Лучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411P

BenQ ZOWIE XL2411P

В рейтинге представлены мониторы с частотой обновления 144 Гц, каждый из них — игровой. Изучив рынок мониторов с такой частотой и разными диагоналями экрана, я сделал вывод, что функционал у них отличается мало. Отличаться может только качество самого монитора: в одних пользователи часто находят битые пиксели или засветы, в отношении других мониторов таких случаев почти нет.

Серия BenQ ZOWIE XL разработана специально для игровых нужд. Мониторы обеспечивают плавность движений и реакцию персонажей, чёткость изображения. В этой модели замечена максимальная плавность движений в играх FPS и MOBA.

Даёт высокую чёткость тёмного изображения за счёт функции Black eQualizer, не требует переэкспонирования ярких областей, что создаёт высокий комфорт во время игры.Вторая технология – Color Vibrance, которая дает вам возможность легко настроить предпочтительный цветовой тон и делает цветовую градацию более четкой. С двадцатью уровнями настроек Color Vibrance вы можете получить особые требования к просмотру и предпочтения для всех типов игрового процесса.

На мониторе большое количество входов: DisplayPort, DVI-DL, HDMI, разъём для наушников.

Мониторы этой серии были оценены и признаны геймерами на профессиональных спортивных соревнованиях. Очень привлекательный монитор — и по цене, и по характеристикам. Матрица TN с очень высоким откликом – 1 мс, высокая яркость экрана – 350 кд/м2.

Мониторы серии ZOWIE XL признаны многими геймерами на самых профессиональными киберспортивных турнирах на ПК во всем мире, официальный киберспортивный монитор DreamHack Open 2016/2017, ESL-ONE Cologne 2017, PGL Major Krakow 2017, сезон IEM 6 ~ 10, MLG 2015/2016, ESEA 2015/2016, ESWC 2013 ~ 2016, ELEAGUE сезон 1.

AOC 24G2U/BK 23.8

Регулируемая по высоте подставка может регулироваться одним пальцем, что позволяет легко получить желаемый угол обзора и максимально повысить комфорт.

Сверхбыстрый изогнутый 24-дюймовый монитор с VA матрицей с частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой FreeSync Premium.

Идеальный монитор для самого быстрого игрового процесса с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс. Матрица VA полностью исключает эффект размытия и идеально подойдет для динамичных игр. Технология FreeSync Premium обеспечивает превосходную синхронизацию работы монитора и графического процессора.

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением, почувствуйте как ваши рефлексы преобразуются в непосредственные действия и никогда не оглядывайтесь.

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье.

Время отклика равное 1 мс означает скорость без размытия изображения для полноценного наслаждения игрой. Скоростное движения и драматичные переходы будут плавными без раздражающих задержек изображения. Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.

Утилита AOC G-Menu устанавливается на компьютер и позволяет полностью настраивать игровое оборудование с любым монитором AOC или AGON.

ASUS TUF Gaming VG249Q 23.8

TUF Gaming VG249Q – это 23,8-дюймовый монитор с IPS-панелью, разрешением Full HD (1920х1080) и высокой частотой обновления (144 Гц), предназначенный для профессиональных киберспортсменов и увлеченных геймеров.Среди его достоинств – низкое время отклика (1 мс по методу MPRT) и поддержка адаптивной синхронизации Adaptive-Sync, что способствует плавному отображению динамичных сцен в играх и фильмах.

Одной из особенностей монитора TUF Gaming VG249Q является повышенная частота обновления экрана – 144 Гц, за счет которой улучшается плавность картинки и минимизируется задержка отображения. Это будет особенно заметно в динамичных играх, таких как шутеры, стратегии в реальном времени, гоночные и спортивные симуляторы.

Технология минимизации размытия, разработанная специалистами ASUS и получившая название Extreme Low Motion Blur, позволяет этому монитору выдавать более четкое изображение при показе динамичных сцен в компьютерных играх. Время отклика, измеряемое по методу MPRT, составляет всего 1 мс.

Благодаря технологии Shadow Boost улучшается отображение темных фрагментов игровых сцен, при этом светлые области остаются без существенных изменений. Это позволит быстрее заметить затаившегося в тени врага.

Для подключения к различным мультимедийным устройствам у монитора имеется множество интерфейсов, включая DisplayPort 1.2, порт HDMI 1.4, D-sub и линейный аудиовход.

Viewsonic XG2405 24

Игровой монитор XG2405 с диагональю 24 дюйма, панелью IPS, временем отклика 1 мс, частотой обновления 144 Гц и технологией AMD FreeSync Premium от компании ViewSonic обеспечивает идеальное сочетание скорости, гиперреактивного управления и ярких IPS-цветов. Разработанный как для хардкорных, так и для обычных геймеров, монитор XG2405 имеет элегантный, безрамочный с трех сторон эргономичный дизайн, что делает его идеальным выбором для любой игровой системы.Технология IPS в сочетании с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс обеспечивает игрокам ожидаемую скорость отклика и насыщенный цвет, которого они заслуживают. Благодаря широкоугольному обзору в качестве дополнительного преимущества, монитор идеально подходит для различных сценариев использования.

Время отклика в 1 мс помогает значительно уменьшить размытость при движении, значительно улучшая четкость изображения, уменьшая размытость, блики и смазывание быстро движущихся объектов.

144 Гц обеспечивает управление, подходящее для киберспортивных состязаний, благодаря плавности и четкости игрового процесса.

Технология FreeSync Premium компании AMD обеспечивает синхронизацию скорости обновления вашего монитора с видеокартой, устраняя разрыв изображения на экране для безукоризненных впечатлений от игры.

Благодаря элегантному безрамочному с трех сторон дизайну, обеспечивается максимальный размер изображения при минимальном отвлечении внимания от кадра. Идеально подходит для многоэкранных игровых систем, создания контента или потокового воспроизведения онлайн.

MSI Optix G241 "24"

Сделайте свою победу зримой на экране киберспортивного монитора Optix G241. Обладая ЖК-матрицей с разрешением 1920х1080 пикселей, низким временем отклика (1 мс) и высокой частотой обновления (144 Гц), он предоставит вам ощутимое преимущество над соперниками. Воплощая в себе самые современные технологии, включая адаптивную синхронизацию FreeSync, эта модель будет прекрасным выбором для соревновательных компьютерных игр.

Монитор Optix G241 оснащается IPS-матрицей, обладающей широкими углами обзора. Это означает минимум искажений цвета при взгляде на экран под разными углами.

Данный монитор серии Optix использует IPS-матрицу со светодиодной подсветкой и обладает превосходными скоростными характеристиками (частота обновления – 144 Гц, время отклика – 1 мс), что делает его оптимальным выбором для динамичных игр, таких как шутеры от первого лица, файтинги, гоночные и спортивные симуляторы, стратегии в реальном времени. Во всех этих жанрах от игрока требуется быстрая реакция в ответ на то, что происходит на экране, поэтому повышенная частота обновления и очень низкое время отклика представляют собой ощутимое преимущество над соперниками по сетевой игре.

Благодаря поддержке технологии AMD FreeSync игровые мониторы MSI серии Optix выдают плавное и качественное изображение в динамичных играх без неприятного визуального эффекта разрыва кадра.

Мониторы серии Optix умеют снижать интенсивность излучения экрана в синей составляющей видимого спектра для уменьшения усталости глаз во время длительных игровых сессий.