Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15

Acer Aspire 3 A315-23

В последнее время из-за коронавируса и различных запретов пользователи стали работать из дома, но есть такие ситуации, когда стационарный компьютер не совсем удобен и нужен именно ноутбук. Его можно брать на работу, возить домой, в кафе, работать из любой точки мира. Идеально! А мы подобрали для вас подборку лучших решений в этом сегменте.

Lenovo Ideapad L340-15

Стоит понимать, что далеко не все пользователи подразумевают под работой на ноутбуке какие-то сложные задачи вроде обработки информации, видео, тяжелых фотографий в высоком разрешении и так далее. Нет, есть множество ситуаций, когда ноутбук нужен для работы, но связана она, к примеру, с текстом, редактурой, работой в браузере с почтой или сайтами, общению по Zoom и так далее. В подобных ситуациях крайне рекомендуем присмотреться к ноутбуку Acer Aspire 3 A315-23, который при своей весьма низкой стоимости обладает вполне достойным набором преимуществ. Например, здесь имеется достаточно большой дисплей с диагональю 15,6 дюймов.Также производитель использует за основу базовой версии ноутбука процессор AMD Athlon Silver, который обладает достаточно высокой производительностью, при этом он экономичный и не потребляет много энергии, что положительно сказывается на длительности автономной работы. Также здесь установлено 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, что позволяет работать с комфортом и удобством длительное время. За свои деньги, а стоит ноутбук действительно дешево, данных компонентов для работы предостаточно. Требовать большего от бюджетного ноутбука точно не стоит.

ASUS VivoBook 15 X512

Компания Lenovo достаточно давно на рынке ноутбуков и отлично себя показывает в этом сегменте электроники. Например, компания продает больше ноутбуков, чем некоторые более известные в мире бренды. Это объясняется достаточно низкой стоимостью на модели, ярким примером чего является ноутбук Lenovo Ideapad L340-15 — он продается за 33 тысячи рублей, при этом у него дисплей с диагональю 15,6 дюймов, многоядерный процессор, 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Этого предостаточно для комфортной работы с документами и в целом с офисным пакетом.При этом производитель позаботился о том, чтобы его ноутбук был оборудован достаточно качественной клавиатурой, приличных размером сенсорной панелью, тонкими рамками вокруг дисплея и приличным набором портов для подключения периферии. Естественно, пользователь может брать не базовую модель, которая, конечно, достаточно простая в плане производительности, но тогда и стоимость будет заметно выше. Если есть необходимость просто работать с документами и не более, то данная модель справляется идеально. Можно и интернет сёрфить, и с таблицами работать, и общаться в Zoom. За эти деньги — прекрасный ноутбук.

Apple MacBook Air 13 Late 2020

Примерно аналогом по производительности и возможностям выступает ноутбук ASUS VivoBook 15, который в первую очередь привлекает внимание своими яркими цветами, стильным корпусом и тонкими рамками вокруг дисплея. Это на самом деле достаточно важный момент, так как пользователь получает ноутбук с диагональю дисплея 15,6 дюймов, который по габаритам скорее похож на 14-дюймовых конкурентов. И, конечно, это положительно сказывается на сценариях использования гаджета, который можно носить с собой, носить в сумке на работу или на учебу. Гаджет при этом достаточно легкий, а пользователь может выбрать себе какой-то яркий цвет, чтобы выделяться из толпы.В плане производительности гаджет очень хорош — в базовой комплектации пользователь получает процессор Ryzen 3 от компании AMD, так что работать на ноутбуке будет комфортно даже в том случае, если вы хотите обрабатывать какие-то массивы данных, заниматься обработкой фотографий и всё в таком духе. Все же производитель понимает, что ноутбуки приобретают не только для работы с документами, но и для того, чтобы вы могли заниматься более сложными задачами. При этом 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти никуда не делись — они поддерживают производительность ноутбука. Довольно достойный конкурент на самом деле.

Xiaomi RedmiBook 16" Ryzen Edition

Естественно, когда речь идет о ноутбуке для работы, то не упомянуть продукцию компании Apple было бы как-то странно — производитель годами выпускает ноутбуки, на которых работают ведущие специалисты со всего мира. Правда, стоимость качественных компонентов, производительного железа, материалов и оптимизированной операционной системы зашкаливает — за модель MacBook Air 13 конца 2020 года производитель запрашивает больше ста тысяч рублей. Конечно, здесь установлен качественный IPS-экран с частотой обновления 60 Гц, новый процессор линейки M1, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, так что мощность здесь и правда приличная.Но, с другой стороны, за сто тысяч можно вполне купить два ноутбука, пусть и менее производительных в различных рабочих задачах. Так что такого рода устройства покупают те пользователи, которые понимают, что они будут на ноутбуке работать длительное время, что им нужна операционная система macOS и что они морально готовы отдать за устройство 100 тысяч рублей. С другой стороны, устройства компании Apple крайне ликвидны — вы с легкостью сможете продать ноутбук через года два, потеряв небольшую долю от первоначальной стоимости. Это важно, если вы часто меняете технику, продавая устройства на вторичном рынке.

Компания Xiaomi относительно недавно вышла на рынок ноутбуков, но достаточно быстро показала, что может конкурировать с лучшими производителями благодаря крайне низкой стоимости, прочности конструкции и железу, которое не уступает ведущим игрокам на рынке. Теперь же компания представила данную модель, которая, как нетрудно догадаться из названия, основана на процессорах компании AMD. Пользователь в базовой комплектации получает процессор Ryzen 5, который отлично справляется с большинством поставленных задач, а в топовой комплектации устанавливается вовсе Ryzen 7. Это достаточно производительная база, которая говорит о том, что компания действительно хочет привлечь покупателя мощностью.Помимо этого пользователь получает диагональ дисплея в 16,1 дюйм, но благодаря тонким рамкам устройство не уступает ноутбукам с диагональю 15,6 дюймов в плане габаритов. Также поддерживать производительность ноутбука будет 8 гигабайт оперативной памяти, а встроенная память представлена твердотельным накопителем на 512 гигабайт. Этого предостаточно, чтобы пользователь с комфортом хранил весь нужный ему контент, обрабатывал фотографии, работал с музыкой или даже видео, набирал текст и всё в таком духе. Это действительно важный момент, который не может не радовать, тем более цена у ноутбука относительно низкая при таком наборе комплектующих.