Лучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2

realme X2

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Начнем со смартфона realme X2, который только недавно был официально анонсирован и буквально сразу завоевал любовь аудитории. Главное преимущество продукта в том, что при достаточно низкой стоимости устройство обладает весьма приличным набором преимуществ — есть и отличный дисплей, и начинка, и качественная камера, и масса других преимуществ. Начнем с того, что у смартфона диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек — это идеальный дисплей для современного смартфона, у которого и плотность пикселей высокая, и качество картинки приемлемое, и углы обзора шикарные.За основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 730G, который отлично справляется с играми современными, различными развлекательными приложениями и прочими интересными вещами. В производительности процессора нет никаких сомнений, особенно если вы очень хотите доступный смартфон, на котором можно играть во все современные игровые проекты. Все же эта модель процессора пусть и уступает флагманской в плане характеристик, но, с другой стороны, и стоит заметно дешевле. Получается идеальный смартфон с весьма привлекательной стоимостью.

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Компания Samsung выпускает достаточно производительные классные смартфоны, которые отлично справляются с поставленными задачами и выглядят привлекательно, но флагманы, к сожалению, у производителя достаточно дорогие. Однако, к счастью для многих пользователей, в последнее время на рынке достаточно активно продвигается тема упрощенных флагманов — это когда производитель берет свой мощный гаджет, ставит туда чуть более простой процессор, хороший качественный дисплей и чуть более простые камеры. После этого смартфон отправляется в релиз по более доступной цене, которая позволяет большинству наслаждаться этим гаджетом.Так произошло и со смартфоном Samsung Galaxy Note 10 Lite — он хотя и Lite, но все еще может похвастаться достаточно привлекательным дизайном, отличной системой камер, производительным процессором и прочими бонусами, которые для многих настолько важны и привлекательны. И не будем забывать, что устройство получает все свежие обновления операционной системы, поддерживает массу фирменных аксессуаров и так далее. Это весьма оптимальный вариант для большинства потенциальных покупателей, которые хотят классный продукт, но не готовы отдавать тысячу долларов за флагман.

Lenovo K10 Note

Компания Xiaomi достаточно активно продвигает свои устройства, делая упор на их доступность, качество и производительность. Пользователь может купить смартфон среднего класса от какой-то известной компании или устройство флагманского уровня от Xiaomi. Вопрос только в том, хотите ли вы получить устройство китайского бренда. Если у вас нет предрассудков о китайских смартфонах, а сейчас они все собираются в Китае, то обязательно стоит обратить внимание на устройство Xiaomi Mi Note 10 Pro. Очень крутой продукт, который при всех своих преимуществах стоит столько же, сколько доступный смартфон от крупных брендов.При этом у этого гаджета вполне себе флагманская начинка — вы сможете без труда играть в самые интересные игровые проекты, смотреть фильмы в высоком разрешении, наслаждаться качественными фотографиями и так далее. Создатели смартфона даже оборудовали свою модель качественной системой камер, которая признана сервисом DxOMark одной из лучших на рынке. То есть, если мобильная фотография вас радует и привлекает, то можно смело обратить внимание на данный продукт и изучить его характеристики более подробно. За свои деньги этот смартфон предоставляет просто массу интересных преимуществ и бонусов.

TECNO Camon 12 Air

Компания Lenovo, собственно, выбрала тот же путь привлечения аудитории, что и компания Xiaomi. Производитель делает качественный смартфон, вроде Lenovo K10 Note, оборудует его большим дисплеем с хорошим разрешением, устанавливает производительную систему-на-чипе, ставит хорошую систему камер и продает все это добро по цене простенького гаджета от более известных брендов. Это моментально делает устройство популярным, ведь кто откажется от флагманских возможностей при доступной цене. И модель Lenovo K10 Note действительно является весьма ярким примером того, что такая тактика работает.У смартфона на лицевой панели достаточно привлекательный дисплей с хорошими углами обзора и диагональю 6,3 дюйма, плюс есть вырез небольшой под фронтальную камеру, а работает гаджет на процессоре Qualcomm Snapdragon 710. У него нет проблем с производительностью, да и восемь ядер отлично справляются как с играми, так и с приложениями самого различного формата. Добавляем сюда 6 гигабайт оперативной памяти и получаем отличное решение для абсолютно любого пользователя. Даже карту памяти покупать не нужно, ведь у смартфона 128 гигабайт встроенной памяти, этого хватит для фильмов, сериалов, игр и различных других интересных вещей.

Xiaomi Redmi Note 8T

Стоит отметить, что некоторые малоизвестные производители, которые только начали свой путь по завоеванию рынка смартфонов, выпускают просто шикарные устройства с интересным дизайном и производительной начинкой за вполне разумные деньги. К примеру, смартфон TECNO Camon 12 Air выглядит очень круто и дизайнеры этого гаджета использовали весьма интересное решение в плане фронтальной камеры — она расположена внутри экрана в специальном круглом отверстии. Благодаря этому на лицевой стороне устройства рамки очень тонкие, а сам экран занимает львиную долю пространства. Да и само решение очень привлекает внимание, ведь обычно так камеру устанавливают во флагманских смартфонах.В плане характеристик у смартфона TECNO Camon 12 Air тоже все отлично — за основу производительности устройства взят процессор MediaTek Helio A22, который работает на четырех вычислительных ядрах и предоставляет весьма высокую тактовую частоту. Этого предостаточно для запуска современных игровых проектов, для просмотра фильмов в высоком разрешении и всего в таком духе. Да, это не флагманский продукт и он будет уступать в производительности большинству потенциальных конкурентов с более высокой ценой, но среди доступных гаджетов это отличный гаджет.

Заключительным устройством в нашей подборке лучших смартфонов будет именно Xiaomi Redmi Note 8T, так как это устройство вполне можно назвать «народным» — компания выкинула из гаджета все лишнее, оставив только необходимые компоненты. К примеру, у продукта имеется хороший дисплей с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340 на 1080 точек, который автоматически привлекает к себе внимание и радует качественной картинкой. На нем приятно будет и в игры поиграть, и в чате сообщение отправить.Также смартфон может похвастаться производительной начинкой, качественной системой камер, отличным набором различных преимуществ вроде большого объема встроенной памяти. Всё это необходимо, чтобы пользователь купил смартфон за адекватные деньги и не думал о каких-то ограничениях или чем-то подобном.