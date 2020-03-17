Лучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 Black

Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 Black

AeroCool Shard Black

Начнем с достаточно привлекательного корпуса Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 Black, который компания представила относительно недавно. Главное преимущество новинки, как по мне, заключается в стеклянной панели на правой стороне корпуса, которая отлично справляется со своей основной задачей — сквозь стекло пользователь видит красивые компоненты своего компьютера. Конечно, многие скажут, что это мелочи и на самом деле корпус покупается не для того, чтобы на него смотреть, но на самом деле это не так.Естественно, у корпуса внутри достаточно много личного пространства, которое позволяет без проблем установить видеокарту длинную, блок питания любого размера, материнскую плату формата ATX и так далее. Кроме того, производитель делает упор на том, что пользователь при покупке корпуса получает еще и возможность собрать внутри кастомную систему охлаждения, которая будет выглядеть привлекательно и будет лучше охлаждать процессор системы. Если же собирать такую систему вам не хочется, то можно обойтись другими моделями башен или СЖО, которые тоже будут отлично справляться с задачей.

Zalman i3 Black

Главным преимуществом корпуса можно назвать яркую декоративную панель на лицевой стороне продукта. Обычно производители стараются сделать лицевую панель максимально простой, чтобы поставить туда декоративную решетку радиатора и за счет этого обеспечить дополнительный приток свежего воздуха, но в этом случае производитель решил иначе. На лицевой стороне корпуса AeroCool Shard Black расположена панель с подсветкой, которая выглядит достаточно стильно и привлекает внимание моментально. Впрочем, на боковых сторонах лицевой панели имеются решетки для забора воздуха, так что проблем с охлаждением не будет.Также стоит отметить стеклянную панель на боковой стороне, которая смотрится крайне привлекательно и тоже позволяет смотреть на комплектующие корпуса. Это серьезный бонус, так как иногда при сборке компьютера пользователь отдает часть денег дополнительных именно за то, чтобы клавиатура светилась или чтобы у материнской платы была подсветка на панели. И если вы отдаете дополнительные средства за подсветку, то было бы неплохо ее видеть в корпусе. Минус только в том, что высота процессорного кулера у этого корпуса составляет максимум 155 миллиметров, больше просто не влезет. С другой стороны, если купить СЖО, то это вообще не проблема.

COUGAR Gemini S Silver

Компания Zalman всегда привлекала нас низкой стоимостью своей продукции — пока конкуренты перегибали палку, предоставляя пользователю возможность купить корпус за бешеные деньги, данная компания показывала отличные продукты за разумную цену. Сейчас, к счастью, ничего не изменилось и производитель все еще радует нас ценами. К примеру, корпус Zalman i3 Black, который смело можно назвать одним из лучших на рынке, обладает всеми необходимыми бонусами и преимуществами. У Zalman i3 Black на лицевой панели размещены вентиляторы и решетка радиатора, которая пропускает воздух на лопасти вентиляторов. Благодаря этому охлаждение у корпуса просто отменное.Внутри корпуса расположено много свободного пространства, которое обеспечивает потенциального покупателя комфортом при сборке системы. Не нужно переживать о том, что кабели не пролезут или что видеокарта не поместится в корпусе, это все заранее продумали разработчики продукта и реализовали просто тонну пространства внутри. За счет этого вы можете поставить материнскую плату ATX-формата, плюс видеокарту максимальной длины, плюс вентиляторы для дополнительного охлаждения. И все это производитель отдает за стоимость корпуса среднего класса. Чего еще можно желать?

Ginzzu S600 Black

Разработчики данного корпуса тоже решили сделать ставку на дизайн корпуса, чтобы пользователь видел картинку и сразу хотел себе этот продукт, даже не читая характеристики. И, что самое удивительное, у них получилось — COUGAR Gemini S Silver выглядит очень дорого и круто, чего большинству потенциальных покупателей хватит. Конечно ,сюда тоже помещается плата ATX-формата, но кого это волнует, когда фронтальная панель корпуса выглядит настолько привлекательно. Там расположены две панели, стилизованные под алюминий, а между ними расположена специальная панель с полосами подсветки.Конечно же, производитель не забыл о дополнительных преимуществах, которые в данном корпусе тоже присутствуют. Например, стеклянная панель на правой стороне компьютера выглядит настолько круто, что прямо хочется внутрь системы поставить видеокарту с подсветкой или дополнительно проложить ленту с подсветкой. Также стоит отметить закрытую панель, за которой спрятан блок питания — пользователь не видит некрасивых кабелей и прочих деталей, они все красиво спрятаны за декоративной панелью. Да и ножки корпуса нас тоже порадовали, они придают компьютеру уверенности.

GAMDIAS Argus E1 Black

О компании Ginzzu большинство наших читателей, скорее всего, никогда не слышали, так как производитель относительно новый и не может похвастаться громадной армией преданных поклонников. С другой стороны, отсутствие армии поклонников не делает корпуса производителя плохими — наоборот, при отсутствии фанатов производитель продает свою продукцию дешевле, чем конкуренты. К примеру, корпус Ginzzu S600 Black стоит примерно столько же, сколько и доступные модели от известных компаний, хотя у него явно больше преимуществ и бонусов. О них мы и поговорим, так как только дополнительные фишки интересуют потенциального покупателя.Начнем с того, что внутри корпуса прямо из коробки установлено четыре вентилятора по 120 миллиметров — три установлены на лицевой панели, а один на тыльной. Благодаря этому пользователь прямо из коробки получает хорошее охлаждение и мощный поток воздуха внутри корпуса, даже ничего покупать дополнительно не нужно. Кроме того, стоит обратить внимание на большую стеклянную панель из прочного материала, которая тоже привлекает внимание и позволяет наслаждаться вашими комплектующими, если у них есть подсветка. Не стоит переживать, что бренд не очень известный, это не проблема на самом деле.

Корпус GAMDIAS Argus E1 Black тоже обладает подсветкой на лицевой панели, которая привлекает внимание пользователя и показывает нам, что производитель думал не только про начинку, но и про то, как компьютер будет выглядеть внешне. На лицевой панели располагается полоска с подсветкой, плюс сама панель выгнута и смотрится крайне стильно. На боковой панели расположена стеклянная панель на специальных винтах с накатанной головкой, что позволяет быстро панель снимать и обслуживать систему. Удобный бонус, хотя он есть у всех корпусов в данной статье.Внутри корпуса расположены все необходимые крепления для сборки мощного компьютера, а все ненужные компоненты были удалены. То есть, вам никто не мешает поставить любую систему охлаждения, длинную видеокарту на три вентилятора и все в таком духе. Это тоже приятно, так как пользователю не нужно себя ужимать в чем-то.