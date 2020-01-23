Лучший бюджетный кулер для процессора. be quiet! Pure Rock Slim

2020-01-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - be quiet! Pure Rock Slim; [209]

be quiet! Pure Rock Slim

Компания be quiet! всегда выпускала исключительно качественные продукты, которые могли похвастаться низким уровнем шума, что неудивительно, и хорошими характеристиками. У модели be quiet! Pure Rock Slim с этим тоже проблем нет — производитель использует свой фирменный вентилятор диаметром 92 миллиметра, у которого лопасти построены по специальному чертежу и установлен продвинутый подшипник. В итоге вентилятор при довольно компактных размерах выдает высокие обороты, прогоняет через радиатор хороший поток воздуха, но при этом не издает излишне много шума, что является серьезным преимуществом.
Также стоит отметить, что радиатор у данной модели системы охлаждения достаточно большой, произведен из алюминия и пронзен тремя тепловыми трубками из меди. Этого достаточно, чтобы вы получали хороший теплообмен с крышкой процессора. Вентиляторы с частотой 2000 оборотов в минуту на максимальной скорости издает всего 25.4 дБ, так что эту систему можно спокойно ставить буквально на любой современный процессор и не переживать о том, что вы будете слышать много шума или будете переживать о повышенных температурах. Нет, ничего этого не будет, ведь кулер отлично справляется с поставленными задачами.

Deepcool GAMMAXX 300

На текущий момент можно смело сказать, что система охлаждения Deepcool GAMMAXX 300 является самой доступной из тех, что мы можем со спокойной душой посоветовать абсолютно любому пользователю. Дело в том, что это действительно качественный продукт, который при очень низкой стоимости отлично справляется со всеми поставленными перед ним задачами. Начнем с того, что здесь тоже установлен радиатор из алюминия, который пронизан тремя тепловыми трубками из меди — это стандартное строение для системы охлаждения на современном рынке. Ничего лучше производители пока что не придумали, да и нет особой необходимости.
Также в составе системы охлаждения идет вентилятор с диаметром лопастей 120 миллиметров — это чуть больше, чем у предыдущего устройства, а значит при тех же оборотах вентилятор будет пропускать больше воздуха. Работает вентилятор на оборотах от 900 до 1600, вы можете регулировать этот параметр вручную или просто поставить автоматическую синхронизацию с температурой процессора — тогда система будет сама выбирать, на каких оборотах должен работать вентилятор. Да, здесь нет подсветки и прочих моментов, но это и не нужно — продукт достаточно доступный, чтобы ему это простить.

PCcooler GI-X5R

У системы воздушного охлаждения PCcooler GI-X5R есть целый ряд преимуществ, которые и вызвали у нас такой интерес к продукту. начнем с того, что радиатор здесь тоже собран из алюминия, но тепловых трубок из меди, которые пронизывают радиатор и передают тепло от крышки процессора на ребра радиатора, здесь уже пять штук. Благодаря этому теплообмен более равномерный. Также стоит отметить, что у предыдущих продуктов тепло от трубок передавалось на специальную крышку, которая уже потом прикреплялась на термоинтерфейс к крышке процессора, а здесь у нас прямой контакт от трубок к крышке.
Это тоже достаточно положительно влияет на температуру и ее значения, а при покупке бюджетного решения это действительно серьезное преимущество. Более того, в систему охлаждения входит довольно интересный вентилятор на 120 миллиметров — интересен он тем, что оборудован подсветкой по контуру кольца. Смотрится достаточно просто, ведь это не самая яркая подсветка на рынке, но при этой стоимости никаких претензий быть не может. Производитель сделал ставку на хороший теплообмен и добавил небольшую изюминку — что может быть лучше? Тем более при столь низкой стоимости самой системы.

