Лучший кулер для процессора. PCcooler GI-X5R

Deepcool GAMMAXX 400 Blue

При сборке компьютера пользователи больше всего внимания обращают именно на видеокарту и процессор, тогда как на охлаждение для того самого процессора многие пользователи просто не хотят отдавать много денег. Ведь охлаждение процессора не приносит дополнительную производительность. Однако это тоже достаточно важный компонент системы, на котором не стоит экономить. О нем мы сегодня и поговорим более детально.

Deepcool GAMMAXX 300

Стоит сказать, что данная башня пользуется невероятной популярностью на рынке уже достаточно длительное время и даже не думает сбавлять обороты. Формула успеха довольно простая — производитель использует качественные компоненты при низкой стоимости продукта. К примеру, у Deepcool GAMMAXX 400 Blue радиатор имеется из алюминия, есть вентилятор с довольно неплохим потоком воздуха, есть четыре медные тепловые трубки. Все это позволяет системе охлаждать процессор на достаточно высоком уровне, хотя сама башня при этом стоит сущие копейки. Именно благодаря этому устройство и пользуется таким спросом.Производитель заявляет, что у башни Deepcool GAMMAXX 400 Blue хватает мощности для охлаждения процессора с теплопакетом 130 Вт. Для понимания ситуации — довольно горячие процессоры компании Intel выдают 95 Вт под нагрузкой, то есть этой башни с головой хватит для того, чтобы запускать игровые проекты или работать с какими-то приложениями. Конечно, это не самая стильная система и вентилятор здесь хоть и светится, но довольно доступно. Однако за эти деньги найти что-то более привлекательное у вас просто не выйдет, так как конкуренты стоят хоть каплю, но дороже.

PCcooler GI-X5R

Конечно, не всем пользователям обязательно нужно покупать предыдущую модель, которая обладает определенными преимуществами и может порадовать потенциального покупателя действительно высоким уровнем качества. Некоторым пользователям достаточно простой башни, которая будет спасать от различных перегревов и при этом будет обладать еще более низкой стоимостью. Это весьма ожидаемо, ведь некоторые пользователи собирают максимально доступные системы и не планируют ставить дорогие модели для охлаждения процессора. В этой ситуации обязательно стоит посмотреть в сторону модели Deepcool GAMMAXX 300, которая идеально справляется с охлаждениям недорогих процессоров.Собственно, у продукта тоже имеется довольно неплохой радиатор из алюминия, тепловые трубки из меди с прямым контактом с пластиной, плюс вентилятор фирменный, который создает приличный поток воздуха. Конечно, не стоит рассчитывать на какие-то невероятные показатели, но производитель всегда славился своими надежными вентиляторами и сейчас ситуация не изменилась совершенно. Более того, Deepcool GAMMAXX 300 вполне способен охладить даже довольно горячий процессор, просто стоит понимать, что в этом случае вентилятор будет работать на максимальных оборотах, издавая максимальный уровень шума.

Zalman CNPS10X Optima

Можно с уверенностью сказать, что башня PCcooler GI-X5R является если не лучшим, то одним из лучших решений на рынке. Опять же, производитель не придумал ничего нового или уникального, ведь все уже давно было придумано заранее. Инженерам компании достаточно было взять уже готовые решения, собрать недорогую систему и отправить ее в продажу по доступной для пользователя цене. Все, этого достаточно, чтобы пользователь наслаждался сборкой компьютера и не думал много лет о том, что ему нужно обновить или заменить систему охлаждения своего процессора. В этом плане PCcooler GI-X5R действительно отлично себя зарекомендовала, так как продукт отличный и стоит вполне разумных денег.Достаточно важным преимуществом PCcooler GI-X5R в техническом плане мы считаем прямой контакт тепловых трубок с пластиной процессора. Благодаря этому температура сразу переходит на крышку, а не передается сначала на контактную площадку, а потом уже на процессор. Это улучшает обмен теплом, который в данном случае проходит просто идеально. Также стоит отметить больших размеров радиатор из алюминия, пять тепловых трубок из меди и большой вентилятор с окантовкой, которая еще и подсвечивается. Очень даже достойное решение за свои деньги, которое вам точно понравится и принесет просто море положительных эмоций при сборке.

Arctic Freezer 34 eSports DUO

Компания Zalman всегда была на хорошем счету и показывала отличные продукты за вменяемые деньги, что, если честно, радует. Пользователь может с уверенностью поставить галочку в фильтрах по производителю и получить действительно хороший продукт для своей системы, который справляется с любыми поставленными задачами и при этом не требует от потенциального покупателя большого бюджета или постоянного обслуживания. Вы просто покупаете Zalman CNPS10X Optima, ставите систему себе в корпус и начинаете наслаждаться работой ПК. Не нужно даже думать о том, что вскоре придется что-то менять или что башня не справится с поставленными задачами.Основное преимущество именно этой модели, конечно, в низкой стоимости, ведь производителю нужно привлекать пользователя и ради этого он делает свой продукт доступнее, чем у потенциальных конкурентов. К счастью, устройство сделали доступным без потери качества, так что поломок или претензий к работе Zalman CNPS10X Optima у вас точно не возникнет. Это довольно тихая башня, которая в закрытом корпусе практически не издает шума, плюс вы сможете запихнуть ее почти в любой корпус, ведь профиль у модели низкий. Своих денег данная модель точно стоит.

Завершающим штрихом нашей статьи выступит система охлаждения Arctic Freezer 34 eSports DUO, которая обладает более высокой стоимостью и при этом может охладить даже довольно горячий процессор под нагрузкой. Это действительно крутое решение, которое можно посоветовать даже тем, кто собирает дорогой игровой компьютер и хочет, чтобы температуры внутри корпуса не превышали дозволенных значений. Для этого можно смело использовать Arctic Freezer 34 eSports DUO, ведь конкурентов в этом диапазоне цен довольно немного и они все проигрывают данной модели. Да и зачем брать что-то иное, если и это устройство просто шикарно справляется с поставленными задачами.Преимуществом башни Arctic Freezer 34 eSports DUO можно назвать наличие сразу двух вентиляторов, которые, естественно, создают больший поток воздуха. Это весьма приятно, ведь чем выше поток воздуха, тем быстрее охлаждается радиатор, а он в свою очередь передает температуру на крышку процессора. Значит, наличие двух вентиляторов обеспечивает пользователя более низкими температурами при вполне адекватной стоимости самой башни. Добавляем сюда дополнительные бонусы в виде специфического строения крыльчатки вентилятора, благодаря чему устройство работает максимально тихо, и получаем классный продукт, который не стыдно посоветовать всем и каждому.