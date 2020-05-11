Лучший чехол для Samsung Galaxy A11

Начнем с самого простого — наиболее доступным вариантом выступает модель из силикона, которая является базовым вариантом. Преимущества чехла из силикона в том, что пользователь может не переживать про увеличение веса, так как силикон почти ничего не весит в принципе. Также такие модели могут похвастаться достаточно низкой стоимостью, так что пользователь вполне может заказать себе сразу несколько моделей и менять их периодически, наслаждаясь каждый раз совершенно уникальным обликом своего смартфона. Кроме того, при всех своих преимуществах у чехлов из силикона просто нет недостатков — это отличный вариант для любых ситуаций.
Конечно, есть ещё пластиковые чехлы, которые тоже выглядят отлично и справляются с защитой смартфона от мелких сколов и царапин даже лучше, чем силикон. Правда, весит чехол из пластика чуть больше, да и стоит совсем немного дороже. В плане выбора различных расцветок и вариантов рисунка тоже проблем нет, так как на рынке просто море моделей на любой вкус и цвет, можно даже выбрать чехол с собственной надписью или уникальным рисунком. Вопрос исключительно в ваших предпочтениях, ведь для кого-то нужен яркий стиль, а кому-то хватает и более простого облика.
Однако мы всегда говорим и будем говорить о том, что носить смартфон без чехла совершенно не стоит. Пользователь, который носит гаджет в первозданном виде, рано или поздно увидит на тыльной стороне своего гаджета здоровенную царапину, которая моментально испортит облик смартфона и сделать с этим уже ничего нельзя будет. Так что лучше потратит пару сотен рублей на чехол, который защитит ваше устройство от массы трагедий, чем потом бегать по сервисным центрам в поисках нового корпуса за баснословные деньги. Это наш вам совет.