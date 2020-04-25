Лучший игровой монитор. ASUS VG258QR 24.5

ASUS VG258QR

В этой подборке будут представлены лучшие, по мнению нашей редакции, мониторы, которые можно найти на рынке 2020 года.

Asus VG258Q – это 24,5-дюймовый монитор формата Full-HD с низким временем отклика 1 мс и высокой частотой обновления экрана 144 Гц, который создан специально для любителей компьютерных игр. В нем реализованы различные геймерские функции и технологии, в том числе адаптивная синхронизация FreeSync.Эксклюзивная технология ASUS GameVisual позволяет быстро настраивать монитор в соответствии с текущими задачами и условиями, чтобы получить максимально качественное изображение. Всего доступно семь режимов настройки. Между ними можно легко переключаться нажатием на специально выделенную для этого кнопку.

Основной характеристикой геймерских мониторов является время отклика ЖК-матрицы. У модели VG258QR этот параметр составляет всего 1 миллисекунду, что позволяет полностью устранить визуальные артефакты в виде темных шлейфов за движущимися объектами в динамичных играх и фильмах.

AOC C24G1

ASUS VG258QR поддерживает технологии Flicker-Free и Ultra-Low Blue Light, защищающие глаза пользователей от перенапряжения. А специально для геймеров в нём предусмотрена поддержка ASUS GamePlus и функции ASUS Extreme Low Motion Blur для снижения размытия быстродвижущихся объектов.

Монитор AOC C24G1 создавался для геймеров, который позволит получать еще больше удовольствия от игрового процесса. При разработке этого монитора учитывались потребности геймеров, специалисты смогли реализовать передовые решения.Диагональ дисплея составляет 23.6 дюйма, а максимальное разрешение выводимого изображения 1920x1080 пикселей. Экран монитора AOC C24G1 получил изогнутую форму. Дополнительно толщина рамок была уменьшена до минимума, за счет чего обеспечивается максимальное погружение в игровой процесс.

Игровую направленность выдают ярко-красные вставки на задней стенке и в основании ножки. Используется VA-матрица с технологией FreeSync. Частота обновления при максимальном разрешении – 144 Гц, а время отклика пикселя 1 мс. За счет этого не происходит смазывание изображения при быстрой смене сцен.

Также есть отдельный набор опций под эксплуатацию в играх. Включается режим, выставляются цвета, технологии LowBlue и FreeSync.

BenQ ZOWIE XL2411P

AOC C24G1 станет хорошим выбором при поиске игрового монитора в первую очередь под сетевые шутеры. Невысокая стоимость, поддержка FreeSync, изогнутая панель, строгий внешний вид, детальные возможности настроек и функциональная подставка.

Монитор BenQ Zowie XL2411P идеально подходит для игр благодаря отменным параметрам экрана, присутствию технологии защиты зрения и высокому разрешению 1920x1080 пикселей.

Монитор BenQ Zowie XL2411P получила TN+film матрицу, которая обеспечивает отображаемое изображение естественной цветопередачей и хорошими углами обзора. 24-дюймовый экран имеет стандартное соотношение сторон - 16:9. За счет матового покрытия от прохождения игр вас не будут отвлекать солнечные блики.

Снимайте детали в движении и наслаждайтесь плавным ходом игры с монитором ZOWIE с частотой регенерации 144 Гц, которая обеспечивает плавность и точность в играх жанров FPS и MOBA.

Iiyama G-Master GB2560HSU-1

Для оптимального игрового опыта в ZOWIE предварительно загружены игровые режимы. Легко выбирайте предпочитаемый режим в зависимости от игры, в которую вы играете. Вы можете легко переключаться между этими режимами одним нажатием горячей клавиши. Также монитор BenQ Zowie XL2411P оснащен разъемами DVI-D, HDMI и DisplayPort для подключения к нему системного блока компьютера, игровой приставки и прочих цифровых устройств.

Если вы уже являетесь или стремитесь стать хардкорным геймером, 24.5 дюймовый монитор G-MASTER GB2560HSU, известный как Red Eagle, это то что вам нужно, чтобы полностью раскрыть свой игровой потенциал.Вооружившись технологией FreeSync, частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс, вы можете принимать решения с долей секунды и забывать о эффектах призраков или проблемах размазывания.

Быстрая частота обновления и частота кадров гарантируют плавную, свободную от размытия и судороги графику,с более низкой задержкой и запаздыванием, улучшающим время отклика для быстрых игр. Особенно подходит для игр с быстрым темпом, таких как FPS, гонщики, MOBA и спорт, где частота обновления 144 Гц обеспечивает четкие и резкие изображения, необходимые для повышения вашей игры.

Возможность регулировки яркости и темных оттенков с помощью черного тюнера обеспечивает большую производительность просмотра в затененных областях.

MSI Optix MAG241C

Подставка с возможностью поворотов точно такая же, как и у большинства других мониторов iiyama с данной функцией. И схожесть тут не только в функциональности, но и в дизайне. Функциональность подставки весьма достойная – возможны наклоны, повороты в горизонтальной плоскости (от -45 до +45°), повороты в вертикальной плоскости (по часовой до +90°), изменение высоты в диапазоне 0…130 мм.

Монитор MSI Optix MAG241C станет отличным выбором для любителей видеоигр. Главной особенностью модели является изогнутый экран, диагональ которого составляет 23.6 дюйма.Монитор имеет черный цвет, который будет гармонировать с интерьером любого стиля. Поддерживается технология защиты зрения. Матовое покрытие экрана помогает устранить блики, поэтому даже при ярком естественном освещении монитор порадует вас изображением высокого качества.

Монитор MSI Optix MAG241C обеспечивает разрешение 1920x1080, частота при котором равна впечатляющим 144 Гц. Высокое качество изображения в динамичных сценах помогает обеспечить технология AMD FreeSync. Разработчиками монитора достигнуто время отклика пикселя, равное лишь 1 мс. Углы обзора также впечатляют: по горизонтали и вертикали они равны безупречным 178°.

Важной для многих пользователей особенностью монитора является наличие двухпортового USB-концентратора, к которому удобно подключать мышь или другие устройства. Встроенный блок питания способствует экономии свободного пространства.