Лучший монитор для учёбы. Xiaomi Mi Display 23.8"

Philips 243V7QJABF 23.8"

Выбор монитора для учебы — достаточно важный момент, так как пользователь не всегда может совладать с огромным количеством различных параметров и характеристик. Мы решили вам в этом помочь, рассказав о лучших моделях на рынке.

AOC 24V2Q 23.8"

Начать предлагаем с достаточно доступного монитора Philips 243V7QJABF, который обладает всеми необходимыми для пользователя преимуществами. У данного монитора имеется диагональ в 24 дюйма, чего предостаточно для того, чтобы наслаждаться полученным контентом. На таком экране удобно читать какую-то информацию, смотреть фильмы или сериалы, просматривать лекции или записывать что-либо. Конечно, мы понимаем, что чем больше диагональ дисплея, тем комфортнее пользоваться устройством, но в этом плане стоит отметить, что и 24 дюймов хватает с головой на самом деле. Более того, производитель порадовал высоким разрешением, так что глаза не будут так уж сильно уставать во время активного использования продукта.Конечно, в плане дизайна тоже все оказалось достаточно качественным — производитель порадовал тонкими рамками дисплея, достаточно привлекательным основанием корпуса, прочной и надежной подставкой. При всем этом сама подставка не занимает много места на столе, так что пользователь может наслаждаться спокойной работой — монитор не будет постоянно шататься. Также порадовали дополнительные бонусы вроде приличного набора портов для подключения источников сигнала, а также низкая стоимость устройства. Все же мы понимаем, что сейчас важнее всего именно цена.

Xiaomi Mi Display 23.8"

DELL P2419HC 23.8"

Конечно, когда речь заходит о доступных устройствах, то сразу хочется поговорить о продукции компании AOC. Производитель делает достаточно качественные мониторы и на протяжении длительного времени выпускает их за разумные деньги, так что потенциальные покупатели могут без проблем заказать устройство и работать с комфортом. Это самое главное на самом деле, так как потенциальный покупатель хочет получить максимально доступное устройство и ему не так важно, какие там будут бонусы или особенности. Главное, чтобы монитор выдавал качественное изображение. И у AOC 24V2Q с этим нет никаких проблем — качественный продукт с большой диагональю позволяет работать с текстом не напрягая глаза.Конечно, если речь идет про длительную работу, а обычно во время учебы школьники или студенты сидят перед монитором достаточно длительное время, глаза будут уставать, так как здесь все же FullHD разрешение, так что пиксели будут видны при диагонали 23,8 дюйма. С другой стороны, нужно понимать, что производитель хотел дать возможность приобрести доступное решение, а если бы у монитора было разрешение 4К, то и цена была бы выше раза в два. В этом плане производитель сделал все правильно и пользователь получает качественный монитор с высоким разрешением для работы с документами, таблицами и интернетом.Абсолютно всегда, когда речь заходит о лучших решениях в бюджетном сегменте, мы говорим о чем-то от компании Xiaomi, так как этот производитель уже давно доказал свою возможность делать крутые продукты за вполне разумные деньги. В этот раз мы бы хотели порекомендовать монитор Xiaomi Mi Display 23.8", который обладает достаточно привлекательным дизайном и, естественно, характеристиками. В этом плане нельзя сказать, что устройство чем-то сильно выделяется на фоне остальных гаджетов в статье, так как характеристики примерно те же самые, но для своей цены параметры отличные. Производитель дает нам диагональ в 23,8 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек, а это можно назвать эталонным параметром.Конечно, нужно понимать, что в этом ценовом сегменте примерно у всех одинаковые характеристики, так что ожидать чего-либо невероятного точно не стоит. Но если вы понимаете, что хотите работать перед монитором и получать от этого удовольствие, то стоит обязательно присмотреться к данной модели. За свои деньги Xiaomi Mi Display 23.8" предоставляет достаточно преимуществ, дабы наслаждаться работой и не переживать о том, что ваши глаза будут болеть. Это главное преимущество, особенно для школьников, у которых зрение может сильно испортиться, если долго сидеть перед монитором с низким качеством изображения.

LG 29UM69G 29"

Компания Dell достаточно долго находится на рынке компьютерной техники и делает весьма качественные решения за вполне адекватные деньги — многим пользователям нравится покупать продукцию именно этого бренда из-за надежности. Например, вы можете купить монитор производителя и пользоваться им хоть десять лет — никаких проблем с экраном не будет, не появятся блики или засветы, а это довольно важный момент на самом деле. Более того, стоит отметить, что производитель порадовал нас именно этим монитором, ведь он выглядит очень стильно и современно, при этом обладает всеми необходимыми характеристиками, которые нужны потенциальному покупателю.В плане характеристик данный монитор от своих потенциальных конкурентов почти ничем не отличается, так что пользователь в данной ситуации выбирает исключительно по дизайну, качеству и приверженности бренду. Например, если вы раньше покупали технику этой компании, то вы и сейчас будете наслаждаться этим устройством, так как понимаете, что производитель делает просто шикарные продукты. Тем более, здесь диагональ почти 24 дюйма — это идеальный дисплей для того, чтобы работать, играть в игры или смотреть фильмы. Особенно для тех, кто хочет пользоваться монитором многие годы.

Главная особенность данного монитора в вытянутом дисплее — производитель решил использовать соотношение сторон 21:9, благодаря чему пользователь получает больше информации на одном дисплее. Кроме того, стоит отметить, что при работе с документам или презентациями куда приятнее и удобнее работать именно с таким соотношением сторон, ведь на одном экране помещается больше информации. Единственный минус данного решения в том, что пользователь какое-то время потратит на то, чтобы привыкнуть к широкому формату дисплея. Это действительно важно, так как после 16:9 монитор с вытянутым форматом смотрится куда более нестандартным.Также стоит сказать, что производитель порадовал нас качественным корпусом монитора, что тоже очень и очень важно. Дело в том, что данный монитор выглядит действительно стильно благодаря тонким рамкам вокруг экрана, достаточно простой подставке и прочим мелким бонусам. То есть, производитель решил сделать упор и на качестве матрицы, и на дизайна, и на дополнительных характеристиках, которые тоже играют важную роль. Вопрос только в том, стоит ли отдавать эти деньги за данный монитор, ведь на самом деле у него нет ничего настолько невероятного, чтобы три первые модели выглядели плохо. Но это уже решение пользователя, который хочет себе монитор.