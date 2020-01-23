Лучший бюджетный кулер для процессора. be quiet! Pure Rock Slim

be quiet! Pure Rock Slim

Deepcool GAMMAXX 300

Компания be quiet! всегда выпускала исключительно качественные продукты, которые могли похвастаться низким уровнем шума, что неудивительно, и хорошими характеристиками. У модели be quiet! Pure Rock Slim с этим тоже проблем нет — производитель использует свой фирменный вентилятор диаметром 92 миллиметра, у которого лопасти построены по специальному чертежу и установлен продвинутый подшипник. В итоге вентилятор при довольно компактных размерах выдает высокие обороты, прогоняет через радиатор хороший поток воздуха, но при этом не издает излишне много шума, что является серьезным преимуществом.Также стоит отметить, что радиатор у данной модели системы охлаждения достаточно большой, произведен из алюминия и пронзен тремя тепловыми трубками из меди. Этого достаточно, чтобы вы получали хороший теплообмен с крышкой процессора. Вентиляторы с частотой 2000 оборотов в минуту на максимальной скорости издает всего 25.4 дБ, так что эту систему можно спокойно ставить буквально на любой современный процессор и не переживать о том, что вы будете слышать много шума или будете переживать о повышенных температурах. Нет, ничего этого не будет, ведь кулер отлично справляется с поставленными задачами.

PCcooler GI-X5R

На текущий момент можно смело сказать, что система охлаждения Deepcool GAMMAXX 300 является самой доступной из тех, что мы можем со спокойной душой посоветовать абсолютно любому пользователю. Дело в том, что это действительно качественный продукт, который при очень низкой стоимости отлично справляется со всеми поставленными перед ним задачами. Начнем с того, что здесь тоже установлен радиатор из алюминия, который пронизан тремя тепловыми трубками из меди — это стандартное строение для системы охлаждения на современном рынке. Ничего лучше производители пока что не придумали, да и нет особой необходимости.Также в составе системы охлаждения идет вентилятор с диаметром лопастей 120 миллиметров — это чуть больше, чем у предыдущего устройства, а значит при тех же оборотах вентилятор будет пропускать больше воздуха. Работает вентилятор на оборотах от 900 до 1600, вы можете регулировать этот параметр вручную или просто поставить автоматическую синхронизацию с температурой процессора — тогда система будет сама выбирать, на каких оборотах должен работать вентилятор. Да, здесь нет подсветки и прочих моментов, но это и не нужно — продукт достаточно доступный, чтобы ему это простить.

Zalman CNPS9X Optima

У системы воздушного охлаждения PCcooler GI-X5R есть целый ряд преимуществ, которые и вызвали у нас такой интерес к продукту. начнем с того, что радиатор здесь тоже собран из алюминия, но тепловых трубок из меди, которые пронизывают радиатор и передают тепло от крышки процессора на ребра радиатора, здесь уже пять штук. Благодаря этому теплообмен более равномерный. Также стоит отметить, что у предыдущих продуктов тепло от трубок передавалось на специальную крышку, которая уже потом прикреплялась на термоинтерфейс к крышке процессора, а здесь у нас прямой контакт от трубок к крышке.Это тоже достаточно положительно влияет на температуру и ее значения, а при покупке бюджетного решения это действительно серьезное преимущество. Более того, в систему охлаждения входит довольно интересный вентилятор на 120 миллиметров — интересен он тем, что оборудован подсветкой по контуру кольца. Смотрится достаточно просто, ведь это не самая яркая подсветка на рынке, но при этой стоимости никаких претензий быть не может. Производитель сделал ставку на хороший теплообмен и добавил небольшую изюминку — что может быть лучше? Тем более при столь низкой стоимости самой системы.

Arctic Freezer 34 eSports DUO

Компания Zalman всегда была королем на рынке доступных систем охлаждения — она выпускала просто шикарные устройства, которые при низкой стоимости могут порадовать пользователя хорошими характеристиками и низким уровнем шума. Ярким тому примером является система охлаждения Zalman CNPS9X Optima, которая уже длительное время вяжется буквально лучшим вариантом в своем сегменте. Это достойное решение для охлаждения процессора — большой радиатор из алюминия и четыре тепловые медные трубки позволяют отлично распределять тепло от крышки процессора.Стоит похвалить продукт за простое и элегантное решение — производитель отказался от контактной пластины и использует прямой контакт с тепловыми трубками, благодаря чему распределение тепла более эффективное. Также в системе охлаждения используется вентилятор с диаметром лопастей 120 миллиметров, который выдает достаточно приличный поток воздуха благодаря высоким оборотам. Однако даже на максимальных оборотах данная башня издает всего 26 дБ шума, что сравнимо с остальными продуктами в этой статье. В закрытом корпусе дискомфорта вы ощущать явно не будете, а это самое главное.

Cooler Master Hyper 212 LED Turbo

Модель Arctic Freezer 34 eSports DUO является более продвинутым решением, которое построено уже на двух вентиляторах. Один расположен на фронтальной панели, другой — на тыльной. Благодаря этому создается достаточно мощный поток воздуха, который проходит через рёбра радиатора и охлаждают его, тем самым охлаждая крышку процессора. Пользователь при покупке продукта может выбрать один из четырех цветов, которые используются при покраске вентиляторов, хотя это, конечно, никак не влияет на эффективность работы — просто небольшой декоративный элемент, который улучшает общий вид системы.При этом радиатор также вылит из алюминия и пронизан четырьмя медными тепловыми трубками. Производитель даже покрасил внешние панели радиатора и трубок в черный цвет, так что смотрится система весьма эффектно. При этом контакт здесь тоже прямой — трубки в месте соприкосновения с крышкой процессора отшлифованы до идеала, чтобы равномерно распределять температуру. За счет данного решения и двух вентиляторов с максимальными оборотами в 2100 оборотов в минуту данная система способна рассеивать колоссальное количество тепла от процессора, что будет полезно тем, кто купил процессор с функцией разгона.

Последним устройством в нашей статье является система охлаждения воздушного типа с довольно длинным названием — Cooler Master Hyper 212 LED Turbo. Производитель тоже решил, что нужно использовать два вентилятора по 120 миллиметров, чтобы обеспечить пользователя более высоким потом воздуха. Вентиляторы установлены на передней и задней сторонах радиатора, благодаря чему воздух проходит через рёбра и выдавится за пределы корпуса. Довольно простое и эффективное решение, которое используется всеми крупными производителями систем охлаждения в мире.Преимуществом этих вентиляторов являются их минимальные обороты — всего 600 оборотов в минуту. На таком уровне система издает всего 9 дБ шума, что в закрытом корпусе вообще не услышать. То есть, если вы просто смотрите фильмы или общаетесь в сети, компьютер не будет издавать излишнего шума. Только под нагрузкой вентиляторы начинают работать более шустро, издавая до 31 дБ шума. Контактная площадка здесь тоже построена без дополнительной пластины, так что рассеиваться тепло будет просто отлично.