Лучшие проводные наушники 2020. Marshall Mode EQ

Наушники Marshall Mode EQ

Наушники стали незаменимым атрибутом в жизни большинства людей. Кто-то использует их для прослушивания музыки, кто-то для компьютерных игр, а для кого-то они являются важным спутником при занятиях спорта. Наша редакция составила для Вас, рейтинг проводных наушников для телефона, представленные на рынке. Отобраны они на основе отзывов покупателей по качеству звучания, удобству ношения и надежности.

Внутриканальные наушники Marshall Mode EQ подходят для людей, которые слушают музыку самых разных жанров.На их пульте расположена специальная кнопка, позволяющая переключаться между двумя предустановленными профилями эквалайзера. Один из них смягчает звучание, сглаживая пиковые частоты, а другой усиливает басы и делает высокие ноты максимально чёткими.

Наушники полностью соответствуют стандартам известной британской компании, несмотря на малые размеры. Их мощные динамики установлены в жёстком корпусе со смещёнными слуховыми трубками.

Подобная компоновка обеспечивает чёткое воспроизведение всех слышимых частот и предотвращает возникновение резонанса при выборе максимальной громкости.

Встроенный микрофон позволяет использовать наушники в качестве проводной гарнитуры для смартфона, а многофункциональная клавиша даёт возможность принимать звонки и управлять воспроизведением.

Наушники Sennheiser CX 300S

Прочный провод с пружинным креплением позолоченного штекера помогает сосредоточиться на прослушивании музыки, забыв о спутывании и разрывах наушников при активных движениях.

Удобные наушники, в которых нет ничего лишнего – только глубокий, насыщенный звук. Это о Sennheiser CX 300S.Благодаря своей чувствительности и фирменной технологии преобразования звука эта модель чётко воспроизводит все частоты, включая низкие. Вы считаете, что насладиться глубокими басами можно только с полноразмерными моделями? Наверное, вы просто не слушали эти наушники!

Встроенный микрофон и удобный однокнопочный пульт позволят вам отвечать на звонки и управлять воспроизведением, не вытаскивая смартфон из кармана или сумки.

Плотный провод наушников будет очень сложно запутать – он имеет особую форму. В комплект входят четыре комплекта амбушюров, так что вы без труда подберёте подходящие по размеру.

Наушники Sony MDR-XB50AP

Если вы любите без остановки слушать музыку в хорошем качестве, тогда внутриканальные наушники Sony MDR-XB50AP созданы для вас.

Закрытая конструкция обеспечивает хорошую изоляцию от шумов внешнего мира, а высокая чувствительность 106 дБ позволит выкрутить громкость на солидный максимум и полностью раствориться в любимых треках.Встроенный микрофон с кнопкой управления позволяет отвечать на звонки, не вынимая смартфон из кармана.

После разговора воспроизведение продолжится автоматически с того места, где было прервано.

Кабель длиной 1,2 м позволяет не только носить наушники удобным для вас способом, но и пользоваться ими, сидя за компьютером или ноутбуком.

С помощью четырёх пар мягких силиконовых амбушюр в комплекте вы сможете подобрать оптимальный для своего уха размер.

Наушники Beats urBeats3

Слушайте музыку с комфортом! Проводные наушники Beats urBeats3 надёжно сидят в ушном канале благодаря своей эргономичной форме, а их звучание вас приятно удивит.Басы или высокие частоты не проблема, ведь этим наушникам под силу воспроизвести все оттенки ваших любимых треков. Двухкамерная акустическая система обеспечит чистый и глубокий звук.

Надоело, что проводные наушники всё время спутываются? У этого аксессуара плоский провод, что само по себе не даёт ему запутаться. Плюс, магнитные вкладыши притягиваются друг к другу, когда вы снимаете наушники.

Наушники нестандартной формы не выпадают из уха, и их удобно носить даже долгое время. Подберите амбушюры по своему размеру из четырёх пар в комплекте.

Наушники Pioneer SE-CH9T

Если вы хотите полностью погрузиться в мир любимой музыки, то проводная стереогарнитура Pioneer SE-CH9T рассчитанная на воспроизведение звука высокого разрешения, станет для вас отличным выбором.Модель соответствует внутриканальному типу. Амбушюры оригинальной формы надежно защитят вас от посторонних звуков.

Стереогарнитура Pioneer SE-CH9T соответствует формату звуковой схемы 2.0. Особенностью конструкции аудиоустройства является наличие металлических вставок. 9.7-миллиметровые мембраны излучателей генерируют звук в диапазоне от 5 до 50000 Гц. Мощность гарнитуры равна 100 мВт.

В оснащение гарнитуры входит микрофон, расположенный на проводе. Воспользовавшись функциональными клавишами, вы сможете управлять вызовами и воспроизведением.

Используется проводной тип подключения, с помощью стандартного 3.5-миллиметрового разъема. Кабель может отсоединяться. Длина кабеля составляет 1.2 м. L-образная форма штекера способствует удобству подключения.

В комплект поставки гарнитуры входят 2 пары сменных амбушюров, документация и чехол.