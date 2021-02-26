Лучший кулер для процессора. Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0

Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0

Современные процессоры обзавелись неплохой производительностью и обеспечивают пользователя достаточно приличным набором возможностей, но нужно не забывать, что процессор еще и охлаждать нужно. Мы решили помочь с выбором лучшей системы охлаждения из всех возможных.

ID-COOLING SE-213V2

В последнее время крупные производители процессоров стали достаточно активно работать в направлении снижения потребления энергии, так что новые процессы выделяют минимум тепла и уже не требуют огромного вложения средств пользователя в сборку ПК. Например, если процессор всего на 65 Вт, то зачем вкладывать несколько тысяч рублей в его охлаждение, если на деле хватит и более простой башни. В данной ситуации настоятельно рекомендуем обратить своё внимание на модель Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0, которая при стоимости около 800 рублей обеспечит пользователя абсолютно всем необходимым.Например, производитель использует большой радиатор из алюминия, две тепловые трубки из меди, плюс контактную пластину и вентилятор собственного производства на 80 миллиметров. Этого предостаточно, чтобы охлаждать самые современные процессоры, если они не поддаются разгону — в этом случае номинальная теплоотдача будет довольно низкой, а башня даже работая на половине оборотов вентилятора будет отлично справляться с охлаждением процессора. При этом башня достаточно компактная, легкая и стоит крайне дешево, так что мы смело можем рекомендовать устройство всем, кто хочет недорого охладить свой процессор без разгона.

Zalman CNPS9X Optima

Прямым конкурентом для данной башни выступает модель ID-COOLING SE-213V2, которая тоже стоит вполне разумных денег, пусть и немного дороже предыдущего конкурента, при этом пользователь получает еще больший радиатор из алюминия, три тепловых трубки из меди, вентилятор на 120 миллиметров и возможность охлаждать уже 130 Вт тепла. Учитывая, что для большинства пользователей этого будет предостаточно, можно с уверенностью сказать, что башня с лихвой окупает себя на всех современных процессорах, если вы не будете заниматься разгоном по множителю. Все же у большинства процессоров 65 Вт тепла, а здесь у нас вдвое больше рассеивается.Конечно, при желании пользователь вполне может заниматься разгоном и на этой башне, так как поддерживается тот же новейший сокет LGA 1200, но в этом случае процессор будет выделять больше тепла, а значит, вентилятору придется крутиться куда активнее, дабы охладить всё это тепло. Если у вас закрытый корпус, то можно не бояться лишнего шума, но, конечно, разгон будет доводить данную башню до предела своих возможностей. С другой стороны, при цене в 990 рублей модель предоставляет безумное количество различных преимуществ, которые вполне стоят этих денег. Никаких серьезных проблем у башни нет, да и высота у нее достаточно приемлемая — поместится в любой корпус.

Deepcool Lucifer V2

С другой стороны, если высота процессорного кулера не является проблемой и ваш корпус вполне может вместить достаточно высокую модель, то стоит обратить своё внимание на башню Zalman CNPS9X Optima, которая оборудована еще большим радиатором из того же алюминия, тепловых трубок здесь уже четыре, а вентилятор на 120 миллиметров создает достаточно мощный поток воздуха. Это важное преимущество на самом деле, так как вентиляторы бывают разные и оценивать систему исключительно по диаметру лопастей не совсем разумная затея. Здесь воздушный поток в два раза выше, чем у потенциальных конкурентов, так что настоятельно рекомендуем присмотреться.Естественно, производитель позаботился о том, чтобы его продукт работал с самыми современными сокетами, так что установить башню на новомодный LGA 1200 будет вовсе не сложно. Другое дело, что он от LGA 1151 ничем не отличается в плане крепления, но это уже другой разговор. Более того, стоит отметить, что производитель из-за довольно высокой посадки радиатора увеличил высоту башенного кулера до 156 миллиметров, так что поставить планки ОЗУ под него будет просто и легко, но стоит учитывать этот параметр при сборке компьютера — не каждый корпус может вместить башню такой высоты. Да и стоимость в этом случае уже немного выше потенциальных конкурентов, но она объясняется подсветкой вентилятора и более мощным потоком воздуха.

be quiet! Pure Rock Slim

В определенных случаях пользователь хочет собрать достаточно производительный компьютер, покупает мощнейший процессор и занимается его разгоном по множителю. Это действительно полезное занятие, так как те же процессоры Intel с К-индексом можно разогнать до приличных частот и получить прирост в производительности за бесплатно. Другое дело, что при номинальной теплоотдаче в 65 Вт реальные показатели при разгоне могут быть вдвое выше, так что если вы не хотите слышать гул вентилятора башни, который работает на 100%, то стоит обратить внимание на что-то более мощное. Например, на башню Deepcool Lucifer V2, которая справится с любым процессором на рынке.Дело в том, что производитель использует сразу шесть тепловых трубок, а радиатор имеет просто безумный объём — он больше, чем все предыдущие радиаторы вместе взятые. При этом на лицевой части радиатора устанавливается фирменный вентилятор на 140 миллиметров, который создает воздушный поток в 81 CFM. Чтобы вы понимали, это в три раза больше, чем у первого кулера в данной статье. Соответственно, Deepcool Lucifer V2 может рассеивать до 300 Вт тепла — даже самый мощный процессор Intel при максимальном разгоне будет нагреваться до 220-250 Вт, оставляя пользователю приличный запас по оборотам в минуту. Но, правда, стоимость продукта перевалила за 3 тысячи рублей.

Завершает нашу подборку достаточно качественная и недорогая башня от известного бренда, которая позволит пользователю с комфортом собирать свой игровой компьютер или рабочую станцию. Дело в том, что производитель использует при достаточно компактном радиаторе из алюминия три тепловых трубки из меди, которые при этом отлично передают тепло и справляются с поставленными задачами. Также производитель установил здесь фирменный вентилятор на 92 миллиметра, а общая высота башни позволяет с комфортом устанавливать башню в любой корпус. Это на самом деле важное преимущество, особенно если вы хотите собрать компактную систему.Конечно, стоит понимать, что производитель использует достаточно качественный вентилятор, так что он работает тихо даже на максимальных оборотах, но за счет этого и стоимость системы выросла. Если самые доступные модели вы могли приобрести за тысячу рублей или за две, то данная модель при отсутствии каких-либо выдающихся характеристик обойдется в 2500 рублей. Достаточно дорогое удовольствие на самом деле, особенно если учитывать, что помимо надежности производитель на фоне других продуктов особо не выделился, но это всё равно достаточно качественная модель.