давно, но вот с мобильными продуктами у нее не получается добиться успеха. Смартфоны производителя уже давно забыты, они не пользовались спросом и десять лет назад, умных часов у бренда нет, планшеты тоже не выходят. Но производитель все же надеяться добиться успеха в этом сегменте, а начинать компания решила с беспроводных наушников — LG TONE Free FN6. Устройство обладает достаточно привлекательным дизайном, при этом пользователь получает еще и качественное звучание. Этого, обычно, предостаточно, чтобы наушники понравились.Поставляется гаджет в специальном кейсе, внутри которого находятся наушники, плюс этот же кейс выступает еще и зарядной станцией, и портативным аккумулятором. Преимущество в том, что LG TONE Free FN6 стоят относительно недорого, но обладают высоким качеством звука. Обычно у крупных производителей получить нечто достаточно доступное не удается, так как крупные компании обычно просят за свои наушники безумные деньги. Здесь же и производитель проверенный, и достаточно приличный внешний вид, и удобный кейс для пользователя. Этого, вероятно, предостаточно, чтобы назвать наушники лучшими в своём классе.

Xiaomi AirDots Pro 2

Конечно, компания Samsung на рынке мобильных устройств чувствует себя гораздо лучше, но стоит отметить, что на рынок беспроводных наушников компания вышла относительно недавно. Но это не помешало производителю сразу показать крутой продукт, а затем выпустить его улучшенную версию, которая предоставляет просто безумный набор различных преимуществ и особенностей. Начать стоит, конечно, с автономной работы — производитель обеспечивает пользователя одиннадцатью часами работы от одного заряда наушников. Это в два с лишним раза больше, чем у потенциальных конкурентов, что на самом деле очень важно. Чем дольше работают наушники, тем комфортнее вам слушать музыку.Более того, в комплекте, что неудивительно, идет достаточно продвинутый стильный кейс, который обеспечивает пользователя еще 11 часами автономной работы. То есть, вы просто заряжаете чехол, кладете туда наушники и обеспечиваете себя 22 часами работы устройства. В плане качества все тоже хорошо — это не самые крутые наушники по качеству звука, но нужно понимать, что в данном сегменте цены получить что-то более качественное у вас и не выйдет. С другой стороны, зачем брать TWS-наушники, если вы будете в них бегать или ездить в метро, где детальный звук и так послушать не выйдет.

JBL Tune 120 TWS

Не упомянуть продукцию компании Xiaomi было бы как минимум странно, ведь данный производитель уже много лет покоряет пользователей доступными продуктами высокого качества. Да, конечно, с софтом у производителя точно есть проблемы, но это вовсе не страшно, учитывая, что купить аналог от другой компании вы сможете разве что в два раза дороже. Именно по этой причине наушники Xiaomi AirDots Pro 2 нам так понравились — они очень стильно выглядят, явно копируют более известного конкурента, но при этом стоят дешево и звучат вполне достойно, чтобы их можно было рекомендовать без страха разочаровать пользователя. Это, пожалуй, важнейший момент при выборе устройства.Наушники, как и конкуренты, поставляются в специальном кейсе, который смотрится очень компактно и привлекательно. Конечно, не стоит ожидать, что здесь будет такая же высокая автономность, как у предыдущей модели, но все же продукт тоже весьма и весьма впечатляющий. Можно сказать, что это отличный вариант на тот случай, если вы хотите купить наушники и пользоваться первыми в своей жизни TWS-наушниками. Некоторые пользователи переживают по этому поводу и бояться покупать дорогую модель, в этом случае стоит присмотреться к Xiaomi AirDots Pro 2 — за эти деньги пользователь получает просто шикарный гаджет.

Sennheiser Momentum True Wireless 2

С другой стороны, все знают компанию JBL за ее достаточно продвинутые портативные колонки, которые стоят адекватных денег и дают пользователю возможность слушать музыку везде. Но производитель после длительных экспериментов все же решил пойти на рынок беспроводных наушников, а затем и в сегмент TWS-моделей с наушниками JBL Tune 120 TWS. Это отменный гаджет для всех, кто хочет слушать музыку вообще без проводов, при этом выглядеть стильно и не думать о том, что сейчас наушники выпадут из ушной раковины. Нет, с данной моделью ничего такого не будет, так как производитель всё продумал заранее. В частности, здесь сделан упор на качество звука — оно действительно высокое.Стоит сразу отметить, что речь идет о высоком качестве звука для сегмента беспроводных наушников, а не в целом для всего рынка. Засунуть большие излучатели в наушники форм-фактора затычки априори не выйдет, плюс это беспроводная модель, которая проигрывает проводной в качестве. Но, с другой стороны, вы можете с полным комфортом наслаждаться музыкой или слушать аудиокниги во время путешествий, можете с комфортом гулять или бегать, общаться с друзьями и всё в таком направлении. Своих денег продукт точно стоит, в этом сомнений нет, и мы рекомендуем к JBL Tune 120 TWS присмотреться тем, кто выбирает себе первые наушники такого формата.

Компания Sennheiser отличается от предыдущих производителей, так как она на рынке наушников уже много лет и производит, пожалуй, лучшую продукцию. Это действительно важно, так как производителю было проще всего переключиться с проводных наушников на беспроводные, реализовав сразу несколько действительно качественных моделей. Среди этих новинок стоит выделить модель Sennheiser Momentum True Wireless 2, которая выглядит очень строго и обладает лучшим качеством звука из всего, что вы сможете найти на рынке TWS-моделей. Это действительно важное преимущество, если вы любите качественную музыку.Поставляются наушники, как и все модели в данной статье, в специальном кейсе, который смотрится дорого, он достаточно большой в сравнении с конкурентами, но дает возможность несколько раз зарядить наушники от своей встроенной батареи. При этом вы можете с полным комфортом наслаждаться приличной длительностью автономной работы самих наушников, их высоким качеством звучания и стильным дизайном. Но это, конечно, модель для тех пользователей, которые уже пользовались TWS-моделями и готовы платить больше денег, чтобы получить лучшее из лучшего.