Лучший монитор для игр. LG 27UL650 27"

LG 29UM69G 29"

Выбор монитора для игр — сложная задача. Масса матриц, различные диагонали и разрешения, отличительные особенности, дизайн и технологии. Всё это тяжело осознать и понять, но мы в этом поможем, чтобы вам было проще.

Samsung C27RG50FQI 27"

Вполне естественно в статье, в которой идет речь о лучших мониторах для чего-либо, присутствует модель от компании LG. Дело в том, что этот производитель весьма активно выпускает свои мониторы и телевизоры, при этом использует самые современные технологии и, что самое важное, сам производит матрицы. То есть, у этого производителя априори дисплеи будут дешевле, чем у конкурентов, которые покупают их у LG. При этом стоит отметить, что именно модель LG 29UM69G нам понравилась больше всего, так как при стоимости около девятнадцати тысяч рублей пользователь получает широкоформатный экран с довольно привлекательным дизайном. Что еще нужно за эти деньги?Конечно, речь не идет о совсем уж широком дисплее, это более вариант для просмотра фильмов или для тех, кто хочет играть в игры и получать более широкий обзор. Соотношение сторон составляет 21:9, разрешение достигает 2560 на 1080 точек, при этом картинка вполне четкая и яркая, чтобы вы играли с комфортом или занимались любыми другими задачами. Это, пожалуй, основное преимущество, за которое монитор стоит похвалить — матрица качественная, соотношение сторон удобное, при этом нет необходимости в том, чтобы отказывать себе помимо игр в других развлечениях. Идеальное решение за свои деньги, которое не стыдно порекомендовать к покупке.

MSI Optix MAG271C 27"

Практически то же самое можно сказать и про компанию Samsung — она выпускает свои дисплеи, достаточно качественные к тому же, при этом продает их всем компаниям, но и сама делает крутые мониторы с телевизорами. Наш взор же упал на монитор Samsung C27RG50FQI, который порадует потенциального покупателя такой фишкой как изогнутая матрица. Не можем сказать, что при диагонали в 27 дюймов это острая необходимость и без гибкого дисплея ничего бы не получилось, но это интересная особенность. И для тех, кто всегда мечтал о дисплее с выгнутой матрицей, это отличная возможность получить просто море удовольствия, насладиться необычным форматом изображения и прочими особенностями такого формата.При этом диагональ дисплея составляет 27 дюймов — этого предостаточно, чтобы пользователь получал комфорт во время игры, у него не было проблем с тем, что у него на экране слишком мелкие иконки или противники. Разрешение, естественно, достигает 1920 на 1080 точек, так что вы получаете возможность без труда играть как обычные одиночные игры, так и в довольно продвинутые шутеры или соревновательные проекты. Добавляем сюда фирменные технологии компании NVIDIA и получаем вполне достойное решение для геймера, ценящего необычные решения и современные технологии. Своих денег монитор явно заслуживает.

Xiaomi Mi Gaming Display 27"

Компания MSI относительно недавно вышла на рынок мониторов, заявив о себе как о довольно сильном игроке. Разработчики решили не экономить ни на чем, создавая качественное решение для заядлых геймеров, которые хотят получить действительно качественный продукт и пользоваться им годами. Конечно, сконцентрировался производитель на мониторах для геймеров, так как ранее компания MSI именно этим и занималась — выпускала продукцию для игроков. И нам очень понравилась модель MSI Optix MAG271C, которая не только выглядит достаточно интересно, но и обладает весьма достойным набором функций и особенностей. Нельзя сказать, что игроку это всё прямо необходимо, но бонусы мы все любим.Начать стоит с того, что диагональ дисплея здесь тоже составляет 27 дюймов, то есть, это идеальная диагональ для шутеров и соревновательных игр. При этом разрешение экрана составляет 1920 на 1080 точек, соотношение сторон 16:9, а частота обновления матрицы монитора достигает 144 Гц. Это идеально для тех, кто хочет получить качественное решение и играть в те же игры с максимально плавной картинкой. Другое дело, что не всегда это нужно — если ваш компьютер не способен выдать такую частоту кадров, то смело можете брать один из предыдущих вариантов и они вас не разочаруют. Это все же вариант для тех, кто играет более активно и на мощном компьютере.

LG 27UL650 27"

Стоит сказать, что хотя ранее компания Xiaomi выпуском мониторов не занималась, продукция у компании получается весьма достойная. Например, игровой монитор Xiaomi Mi Gaming Display активно продается и нравится пользователям со всего мира, так как устройство при адекватной стоимости дает приличные возможности для активного гейминга. Да, стоит сразу отметить, что монитор при диагонали 27 дюймов радует потенциального покупателя разрешением не Full HD, а уже 2560 на 1440 точек, так что плотность пикселей тут выше, картинка более привлекательная и мелкие детали видны лучше. Другое дело, что далеко не всегда пользователю нужно такое разрешение в играх, ведь для 2К-разрешения нужно больше мощности компьютера.Если ваш компьютер позволяет запускать игры в 2К-разрешении, то можно смело покупать такой вот монитор и наслаждаться геймплеем с полным удовольствием. Разница между 1080р и 2К действительно есть, она легко заметна и быстро привлекает внимание. Все же пользователь в данном случае может видеть четче определенные детали, сами глаза при этом меньше напрягаются. Да, конечно, этот монитор стоит дороже того, что находится в начале статьи, но взамен потенциальный покупатель получает крутой монитор с высоким разрешением. Этого вполне достаточно, чтобы объяснить цену.

Изначально пользователи даже не думали о том, что монитор LG 27UL650 является игровым решением, но это на самом деле так. Производитель использует довольно продвинутую матрицу с высокой яркостью и разрешением 3840 на 2160 точек — этого вполне достаточно, чтобы устройство выделялось на фоне конкурентов. При 4К-разрешении пользователь получает просто шикарное качество изображения, высокую плотность пикселей и прочие мелкие бонусы от данного формата изображения. При этом диагональ дисплея составляет 27 дюймов, так что качество картинки будет шикарным и увидеть пиксели вы не сможете при всем желании. Особенно это нужно тем, кто играет в одиночные игры и хочет насладиться красотами виртуального мира.Конечно, стоит сказать, что не все компьютеры могут запускать игры в 4К-разрешении, тем более на высокой частоте кадров. Это важно понимать перед покупкой данного монитора, так как если ваш компьютер не будет тянуть такую картинку, то и удовольствия от геймплея вы не получите. Более того, стоит понимать, что производитель сделал упор на качестве компонентов, на качестве подставки, так что и стоимость конечная далеко не низкая. Зато можно с уверенностью заявить, что этот монитор является лучшим для геймеров на текущий момент.