Zalman CNPS9X Optima

Компания Zalman всегда была королем на рынке доступных систем охлаждения — она выпускала просто шикарные устройства, которые при низкой стоимости могут порадовать пользователя хорошими характеристиками и низким уровнем шума. Ярким тому примером является система охлаждения Zalman CNPS9X Optima, которая уже длительное время вяжется буквально лучшим вариантом в своем сегменте. Это достойное решение для охлаждения процессора — большой радиатор из алюминия и четыре тепловые медные трубки позволяют отлично распределять тепло от крышки процессора.
Стоит похвалить продукт за простое и элегантное решение — производитель отказался от контактной пластины и использует прямой контакт с тепловыми трубками, благодаря чему распределение тепла более эффективное. Также в системе охлаждения используется вентилятор с диаметром лопастей 120 миллиметров, который выдает достаточно приличный поток воздуха благодаря высоким оборотам. Однако даже на максимальных оборотах данная башня издает всего 26 дБ шума, что сравнимо с остальными продуктами в этой статье. В закрытом корпусе дискомфорта вы ощущать явно не будете, а это самое главное.

Arctic Freezer 34 eSports DUO

Модель Arctic Freezer 34 eSports DUO является более продвинутым решением, которое построено уже на двух вентиляторах. Один расположен на фронтальной панели, другой — на тыльной. Благодаря этому создается достаточно мощный поток воздуха, который проходит через рёбра радиатора и охлаждают его, тем самым охлаждая крышку процессора. Пользователь при покупке продукта может выбрать один из четырех цветов, которые используются при покраске вентиляторов, хотя это, конечно, никак не влияет на эффективность работы — просто небольшой декоративный элемент, который улучшает общий вид системы.
При этом радиатор также вылит из алюминия и пронизан четырьмя медными тепловыми трубками. Производитель даже покрасил внешние панели радиатора и трубок в черный цвет, так что смотрится система весьма эффектно. При этом контакт здесь тоже прямой — трубки в месте соприкосновения с крышкой процессора отшлифованы до идеала, чтобы равномерно распределять температуру. За счет данного решения и двух вентиляторов с максимальными оборотами в 2100 оборотов в минуту данная система способна рассеивать колоссальное количество тепла от процессора, что будет полезно тем, кто купил процессор с функцией разгона.

Cooler Master Hyper 212 LED Turbo

Последним устройством в нашей статье является система охлаждения воздушного типа с довольно длинным названием — Cooler Master Hyper 212 LED Turbo. Производитель тоже решил, что нужно использовать два вентилятора по 120 миллиметров, чтобы обеспечить пользователя более высоким потом воздуха. Вентиляторы установлены на передней и задней сторонах радиатора, благодаря чему воздух проходит через рёбра и выдавится за пределы корпуса. Довольно простое и эффективное решение, которое используется всеми крупными производителями систем охлаждения в мире.
Преимуществом этих вентиляторов являются их минимальные обороты — всего 600 оборотов в минуту. На таком уровне система издает всего 9 дБ шума, что в закрытом корпусе вообще не услышать. То есть, если вы просто смотрите фильмы или общаетесь в сети, компьютер не будет издавать излишнего шума. Только под нагрузкой вентиляторы начинают работать более шустро, издавая до 31 дБ шума. Контактная площадка здесь тоже построена без дополнительной пластины, так что рассеиваться тепло будет просто отлично.

Комментарии и отзывы be quiet! Pure Rock Slim
SteelSeries выпустила бюджетную мышь Riv...
SteelSeries выпустила бюджетную мышь RivSteelSeries выпустила три новых экономичных периферийных устройства, ориентированных на более низкие цены...
Компания Motorola представила в Европе с...
Компания Motorola представила в Европе сКомпания Motorola в конце прошлого года выпустила смартфон One Hyper, а сейчас производитель привёз новин...
Disintegration - игра от разработчиков H...
Disintegration - игра от разработчиков HСтудия Private Division, издатель игры, объявил о том, что закрытое бета-тестирование состоится 28 и 29 я...
Смартфон Xiaomi Pocophone X2 засветился ...
Смартфон Xiaomi Pocophone X2 засветился Недавно компания Poco, которая стала самостоятельным брендом, выпустила первый тизер второго поколения см...
Флагманский смартфон Sony Xperia 5 Plus ...
Флагманский смартфон Sony Xperia 5 Plus Специализирующийся на утечках ресурс Slashleaks поделился первыми официальными рендерами флагманского сма...
Google Pixel Buds 2 заметили в Bluetooth...
Google Pixel Buds 2 заметили в BluetoothНаушники заметили в базе данных сертификационного агентства Bluetooth SIG с номерами моделей G1007 и G100...
NZXT представила новый контроллер вентил...
NZXT представила новый контроллер вентилКомпания NZXT создала новый контроллер RGB для вентиляторов, он позволяет управлять вентиляторами и подсв...
Redmi Note 8 Pro подешевел до 158 доллар...
Redmi Note 8 Pro подешевел до 158 долларПару дней назад стало известно, что компания Xiaomi снижает цены на один из своих главных бестселлеров Re...


