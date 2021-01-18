Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8"

Xiaomi Redmi Display 1A 23.8"

Монитор для работы, конечно, понятие растяжимое — кто-то работает с документами, кому-то достаточно использовать редактор для фото, кто-то просто просматривает почту и отвечает на письма. Вариантов на самом деле очень много, вопрос только в том, что именно нужно каждому пользователю. Мы решили выбрать универсальные варианты и отобрать из них самое лучшее, чтобы пользователь просто выбрал то, что подходит ему по бюджету, и смело купил. Итак, самое время приступать к просмотру подходящих вариантов.

DELL S2421HN 24"

Компания Xiaomi достаточно активно выпускает различные интересные новинки, делая основной упор на доступность при том же количестве возможностей и параметров, что и у конкурентов. То есть, к примеру, пользователь может взять монитор от известного бренда за двадцать тысяч или модель от Xiaomi с такими же характеристиками, но вдвое дешевле. Да, стоит понимать, что качество изображения не всегда равное, но когда речь идет об экономии в два раза, то об этом недостатке моментально забываешь, особенно если нужен монитор просто для работы дома или в офисе. И Xiaomi Redmi Display 1A в этом плане отлично справляется.Производитель предоставляет вам 24 дюйма диагонали, это весьма привлекательно для конечного пользователя, при этом имеется качественная матрица, разрешение 1920 на 1080 точек и прочная подставка. Собственно, при такой стоимости требовать от монитора большего набора возможностей было бы достаточно странно, ведь он предельно доступный. И если вам нужен монитор не для киберспорта или монтажа видео в 4К, то можно смело смотреть в сторону данного варианта. За свои деньги он предоставляет абсолютно всё необходимое, чтобы вы работали с комфортом. Да и производитель тоже весьма известный, чего уж там.

Philips 245E1S 23.8"

Естественно, у основных игроков на рынке, которые десятками лет выпускают компьютерную периферию и делают её предельно качественной, тоже есть чем ответить потенциальному конкуренту. Например, высоким спросом пользуется монитор DELL S2421HN, который относительно недавно поступил в продажу и теперь активно продается по всему миру, радуя потенциальных покупателей в первую очередь качеством. Все же данный производитель не просто так находится в топе по продажам как компьютеров, так и компьютерной периферии — всё дело в надежности, качестве и вполне адекватной стоимости. Иногда это перевешивает известность других производителей или низкую стоимость их продукции.В плане характеристик данный монитор, конечно, ничем удивительным похвастаться не может — производитель использует вполне стандартную для сегмента диагональ в 24 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек, неплохую матрицу с хорошими цветами и высокой яркостью. Никаких невероятных технологий ждать от гаджета не стоит, так как производитель явно делает упор больше на доступность, чем на остальные преимущества. Но, с другой стороны, нужно понимать, что при столь низкой стоимости это всё ещё DELL с шикарной сборкой, современным дизайном и прочими преимуществами.

BenQ GW2283 21.5"

Когда речь заходит о качественных мониторах, да еще и в доступном сегменте, то сразу хочется поговорить о продукции компании Philips, которая находится на рынке многие годы, отлично справляется с подавлением конкурентов качественной продукцией и рынок мониторов для работы тому яркое подтверждение. Монитор Philips 245E1S, который нам очень понравился своей ценой, характеристиками и прочими особенностями, подходит для данных задач идеально — дома работать с документами, заниматься дополнительными задачами, просто листать интернет и так далее очень комфортно. А большего в данном сегменте пользователи обычно и не просят, так как цена сковывает движения.Данный монитор стоит чуть дороже двенадцати тысяч рублей, за эти деньги пользователь получает достаточно большую диагональ в 24 дюйма, разрешение при этом составляет 1920 на 1080 точек, матрица выполнена по современной технологии с хорошими углами обзора и различными дополнительными преимуществами. Для многих пользователей качество картинки будет основным бонусом, на который стоит обратить внимание при покупке. Более того, нам очень понравилась компактная подставка, которая тоже дает возможность не переживать о тряске во время активных нажатий по клавишами. Отличная модель на самом деле.

Samsung S24F350FHI 23.5"

Конечно, в некоторых ситуациях пользователю нужен еще более доступный монитор, который бы на рабочем столе справлялся с поставленными задачами и при этом не требовал от пользователя большого вложения личных средств. В этом плане монитор BenQ GW2283 нам очень понравился, так как производитель дает возможность с комфортом заниматься рабочими задачами за удобным монитором с диагональю почти в 22 дюйма. Да, это меньше, чем у предыдущих гаджетов, но и стоимость продукта тоже ниже, что, конечно, весьма важно для многих покупателей. Особенно это важно в том случае, если вы покупаете монитор для домашнего использования.Да, разрешение здесь тоже 1920 на 1080 точек, так что плотность пикселей получается даже выше, чем у потенциальных конкурентов, при этом производитель вложил серьезные средства в матрицу, которая бы меньше всего нагружает зрение пользователя. То есть, если пользователю необходимо много читать текста или всматриваться в мелкие детали, то он вполне может себе позволить хоть пять часов непрерывной работы — благодаря качественной матрице никаких проблем в этом направлении быть не должно. Другое дело, что компактность все же не каждому по душе, да и иногда работать на большей диагонали гораздо комфортнее.

Весьма популярным монитором является модель Samsung S24F350FHI, которая вышла в продажу много лет назад, но до сих пор отлично продается и радует потенциальных покупателей. Причина в том, что компания Samsung сама делает матрицы для мониторов, так что пользователь получает крутой продукт за разумные деньги и получает удовольствие как минимум от качественной картинки. Да, естественно, здесь диагональ дисплея тоже 24 дюйма, а разрешение составляет 1920 на 1080 точек, чего вполне достаточно для тех, кто хочет сидеть перед монитором и работать с текстом или изображениями. При этом никаких дополнительных технологий у модели нет, но они особо и не нужны.Отдельно хотелось бы похвалить качественную подставку, которая занимает не очень много места на столе и низкую стоимость монитора, которая моментально привлекает к нему внимание. Зачем платить больше, если ведущий производитель мониторов на рынке продает устройство за разумные деньги. Правда, стоит понимать, что это монитор еще в старом дизайне компании, который выглядит не самым современным образом. Кому-то это будет важно, но если речь идет о рабочем инструменте, то зачем смотреть на дизайн, а не на сам монитор.