Лучшие смартфоны с диагональю 5,5 дюймов. OnePlus 5

BQ-5507L Iron Max

UMIDIGI Crystal

Первым смартфоном в нашей сегодняшней подборке будет модель BQ-5507L Iron Max. Это отличный продукт от известной компании, который порадует в первую очередь качественной сборкой, дорогими материалами корпуса и преимуществами в виде яркого и сочного дисплея, камеры и приличного времени автономной работы. Здесь установлен отличный дисплей с диагональю 5,5 дюймов, разрешение HD, матрица построена по технологии IPS с отличными углами обзора, яркостью и цветопередачей. Идеальный вариант для тех, кто хочет много играть или смотреть фильмы в любой жизненной ситуации.В плане внешнего вида тоже все очень хорошо — небольшие рамки вокруг дисплея позволили сделать устройство максимально удобным для использования одной рукой. Тыльная панель выглядит очень дорого и выполнена из дорогого металла, там же расположен сканер и система из камеры и вспышки. Благодаря металлическому корпусу и мягким переходам от грани к грани, смартфон выглядит очень современно и привлекает внимание окружающих. Да и производитель показал себя с лучшей стороны в плане уровня сборки. За свои деньги это одно из лучших решений на мобильном рынке, особенно если вы хотите компактный дисплей.

Alcatel A7 5090Y

В последнее время смартфоны с безрамочным дисплеем стаи более популярными, однако найти доступную модель с хорошей начинкой оголено проблематично. В этой ситуации модель UMIDIGI Crystal походит просто идеально — производитель сумел снизить стоимость конечного продукта до 100 долларов. Это очень дешево, особенно если посмотреть на стоимость смартфонов других компаний. На данный момент это один из самых доступных продуктов, которые можно купить за эту сумму с 5,5-дюймовым дисплеем и адекватной начинкой. И, конечно, дизайн здесь решает все проблемы.На фронтальной панели размещен дисплей с минимальными рамками справа, слева и сверху. Это смотрится шикарно, особенно если вы любите компактные решения и всегда хотели посмотреть на новые технологии в дизайне. Снизу, под дисплеем, размещена клавиша Home, которая отвечает еще и за отпечатки пальцев. В плане начинки продукт не удивит вас особой производительностью, но во всем остальном это отличный вариант для покупки на каждый день. Хорошее качество картинки и низкая стоимость перекрывают все недостатки этого решения. Хотя, их не так и много на самом деле.

OnePlus 5

Довольно интересный смартфон от компании, которая нас в последнее время стала больше радовать. Устройство понравилось в первую очередь своим дисплеем с диагональю 5,5 дюймов и разрешением FullHD. Этого предостаточно для того, чтобы вы смотрели фильмы и сериалы, получали максимум удовольствия от игровых проектов и прочих задач, которые вы ставите перед своим смартфоном. Да и выглядит фронтальная панель очень даже стильно, что для смартфонов не флагманского уровня довольно круто. Все же, большинство гаджетов среднего класса выглядит совсем не так привлекательно.За основу производительности мобильного телефона взят процессор MediaTek MT6750T. Он работает на тактовой частоте 1,5 гигагерца, всего восемь вычислительных ядер и этого будет предостаточно, чтобы спокойно играть в любимые игровые новинки и смотреть фильмы в высоком разрешении. Поддерживать производительность процессора будет 3 гигабайта оперативной памяти, а встроенной сюда добавили 32 гигабайта. Для хранения личного контента этого предостаточно, особенно если не носить в кармане десяток фильмов в FullHD. За свои деньги это крутой вариант для тех, кто хочет больше мощности и более высокое разрешение экрана.

Bluboo D5 Pro

Данный смартфон, без всяких сомнений, является одним из самых востребованных и популярных моделей на сегодняшний день. Устройство отвечает всем современным требованиям — производительная начинка, которая зарабатывает 177 тысяч баллов в AnTuTu, хорошая камера, дисплей и прочие моменты. Это флагман прошлого поколения, который показал себя отличным образом и до сих пор пользуется огромной популярностью. Все дело в низкой стоимости и привлекательных характеристиках, которые на голову уделывают большинство конкурентов на рынке. Для пользователей это очень важный фактор при выборе смартфона.Помимо этого, продукт выделяется качеством камеры. У большинства бюджетных смартфонов и устройств среднего класса камера проигрывает, при том очень сильно — это логично, ведь туда ставят самый простой сенсор изображения. У OnePlus 5 характеристики совсем иного формата, ведь производитель поставил сюда шикарный датчик изображения. Картинки и видео получаются очень хорошими, для социальных сетей и блога в интернете хватит с большим запасом. Если вы хотите не просто смартфон, а производительную модель для игр и развлечений, то обязательно посмотрите на эту новинку.

Archos Sense 55DC

В последнее время компании из Китая пользуются даже большим спросом на рынке мобильных телефонов — у продуктов Поднебесной заметно ниже стоимость. Рядовому пользователю не так важно иметь крутой логотип на тыльной панели, как высокую производительность за аналогичные деньги. Ярким примером популярного продукта из Китая является Bluboo D5 Pro — довольно крутое устройство с мощным процессором и шикарным дисплеем. Зачем платить в три раза больше денег, если можно взять доступный девайс, который запускает все игры без лишних проблем. Да и других преимуществ предостаточно.Диагональ дисплея здесь составляет 5,5 дюймов, разрешение при этом составляет 1280 на 640 точек. Да, не самое высокое разрешение для современного девайса, но для большинства пользователей этого будет предостаточно — читать сообщения из социальных сетей, играть в игры или поглощать информацию из сети. Добавьте сюда неплохие камеры для своего класса, плюс сканер отпечатков пальцев и привлекательный дизайн корпуса. Получается шикарный смартфон за совершенно скромные деньги. Требовать от малоизвестной компании из Китая большего я бы не стал, тем более за такие деньги.

Компания Archos мне лично нравится своим качеством сборки и адекватными ценами. Покупая смартфон этой компании вы получаете надежность и уверенность в том, что ваш девайс будет работать долго и без перебоев. Смартфон Archos Sense 55DC помимо этого получил еще хороший дисплей и производительную начинку. Для своей ценовой категории это просто шикарный вариант — вы за небольшую сумму денег получаете приличные характеристики и дизайн. За производительность продукта отвечает процессор Mediatek MT6737, это довольно простая модель, о ее частенько используют на современных доступных моделях.Отдельно хотелось бы похвалить камеру. Основная система состоит из двух датчиков изображения, которые позволяют вам делать более качественные снимки. Не могу сказать, что смартфон дает прямо уровень зеркального фотоаппарата, но снимать при адекватном освещении можно с комфортом. Дисплей здесь тоже 5,5 дюймов с неплохим разрешением и цветопередачей. Для тех пользователей, которые любят снимать в отпуске и играть в игры это идеальное решение. Да и выглядит продукт очень даже круто, особенно тыльная панель с двумя камерами. Хотя, это уже субъективно, конечно же.