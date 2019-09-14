Лучшие мониторы 144 Гц для игр. Samsung C24FG73FQI

Samsung C24FG73FQI

Мониторы с частотой 144 Гц считаются оптимальным вариантом для любителей игр, обеспечивая максимальный уровень плавности картинки и отсутствия лагов в выводе. Можно по-разному относиться к ним, но сложно отрицать, что, проработав некоторое время на моделях с частотой 144 Гц, уже сложней вернуться к обычным моделям. Мы для вас подобрали подборку из семи самых интересных мониторов с поддержкой этой частоты из представленных на российском рынке.Изогнутый 23.5-дюймовый монитор с матрицей TFT VA, приобрести Samsung C24FG73FQI можно дешевле 20000 рублей в российской рознице. Поддерживается подсветка Flicker-Free и FreeSync. Для ввода изображения доступны HDMI и DisplayPort. Строгий дизайн и широкие рамки.

AOC C27G1

27-дюймовый монитор с TFT VA матрицей. Разрешение экрана у AOC C27G1 – Full HD. Здесь также есть Flicker-Free и FreeSync. На панели разъемов: VGA, HDMI, DisplayPort. Агрессивный внешний вид и функциональная ножка крепления.

Viewsonic XG3202-C

32-дюймовый монитор с тем же типом матрицы. Viewsonic XG3202-C предлагает связку из Flicker-Free и FreeSync. На панели разъемов: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort. Высокая яркость и равномерная подсветка.

LG 34UC79G

34-дюймовый монитор с изогнутой панелью. Доплатив, пользователь получает не только увеличенную площадь, но и разрешение 2560x1080. Также из отличий в LG 34UC79G используется TFT AH-IPS матрица. Доступны: HDMI, DisplayPort. Уровень максимальной яркости далеко не самый высокий.

LG 34UC89G

Последние два монитора в нашей подборке идут с технологией G-Sync. Рекомендовать можно владельцам актуальных видеокарт NVIDIA, получив синхронизацию частоты кадров в играх с изображением на мониторе. LG 34UC89G построен с использованием с 34 дюймовой матрицей IPS. Разрешение 2560x1080. На таком мониторе можно не только играть, но и работать.

Acer Predator Z321QUbmiphzx

Завершает подборку монитор Acer Predator Z321Q с поддержкой частоты 165 Гц. Здесь также идет G-Sync модуль. Используется TFT VA матрица диагональю 31.5 дюйма. Для ввода изображения предлагается HDMI, DisplayPort.