Лучший кулер для процессора до 3500. PCcooler GI-X6R

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Кулер для процессора PCcooler GI-X6R

Кулер для процессора PCCooler GI-X6R [CLPCC_X6R] с черным цветовым исполнением и стильной красной подсветкой оснащается основанием из алюминия и меди, никелированным алюминиевым радиатором и никелированными теплотрубками.

Наибольшая рассеиваемая тепловая мощность у такого процессорного кулера составляет 160 Вт, что делает его оптимальным для игровой сборки с разогнанным ЦПУ. В устройстве предусмотрен один вентилятор размером 120x120 мм, подключаемый к разъему 4-pin и управляемый материнской платой через широтно-импульсную модуляцию.

Допускается монтаж второго кулера для повышения эффективности рассеивания тепла.

При вращении со скоростью 1000-1800 об/мин вентилятор процессорной системы охлаждения PCCooler GI-X6R [CLPCC_X6R] создает не более 26.5 дБ шума. Устройство является универсальным, будучи совместимым с ЦПУ на сокетах LGA 1151-v2, LGA 1156, AM3, LGA 1155. Оно поставляется в комплекте с термопастой.

Кулер для процессора ID-COOLING SE-207

ID-Cooling SE-207 - башенный кулер с двухсекционным радиатором, который способен без труда рассеивать 250 Вт тепловой энергии.
Габариты ID-Cooling SE-207 Twin Tower составляют 122(Д) х 139(Ш) х 159(В) мм при массе около 950 грамм. За отвод тепла от медного никелированного основания к двум массивам алюминиевых пластин отвечают семь медных теплотрубок диаметром 6 мм.

Охладитель комплектуется двумя 120-мм вентиляторами на гидравлическом подшипнике. Установленный спереди вентилятор работает на фиксированной скорости вращения в 1300 об/мин, обеспечивая поток воздуха 56 CFM (95 м³/час) при уровне шума 30 дБА.

Вторая вертушка поддерживает ШИМ-регулировку скорости в пределах от 700 до 1800 об/мин, характеризуется производительностью до 74,5 CFM (126 м³/час) и максимальным шумом 35.2 дБА.

Свежевыпущенный процессорный кулер ID-Cooling SE-207 можно отнести к классу суперкулеров. Конструкция двухсекционной башни, большое количество тепловых трубок (диаметром 6 мм), и изначальная предрасположенность к установке трех вентиляторов – атрибуты суперкулера.

Кулер для процессора Deepcool REDHAT

Кулер для процессора DEEPCOOL REDHAT – отличное решение для использования в компьютерных сборках. Он гарантирует прекрасное охлаждение ЦП, исключает его перегрев под нагрузками. Благодаря кулеру увеличивается эксплуатационный ресурс процессора, он не сбрасывает частоты для снижения температуры, поддерживается высокая производительность чипа.
Эта система охлаждения рассеивает мощность до 250 Вт. Параметр значительный, поэтому кулер DEEPCOOL REDHAT можно смело рекомендовать для высокопроизводительных процессоров, выделяющих большие объемы тепла при работе.

У данной системы охлаждения башенная конструкция. Ее основание производится из меди, а массивный радиатор – из алюминия. В кулер встроено шесть трубок, по которым происходит транспортировка тепла. Дополнительно на основание и радиатор наносится никелированное покрытие, исключающее окисление этих деталей системы охлаждения.

Кулер совместим с большим количеством сокетов, используемых Intel и AMD. С ним поставляются крепления, термопаста и дополнительное оснащение. Установка кулера на процессор не вызовет затруднений, гарантирована его прочная фиксация.

Кулер для процессора Scythe Kotetsu Mark II (SCKTT-2000)

Кулер для процессора Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000] обеспечивает эффективное охлаждение чипа. Он совместим с широким спектром сокетов Intel и AMD. В упаковке прикладывается набор креплений для них, которые потребуются при установке.

С кулером Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000] поставляется термопаста в отдельной емкости. Она наносится на процессор перед размещением системы охлаждения. Кулер комплектуется одним 120-миллиметровым вентилятором. Но их количество можно увеличить до двух.

Подключение вентиляторов к питанию выполняется через коннектор 4-pin. Скорость вращения лопастей – 300-1200 оборотов в минуту. Регулировка параметра осуществляется в автоматическом режиме на основании текущей температуры на процессоре.

Уровень шума от кулера невысокий – 24.9 дБ. Данное оборудование генерирует минимум посторонних звуков, что положительно сказывается на комфортности работы за ПК. На компоненты кулера, в том числе на радиатор, тепловые трубки и основание, наносится покрытие из никеля. Оно исключает коррозию этих деталей. Кулер рассеивает значительную мощность – до 100 Вт, он подходит для весьма производительных процессоров.

Кулер для процессора Abkoncore CPU T404B Dual Hurricane SYNC

Кулер для процессора Abkoncore T404B Dual Hurricane SYNC [ABT404B] может эффективно рассеивать до 170 Вт выделяемой ЦПУ тепловой мощности, благодаря чему его можно успешно эксплуатировать даже в сборке с теплонагруженным разогнанным процессором.

Система охлаждения оснащается алюминиево-медным основанием, алюминиевым радиатором и теплотрубками в количестве 4 шт. Производитель указывает, что данный кулер башенного типа подходит для процессора на сокете LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, LGA 775, LGA 1151, LGA 1151v2 и LGA1200.

Поддерживающий управление через ШИМ 120-миллиметровый вентилятор процессорной системы охлаждения Abkoncore T404B Dual Hurricane SYNC [ABT404B] предназначен для присоединения к разъему 4-pin и рассчитан на вращение со скоростью 800-2000 оборотов в минуту.

Наибольшая шумность кулера, оборудованного эффектной подсветкой на красных светодиодах, составляет 33 дБ. Вместе с ним вы получите емкость с термопастой, применяемой при монтаже изделия.

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