Лучший FullHD монитор для игр. Samsung C32JG51FDI

Acer B227Qbmiprczx

Для большинства геймеров 4К мониторы остаются лишь в мечтах. Дело в том, что продукты такого формата стоят довольно дорого — сейчас нормальный монитор с 4К разрешением стоит 400-500 долларов как минимум, а оптимальные решения вовсе обойдутся вам в 800 долларов и выше. Это несравнимо дорого в сравнении с теми мониторами, которые поступают с FullHD разрешением. Кроме того, не у всех компьютер потянет 4К — в играх при таком разрешении ваша видеокарта будет напрягаться на полную мощность. Например, новая RTX 2080 Ti стоит громадных денег и только она способна выдать плавную картинку в 4К на ультра-настройках графики.Именно по этой причине многие задумываются о покупке FullHD монитора, который стоит дешевле, позволяет обзавестись стабильной частотой кадров и прочими преимуществами. Мы решили помочь вам в этом вопросе, ведь вариантов мониторов на рынке огромное множество и разобраться во всем этом крайне тяжело. Выбирали мониторы для данной статьи из более-менее новых моделей, которые удовлетворят запросы разной категории геймеров. И, конечно же, старались выбрать максимально доступный вариант, который за свои деньги даст все необходимое для виртуальных баталий.

BenQ BL2480T

У компании Acer всегда была беда с названиями и с этим монитором тоже самое — Acer B227Qbmiprczx выговорить трудно, не говоря уже о том, чтобы запомнить. Тем не менее, это отличный монитор для геймера, который хочет получить лучшее решение за свои деньги. Диагональ дисплея составляет 21,5 дюйма, разрешение достигает 1920 на 1080 точек. Этого предостаточно, чтобы плотность картинки была отличной и вы не видели квадратов на рабочем столе или в играх. Помимо того, у вас точно не будут уставать глаза, ведь охватить такую диагональ глазами можно без особого труда.Очень порадовала подсветка монитора без мерцания, технология называется Flicker-Free. Она сводит негативное влияние на ваши глаза к минимуму — пользователь получает максимальный комфорт и может длительное время заниматься необходимыми задачами. Преимущество еще и в том, что если вы долго играете в шутеры и всматриваетесь в мелкие детали, то глаза не начинают болеть. Крайне важно для тех, кто проводит перед монитором массу свободного времени. Контраст при этом составляет 1000:1, яркость на уровне 250 кд/м2. Компактный, стильный монитор для геймера, который еще не готов пересесть на 4К-монитор.

DELL S2419HGF

Монитор BenQ BL2480T можно смело считать одним из самых доступных на рынке из тех, что можно посоветовать для геймера. Здесь установлена качественная матрица IPS с отличными углами обзора, цветопередачей и яркостью. На данном мониторе игры выглядят более привлекательно и сочно, так что если вы любитель одиночных кампаний и выкручиваете графику на максимум, то эта модель позволит лучше раскрыть потенциал вашей видеокарты. Контраст при этом составляет 1000:1, это золотой стандарт для современных мониторов. Яркость немного проигрывает и достигает 250 кд/м2, этого хватит для игры в помещении.Диагональ дисплея составляет 23,8 дюйма, до 24 совсем немного недотянули. На данной диагонали вполне комфортно играть в игры вроде шутеров и ММОРПГ по целому ряду причин. Например, ваши глаза не будут уставать или напрягаться больше обычного, ведь вам не нужно водить глазами в стороны. Порадовало наличие встроенных динамиков — если вы решите взять геймпад и поиграть с дивана, то вам не нужно будет подключать наушники или внешнюю акустику. Да и в целом можно отказаться от покупки динамиков, ведь геймеры обычно играют в гарнитуре и не используют акустику вовсе.

Viewsonic VX2458-C-mhd

Компания DELL давно славится своими мониторами, которые не только выглядят привлекательно, но и предоставляют совершенно новый уровень качества. Я решил не смотреть на игровые модели данного бренда, там как там 2К и 4К, плюс цена громадная. Одним из лучших мониторов для игр в разрешении FullHD можно назвать DELL S2419HGF, который позволяет насладиться 144 Гц при минимальной стоимости продукта. Для шутеров это обязательная характеристика, которая дает вам возможность насладиться красивой и плавной картинкой. Да и в других играх, если у вас 140 FPS и выше, можно заметить разницу.Порадовало и время отклика — 1 мс. Это идеальный показатель на тот случай, если вы хотите играть много и получать мгновенную реакцию курсора на ваши действия. Иногда в играх мгновение решает исход битвы и если бы у вас был монитор с 8 мс отклика, то вы могли бы проигрывать очень часто только из-за этого параметра. Диагональ при этом небольшая, всего 24 дюйма, но вам этого предостаточно, если играть за столом, а не с расстояния в два-три метра на диване. Помимо этого, дизайн у монитора просто отличный — выглядит стильно, современно и дорого. То, что нужно, для настоящего геймера с ограниченным бюджетом.

Samsung C32JG51FDI

Диагональ дисплея у монитора Viewsonic VX2458-C-mhd составляет 23,6 дюйма. Немного не дотянули до 24 дюймов, но разница не такая уж и большая. Сейчас принято считать, что лучшей диагональю для игр является 27 дюймов, но не всем она комфортна, особенно если вы играете за небольшим столом и расстояние до экрана небольшое. В этом случае неполный 24 дюймов будет предостаточно, чтобы метко стрелять и попадать по врагам. Разрешение 1920 на 1080 точек, матрица построена по технологии VA. Это немного лучше в плане цветопередачи, чем TN, хотя время отклика немного хуже.Например, здесь уровень контрастности составляет 3000:1, что в три раза лучше, чем стандарт на рынке. Вы будете видеть больше деталей в темноте, получите больше информации и так далее. Это очень большой плюс. Помимо этого, время отклика составляет всего 1 мс, то есть лучше на рынке просто нет. Яркость составляет 280 кд/м2, это немного хуже, чем хотелось бы, но если вы играете в комнате, где на монитор не направлен проектор, то проблем не возникнет. Большая часть геймеров играет на 50% яркости монитора, если верить статистике. Это отличный монитор, если вам не нужда очень уж большая диагональ.

Гвоздём программы стал монитор Samsung C32JG51FDI, который по целому ряду параметров можно назвать действительно лучшим FullHD монитором для геймера. Начнем с того, что диагональ здесь составляет 31,5 дюйма (да, не 32, для названия цифру округлили) и это громадная площадь. На таком экране очень удобно и приятно играть в игры, стрелять, воевать, строить здания, проходить стратегии и так далее. Тот случай, когда дюймы имеют вес. Разрешение, как и у всех мониторов в этой статье, 1920 на 1080 точек. Картинка вполне плотная и качественная, если не всматриваться в пиксели на минимальном расстоянии.Огромным преимуществом продукта является частота обновлений в 144 Гц. Это действительно круто, так как в тех же шутерах вы будете получать намного больше информации о происходящем на экране, чем при 60 Гц. Так что если у вас было желание пойти в киберспорт, то вот вам отличный монитор для того, чтобы осуществить свою мечту. Большая диагональ, привлекательный дизайн корпуса, высокая частота смены кадров, матрица VA с хорошими характеристиками и дорогая матрица являются причиной для того, чтобы считать этот продукт шикарным. Стоимость, кстати, тоже отличная.