Лучшие вакуумные наушники на UMKAMAL

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Xiaomi Piston 2
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Вакуумные наушники Xiaomi Piston 2 - хорошие наушники со встроенным микрофоном от всемирного производителя Xiaomi. Отличаются качественным звуком и простотой в использовании. Длина шнура составляем 1 метр. В наличии имеются в черных и белых цветах.
DUSZAKE DZ2
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Вакуумные наушники DUSZAKE DZ2 - отличаются от обычных наушников тем, что в них установлены по два динамика, которые улучшают качество звука. Благодаря встроенному элементу управления можно регулировать громкостью, паузой, ответом на входящий звонок и воспроизведением музыки. Длина шнура составляет 1.2 метра.
Super Bass
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Вакуумные наушники Super Bass - эти наушники отлично подойдут ко всем устройствам. Качество звучания на высшем уровне, благодаря хорошим встроенным динамикам. Оплетка шнура плотная и качественная. У наушников имеется микрофон для разговоров по телефону. Длина шнура составляет 1.2 метра. В наличии имеются такие цвета как: черный, белый, золотой, пурпурный, красный и розовый.