Лучшие TWS наушники. HUAWEI FreeBuds Lite

Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Lite

Беспроводные наушники уже прочно вошли в нашу жизнь. Выбрать лучшие TWS наушники в 2020 году сложно, потому что многие технологические компании выпускают свои собственные версии TWS-гарнитур, и легко запутаться в этом разнообразии моделей. Мы подготовили рейтинг лучших TWS наушников доступных для покупки в 2020 году.

Беспроводные наушники с микрофоном Huawei FreeBuds Lite предназначены для повседневного применения при поездках в транспорте или при занятии спортом. Благодаря мягким амбушюрам модель характеризуется удобством при длительном непрерывном ношении и не выпадает даже при резких и интенсивных движениях пользователя.Устройство функционирует в частотном диапазоне 20–20000 Гц, поэтому воспроизводимый звук характеризуется оптимальным качеством при проигрывании как басов, так и высоких нот.

Качественные динамики в эргономичном корпусе – это залог того, что вы услышите все нюансы звука. При этом вам будет комфортно носить наушники даже долгое время. Функция активного шумоподавления избавит вас от звуков извне. Микрофоны модели тоже используют технологию шумоподавления. Так что ваш собеседник точно расслышит каждое слово. Также брызгозащищенный корпус позволяет носить их в любую погоду.

Управляйте аксессуаром простыми касаниями. Вы можете ставить воспроизведение на паузу, отвечать на звонки и даже отдавать смартфону голосовые команды. Наушники оснащены Bluetooth-модулем, посредством которого соединяются с любым подходящим устройством, например, смартфоном, телевизором, домашним кинотеатром, ноутбуком.

Модель способна эффективно функционировать на протяжении 12 часов в режиме активного использования. В комплекте поставляется зарядный чехол, три пары амбушюров, а также кабель с USB-коннектором.

Беспроводные наушники Sony WF-XB700

Полностью беспроводные наушники с микрофоном Sony WF-XB700 Black за счет технологии EXTRA BASS создают насыщенное звучание низких частот. Модель рассчитана на автономную работу в течение 9 часов.Еще 9 часов проигрывания звука можно получить, если подзарядить наушники в прилагаемом к ним кейсе.

При этом благодаря поддержке быстрой зарядки для восполнения энергии в аккумуляторе наушников до уровня, достаточного для прослушивания музыки в течение часа, нужно поместить аксессуары в кейс всего на 10 минут.

Благодаря специальной форме корпуса беспроводные наушники с микрофоном Sony WF-XB700 Black соприкасаются с ушной раковиной в трех точках, что обеспечивает их надежную и комфортную посадку. Модель не боится прямого попадания брызг воды и пота, поэтому ее можно использовать при занятиях спортом.

Каждый из беспроводных наушников с микрофоном Sony WF-XB700 Black самостоятельно подключается к смартфону или другому воспроизводящему музыку устройству по Bluetooth версии 5.0. За счет этого достигаются стабильное и качественное звучание треков и отсутствие задержек при просмотре видео.

Беспроводные наушники Creative Outlier Gold

Ключевые особенности Outlier Gold - качественное звучание, длительное время автономной работы и корпус с влагозащитой для прослушивания музыки во время занятий спортом и в различных погодных условиях.Мембраны динамиков Creative Outlier Gold выполнены из графена и способны выдать сбалансированное звучание с детальными верхними и глубокими низкими частотами без искажений и вибраций. Поддержка кодеков aptX и AAC обеспечивает высокое качество беспроводного звука. Соответствие классу защиты IPX5 позволяет пользоваться наушниками даже под дождём или во время интенсивных занятий спортом.

Помимо музыкальных возможностей, наушники получили поддержку голосовых помощников Siri и Google Assistant. Благодаря использованию модуля Bluetooth 5.0 возросла энергоэффективность по сравнению с моделями на базе Bluetooth 4.2.

Новейший чипсет Qualcomm QCC302x поддерживает технологию Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, позволяющей сбалансировать потребление энергии. Автономность новинки составляет до 14 часов воспроизведения музыки от одного заряда аккумулятора. Ёмкости комплектного кейса хватит на две полных зарядки — в сумме это даёт до 39 часов работы вдали от розетки.

Наушники заряжаются автоматически каждый раз, когда они помещаются в футляр для хранения. Для зарядки корпуса используйте прилагаемый кабель USB Type-C и подключите его к любому зарядному устройству USB Type-A.

Технология обработки программным обеспечением Super X-Fi открывает новые возможности наушников для воспроизведения аудио файлов через Bluetooth. Активируя приложение SXFI по беспроводной сети на своем мобильном телефоне с помощью Outlier Gold, вы можете превратить приложение SXFI в супер-X-Fi MP3-плеер и наслаждаться кинематографическим звуком даже на ходу.

Беспроводные наушники MEE audio X10

MEE audio X10 - полностью беспроводные наушники - вкладыши, которые обеспечивают беспрецедентную свободу движений с фирменным звуком MEE audio. Особенностью в наушниках MEE audio - это защита от влаги и пота IPX5, эргономичный дизайн, а также до 23 часов автономной работы в комплекте с зарядным чехлом.В наушниках MEE audio X10 используется 5-ти миллиметровые микродрайверы HD, настроенные на глубокие басы, теплые средние частоты и кристально чистые высокие.

Компактный дизайн и комплект сменных силиконовых амбушюр блокируют внешние шумы и обеспечивают надежную фиксацию в течении длительного времени использования.

Высокоэффективная технология Bluetooth 5.0 обеспечивает до 4,5 часов воспроизведения разговоров или прослушивания музыки от полного заряда аккумулятора, но не стоит забывать, что наушники всегда можно подзарядить в чехле - аккумулятора, а это еще до плюс восемнадцати часов высококачественного звука.

Беспроводные наушники SoundMAGIC TWS50

Наушники MEE audio X10 Black просты в управлении и поддерживают связь с голосовыми помощниками, такими как Siri и Google Assistant. Встроенный микрофон позволяет вам без проблем принимать звонки.

SoundMagic TWS50 истинные беспроводные Bluetooth наушники. Естественный звук с мощными басами и чистыми высокими частотами.SoundMAGIC TWS50 оснащен высокопроизводительным чипом bluetooth 5.0 Realktek, встроенным аудиодекодером и технологией кодирования с поддержкой ACC. Он известен стабильным и непрерывным соединением Bluetooth, в основном без задержки сигнала и улучшенной отладкой качества звука. Это решает проблему частого отключения Bluetooth-гарнитуры на рынке от источника чипа.

SoundMAGIC TWS50 разработан с низким энергопотреблением и интеллектуальным энергосбережением. 6-8 часов воспроизведения для одной полной зарядки для двух ушей и 5-6 дополнительных раз с зарядным устройством получают в общей сложности 30+ часов. 1 час, чтобы зарядный чехол был полностью заряжен. Более того, зарядный шкаф имеет функцию отображения мощности, чтобы предсказать электричество в любое время.

Наушники имеют функцию сенсорного управления, сторона обоих наушников нажата, чтобы отрегулировать громкость, изменить дорожку, ответить/повесить трубку, воспроизвести или приостановить музыку или получить доступ к помощнику вашего телефона (например, Siri), им легко управлять. С рейтингом водонепроницаемости IPX7 TWS50 рассчитан на выносливость.