Лучший 2К-монитор. LG 27GL850 27"

DELL P2418D 23.8"

В последнее время мониторы с разрешением Full HD стали уходить на второй план, ведь рынок постепенно забирают мониторы с разрешением 4К. Правда, стоит понимать, что такого рода мониторы стоят дороже, плюс пользователю иногда нужно потратить достаточно много денег, дабы получить качественное решение в этом сегменте. Так что мы решили присмотреться к мониторам, которые вполне подходят под определение промежуточного варианта. К примеру, 2К-разрешение является отличным вариантом, так как пользователь получает более высокую плотность пикселей при относительно невысокой стоимости.

AOC Q3279VWFD8 31.5"

Конечно, если речь идёт про качественные мониторы, то не упомянуть продукцию компании DELL просто не выйдет, ведь очень многие пользователи по всему миру не просто так выбирают именно этого производителя. Очевидное преимущество данного монитора в том, что он обладает качественной матрицей с хорошей цветопередачей. Кому-то это преимущество намного важнее, чем различные дополнительные бонусы, ведь если вы работаете с монитором и редактируете фото или работаете с видео, то качество картинки играет первостепенную роль. Кроме того, производитель позаботился и о добротном дизайне корпуса.На лицевой панели монитора расположена тонкая рамка, которая вовсе не мешает воспринимать информацию. Более того, настолько тонкая рамка хороша еще и тем, что пользователь получает возможность поставить несколько мониторов рядом и работать с ними в полном комфорте, так как большого разрыва между дисплеями не будет. Для офиса или тех ситуаций, когда используется два или три монитора это действительно качественное решение. Осталось только разобраться в том, сколько мониторов вам нужно для комфортной работы. Тогда можно будет заказать устройство, поставить его на рабочий стол и наслаждаться повседневными задачами.

Philips 245E1S 23.8"

Следующим монитором, который мы можем порекомендовать для пользователей, желающих получить качественное устройство за разумные деньги, выступает модель AOC Q3279VWFD8. Данный монитор тоже оборудован качественной IPS-матрицей, которая позволяет наслаждаться приличной яркостью, широкими углами обзора и прочими приятными мелочами. Такую матрицу мы можем смело порекомендовать тем, кто частенько работает над фотографиями, просто просматривает контент и хочет получать наслаждение от ярких цветов. Все же IPS-матрица намного приятнее в плане цветов, чем TN-матрица, так что стоит отдать этому должное.Из дополнительных преимуществ монитора стоит отметить достаточно качественную матрицу с частотой обновления 75 Гц, так что картинка будет более плавной и приятной для глаза. Это тоже важный момент, так как если вы много работаете за компьютером, то стоит защитить свои глаза от дополнительной нагрузки. В этом плане устройство очень даже хорошо справляется, также можно контрастность похвалить — 1200:1 это довольно неплохой показатель по современным меркам, который тоже приносит свои преимущества. В целом, AOC Q3279VWFD8 является очень качественным решением, которое стоит своих денег на сто процентов, особенно если вам нравится минимализм в области дизайна корпуса.

Samsung C27JG50QQI 26.9"

Релиз Philips 245E1S сильно повлиял на рынок домашних монитором с разрешением 2К, так как очень многие пользователи вдруг решили, что пора переходить на новый формат монитора. И тут сказалось основное преимущество данной модели — стоимость. Производитель сделал серьезный упор на цене, которая по сей день является чуть ли не самой низкой на рынке, так что пользователь может купить этот монитор с разрешением 2560 на 1440 за вполне разумные деньги. Конечно, если вы очень хотите более дорогую модель, то сможете найти ее без каких-либо проблем, но если бюджет ограничен, а хочется получить что-то качественное, то стоит присмотреться именно к Philips 245E1S.Конечно, производитель постарался сделать упор не только на низкой стоимости, но и на других дополнительных преимуществах вроде дизайна. Здесь тоже достаточно тонкая рамка вокруг дисплея, она выполнена из черного пластика и при выключенном дисплее почти не заметно, где эта рамка у монитора. Добавим сюда компактную ножку и подставку, которые позволяют без труда расположить монитор на рабочем столе и не мешать клавиатуре с мышкой. Получается очень качественное решение, которое стоит лишь немного дороже мониторов с разрешением 1920 на 1080 точек, хотя качество картинки здесь заметно выше. Отличная модель на все случаи жизни.

LG 27GL850 27"

Конечно, компания Samsung, которая сама же и производит дисплеи для своих же монитором, всегда попадает в топы лучших мониторов на рынке, ведь производитель может похвастаться действительно лучшими матрицами. И это не обязательно бонус только для тех пользователей, которые работают с фотографиями, графикой, изображениями и прочими вещами, вовсе нет. Производитель просто дает возможность пользоваться дисплеем с качественной цветопередачей, хорошими углами обзора и высокой яркостью, чего предостаточно в тех случаях, когда вы хотите смотреть фильмы или сериалы, общаться в социальных сетях, просматривать фотографии и так далее.Например, у монитора Samsung C27JG50QQI имеется весьма заметное преимущество в том плане, что этот монитор обладает частотой обновления в 144 Гц. Это не обязательно бонус только для тех, кто хочет играть в игры, вовсе нет. Плавность картинки будет заметна даже при просмотре фильмов или сериалов, да и при работе с интернетом или документами тоже. Плавность обновления дисплея говорит о том, что глаза пользователя будут нагружаться заметно меньше, а это очень большой бонус на самом деле, так как многие пользователи переживают о своем зрении. Добавляем сюда контрастность на уровне 3000:1 и получаем действительно лучший монитор на современном рынке.

Завершает нашу подборку лучших монитором с разрешением 2560 на 1440 точек достаточно качественное решение, которое тоже можно порекомендовать всем и каждому. Компания LG является несомненным лидером на рынке мониторов, она тоже производит дисплеи как для себя, так и для других производителем, так что проблем с качеством матрицы никогда не было и нет. Именно по этой причине данный монитор настолько дорого стоит по сравнению с другими гаджетами на рынке — просто производитель решил сделать ставку на предельное для сегмента качество, предоставив пользователям те возможности, которых нет у других моделей.К примеру, производитель предоставил качественную матрицу без каких-либо заветов и проблем с калибровкой, плюс позволил пользователю выбрать высоту монитора. Добавляем сюда отличные углы обзора, привлекательный дизайн с тонкими рамками и получаем тот монитор, который удовлетворит как фаната работы с фотографиями, так и ценителей просмотра сериалов из интернета.