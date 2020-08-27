Лучший VR-шлем. Oculus Rift S

Sony PlayStation VR (CUH-ZVR2)

Несмотря на повальную популярность шлемов виртуальной реальности, пользователи до сих пор не совсем понимают, как правильно выбирать устройство, на что стоит обращать внимание и так далее. Теперь у нас есть статья, которая вам в этом поможет — достаточно просто выбрать ту модель, которая вам доступна по бюджету. Итак, давайте приступать.

Oculus Go - 32 GB

Начать данную статью хотелось бы со шлема виртуальной реальности от компании Sony. Правда, стоит сразу уточнить, что данный шлем не работает на персональном компьютере, так как его создавали исключительно для консоли PS4. С другой стороны, если вы владелец данной игровой приставки или просто хотите попробовать виртуальную реальность за разумные деньги, то стоит обязательно присмотреться к данной модели. Производитель делает достаточно качественные продукты и даже вместе со стоимостью консоли шлем будет более доступным решением, чем прямые конкуренты, созданные для персонального компьютера. А это важно — не у всех есть большие деньги.Главный недостаток данного шлема именно в том, что он работает исключительно на приставке, но, с другой стороны, устройство обладает и целым рядом преимуществ. Основное — наличие целого ряда действительно качественных игр, которые позволяют попробовать на себе всю мощь виртуальной реальности. Это достаточно важное преимущество, так как иногда геймер не покупает шлем только по той причине, что игр нет, а значит, какой смысл. На данной платформе игр будет предостаточно, особенно если учитывать, что с каждым месяцем их все больше и больше. Настоятельно рекомендуем присмотреться и попробовать данную модель.

Pimax Artisan

Конечно, есть и достаточно доступные шлемы виртуальной реальности, которые обладают всеми необходимыми для пользователя характеристиками при вполне разумной стоимости. Например, нам очень понравилась модель Oculus Go, которая обладает весьма приличными характеристиками и при этом стоит достаточно дешево, чтобы каждый смог себе это позволить. Да, это не тот полноценный шлем, который позволяет запускать тяжелые игры на ПК и сражаться с врагами в виртуальной реальности, а более простая версия, которая при этом обладает целым рядом преимуществ. Например, устройство работает от батареи, так что хоть с кабелем на шее не нужно.Более того, устройство оборудовано своим железом, так что подключать шлем к компьютеру не нужно — вы можете наслаждаться качеством картинки и играть в игры без наличия компьютера или игровой консоли. Да, контент там заметно проще, но если вам хочется получать удовольствие именно от виртуальной реальности, то стоит попробовать. Главное преимущество продукта в том, что он стоит разумных денег и пользователю не нужно тратить безумные средства на приобретение самого гаджета. А ведь на этом расходы пользователя не заканчиваются, так как приобретение шлема виртуальной реальности требует от пользователя ещё массу расходов. В случае с Oculus Go их нет.

Oculus Rift S

Довольно удивительным устройством в статье выступит шлем виртуальной реальности Pimax Artisan, который не пользуется особой популярностью на рынке. Все же производитель не самый популярный, о нем мало кто знает, так что и шлем покупают не так уж часто, хотя на самом деле у него просто отличные характеристики. Все же стоит понимать, что при использовании шлема крайне важно иметь хорошие характеристики — от них зависит то, как быстро будет уставать ваш организм и глаза при длительном использовании гаджета. Например, у Pimax Artisan имеется частота обновления кадра в 120 Гц, тогда как исследователи заявили, что уже при 90 Гц глаза пользователя почти не устают.Это говорит нам о том, что пользователь будет активно работать со шлемом, хотя у него при этом не будет никаких проблем с глазами. Это важнейшее преимущество на самом деле, так как при длительном контакте с VR-шлемом у многих пользователей начинают болеть глаза, голова и в целом ощущается усталость. При наличии устройства с высокой частотой обновления таких проблем не возникнет, а значит, если вы думаете о покупке шлема виртуальной реальности, то обязательно присмотритесь к данному устройству. Все же производитель делает максимально крутые вещи, да еще и с такими характеристиками. Стоимость, правда, высокая, но это уже второстепенный момент.

HTC Vive Pro HMD

Если речь зашла про лучшие шлемы виртуальной реальности, то обязательно стоит поговорить о модели Oculus Rift S, которая пользуется невероятной популярностью на рынке. Дело в том, что это одна из наиболее технологичных моделей на рынке, которая отлично справляется со всеми поставленными задачами — вы можете играть в абсолютно любые современные игры, которые выходят на ПК, можете смотреть различный контент и так далее. То есть, вариантов использования продукта действительно много, так как производитель делает серьезную ставку именно на широкие возможности продукта. Это полноценное устройство, которое отлично справляется с демонстрацией всех возможностей VR-технологий.Правда, стоит учитывать один достаточно важный момент — пользователь не сможет получить красивую картинку на высокой частоте кадров в этом шлеме, если не будет использовать мощный компьютер, как базовую систему. Это достаточно просто и важно — если ваш компьютер не может выдать изображение в 2К-разрешении при частоте кадров в 90 FPS, то вы просто не сможете играть в игры с комфортом. Это значит, что помимо стоимости самого шлема нужно будет отдать еще немного денег за сам компьютер, но это уже второстепенные вещи. Сам же Oculus Rift S — шикарен.

Главным игроком на рынке шлемов виртуальной реальности выступает именно эта модель от компании HTC. Это вполне нормально, так как производитель буквально со старта зарождения данного рынка показывал лучшие на рынке результаты, радовал аудиторию действительно отличным качеством изображения, а потом вовсе выпустил Pro-версию для тех, кто хочет получить максимальное качество картинки. Это действительно круто, так как многие пользователи уже попробовали разные шлемы, а теперь хотят нечто более крутое, и именно эта модель даст им все необходимые возможности. Правда, опять же, иметь мощный компьютер все же обязательно.С другой стороны, при наличии мощного компьютера пользователь получит достаточно возможностей для получения 2К-изображения в играх при достаточно высокой частоте обновления дисплея. Благодаря этому пользователь не будет нагружать свои глаза, они не будут уставать и не будет портиться зрение, что довольно важно на самом деле, ведь при длительном использовании такого шлема могут возникать проблемы с организмом. И чем круче шлем, чем лучше его характеристики, тем меньше шансов на то, что устройство нанесет вам вред. В этом шлеме можно вовсе часами играть и даже не думать о каких-либо проблемах со здоровьем.