Обзор Mio MiVue i95. Комбо-видеорегистратор с WQHD-съемкойОбзор Mio MiVue i95. Комбо-видеорегистратор с WQHD-съемкой
Обзор Team Group MP33 512GB (TM8FP6512G0C101). Твердотельный накопитель Обзор Team Group MP33 512GB (TM8FP6512G0C101). Твердотельный накопитель
Обзор Playme SIGMA. Видеорегистратор с GPS-информатором и магнитным креплениемОбзор Playme SIGMA. Видеорегистратор с GPS-информатором и магнитным креплением
Обзор Hyundai H-LED32ES5000. Доступный Smart-TV телевизорОбзор Hyundai H-LED32ES5000. Доступный Smart-TV телевизор
Обзор RAZER KRAKEN ULTIMATE (RZ04-03180100-R3M1). USB наушники с объемным звуком THXОбзор RAZER KRAKEN ULTIMATE (RZ04-03180100-R3M1). USB наушники с объемным звуком THX
Обзор VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105...
Обзор VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании VICTORINOX, которая не перест...
Предварительный обзор ASUS ROG Theta Ele...
Предварительный обзор ASUS ROG Theta EleДавненько мы не рассказывали вам о современных игровых гарнитурах. Причина тому одна — на рынке просто уж...
Обзор Dawn of Zombies: Survival. Выживан...
Обзор Dawn of Zombies: Survival. ВыживанИгры про выживание всегда будут пользоваться спросом, так как геймерам нравится этот сеттинг, им нравится...
Предварительный обзор BitFenix Dawn TG. ...
Предварительный обзор BitFenix Dawn TG. Сегодня мы поговорим о весьма неоднозначном корпусе, который выглядит очень эффектно и дорого, но на деле...
Обзор Johnny Trigger. В стиле Матрицы...
Обзор Johnny Trigger. В стиле МатрицыМы привыкли к тому, что любая казуальная игра на смартфон требует вложения реальных денег, так как разраб...
Предварительный обзор Acer ConceptD 700....
Предварительный обзор Acer ConceptD 700.Сегодня мы поговорим о достаточно интересном необычном компьютере, который создавали для ценителей дизайн...
Обзор What The Golf? Просто и со вкусом...
Обзор What The Golf? Просто и со вкусомЧастенько при написании обзора на очередную игру мне в голову приходят мысли о том, что проект безыдейный...
Обзор VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPAC...
Обзор VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPACВы ведете активный образ жизни и вам необходимо, чтобы ваш ноутбук и множество других необходимых вещей б...
Предварительный обзор Louis Vuitton Hori...
Предварительный обзор Louis Vuitton HoriКрупные компании, которые никак не связаны с миром высоких технологий, довольно часто выпускают устройств...
Предварительный обзор HP ProBook x360 43...
Предварительный обзор HP ProBook x360 43Компания AMD показала новое семейство процессоров и оказалось, что это достаточно мощное решение, которое...
Предварительный обзор Philips TAPH805BK....
Предварительный обзор Philips TAPH805BK.Беспроводные наушники настолько плотно вошли в нашу жизнь, что сейчас мы просто забываем о проводных устр...
Alien: Isolation – лучший хоррор для Nin...
Alien: Isolation – лучший хоррор для NinВ далеком уже 2015 году вышла, пожалуй, лучшая компьютерная игра по вселенной «Чужих» - Alien: Isolation....
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor