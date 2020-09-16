Лучший чехол для OnePlus Z

При покупке нового смартфона многие пользователи почему-то думают, что устройство не нужно защищать дополнительно и производитель уже все предусмотрел. На самом деле это не совсем так, ведь большинство современных гаджетов, особенно что касается флагманского рынка, довольно плохо защищены и не предназначены для активного использования. К примеру, если не купить чехол для OnePlus Z, то уже через месяц активного использования на тыльной стороне устройства начнут появляться различные царапины и потертости, что в итоге перерастет в не очень привлекательную картину. И вы никак от этого не защититесь без приобретения аксессуара, даже если будете крайне аккуратно носить устройство и не бросать его на твердые поверхности.

Причина в материале — производитель хочет привлечь внимание аудитории своим гаджетом, делает тыльную панель из глянцевого материала, при этом напрочь забывает о прочности и практичности. Сам материал моментально привлекает к себе внимание, но с такой же скоростью он собирает и царапины, которые потом отлично видны. Для пользователя, который покупает устройство ради внешнего вида, это серьезный удар по удовольствию, так как гаджет будет выглядеть заметно менее привлекательно. Именно для сохранения внешнего вида гаджета пользователям и рекомендуют приобрести чехол, ведь он будет защищать продукт от различных физических повреждений. Мы тоже считаем, что это разумная трата денег.

Стоит уточнить, что стоимость чехла, если не говорить о каких-либо премиальных решениях топового уровня, довольно низкая. Вы можете купить вариант из пластика или силикона, пользоваться им какое-то время, а потом просто выбросить, чтобы приобрести другой вариант за те же деньги. При этом сам смартфон останется цел и невредим, у вас не будет проблем с его работоспособностью, не будет проблем с подбором аксессуара и так далее. Это действительно круто, что за такие небольшие деньги пользователь получает такой крутой бонус для своего гаджета. Благо, вариантов дизайна на рынке очень много, так что проблем с подбором возникать не должно.

Настоятельно рекомендуем подумать над покупкой защитного аксессуара, так как он предоставляет вам море возможностей в активном использовании смартфона. При этом недостатков у чехла, если не считать дополнительный вес, просто нет — это универсальное решение как в плане дизайна, так и в плане долговечности.
Комментарии и отзывы OnePlus Z
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