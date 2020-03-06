Лучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GB

Huawei Y5 (2019)

Huawei Y6s

Начнем с самого доступного смартфона, который называется Huawei Y5 (2019) и обладает всеми преимуществами, которые необходимы большинству пользователей. Конечно, нужно понимать, что это доступный смартфон и его создавали специально для того, чтобы радовать потенциального покупателя бюджетного устройства, а значит, ждать от гаджета невероятных характеристик не стоит. С другой стороны, Huawei Y5 (2019) может похвастаться весьма неплохим дисплеем с диагональю 5,71 дюйм при разрешении 1520 на 720 точек. Этого предостаточно, чтобы вы получали от просмотра контента море удовольствия.Также стоит отметить, что у смартфона неплохой по современным меркам дизайн корпуса — на фронтальной панели можно заметить весьма небольшие рамки, которые позволяют полностью сконцентрироваться на контенте. Правда, снизу расположен «подбородок», который достаточно сильно заметен, но это болезнь всех современных смартфонов, даже флагманского уровня. На тыльной же стороне расположена система камер и логотип устройства. При своей стоимости этот гаджет предоставляет достаточно производительности, дабы вы могли получать контент, общаться и при этом не тратить слишком много денег.

Huawei Y9s

Следующим смартфоном в нашей статье станет устройство Huawei Y6s, которое является слегка улучшенной версией предыдущего продукта. Этот продукт можно посоветовать тем, кто хочет дисплей чуть большей диагонали — если у предыдущего смартфона диагональ дисплея составляла всего 5,71 дюйма, то у текущего продукта диагональ экрана составляет уже 6,09 дюйма. Собственно, разница на самом деле не очень и большая, но если вы хотите смотреть много фильмов и сериалов то, конечно, стоит отдать предпочтение большей диагонали — на ней смотреть контент куда приятнее и комфортнее, это факт.За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P35, который работает на восьми вычислительных ядрах и предоставляет достаточно высокую производительность, чтобы играть в казуальные игры, наслаждаться качественным контентом на экране и так далее. Единственный недостаток данного решения в том, что процессор все же обладает не лучшим графическим сопроцессором, а значит, поиграть в игры на максимальных настройках графики у вас не выйдет. С другой стороны, было бы странно, если бы смартфон данного уровня позволял играть в PUBG на максимальных настройках графики. За свои деньги это прекрасное устройство без всякого сомнения.

Huawei P30 lite

Естественно, в этой же линейке смартфонов есть еще более производительное устройство под названием Huawei Y9s, которое не только отлично справляется с привлечением внимания, но и выдает отличное качество снимков. Стоит сказать, что при дневном освещении устройство действительно выдает высокое качество картинки, так как производитель использует дорогие датчики изображения от известных брендов. Для пользователей, которые всегда мечтали снимать на смартфон красивые кадры, это возможность за адекватную сумму получить отличное устройство для реализации своих самых безумных идей. Кроме того, никто не мешает обрабатывать фотографии уже после съемки.Далее, стоит отметить, что производитель сюда тоже поставил качественный экран — его диагональ составляет 6,59 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек, то есть картинка здесь очень привлекательная, сочная и яркая, можно хоть книги читать, хоть в игры играть. Оперативная память представлена объемом в 6 гигабайт, а встроенная память реализована накопителем на 128 гигабайт. Этого предостаточно для того, чтобы вы с комфортом играли в любимые игры и не переживали о том, что вскоре закончится память для личного контента.

Huawei P30

Довольно часто крупные производители выпускают упрощенные версии своих смартфонов. Это весьма просто и понятно — зачем тратить громадные ресурсы на то, чтобы создать новый смартфон с нуля, если можно совершенно спокойно взять уже готовый флагман, поставить чуть проще камеры, процессор и меньше памяти. Получается очень доступное решение с классным дизайном, узнаваемыми преимуществами, но более простой начинкой. Для большинства пользователей этого с головой достаточно, чтобы вы получали удовольствие от игр, просмотра фильмов, общения в социальных сетях и так далее. Все же не всем нам нужны мощные флагманы, правда?При наличии более простой начинки производитель может похвастаться довольно качественным дисплеем — диагональ экрана составляет 6,15 дюйма, разрешение составляет 2340 на 1080 точек. То есть, картинка отличная и не уступает оригинальному флагману в плане качества изображения. Также продукт может похвастаться производительным процессором, отличным объемом встроенной памяти, батареей на 3300 мАч и достойной системой камер на тыльной панели. Для современного смартфона этих преимуществ более чем достаточно, особенно если вы не планируете играть в шутеры днями напролет.

Huawei P30 Pro

Естественно, флагманский смартфон может похвастаться даже более высокой производительностью в играх и приложениях благодаря более производительному процессору. За основу производительности продукта взят процессор HiSilicon Kirin 980, который работает на восьми вычислительных ядрах с высокой тактовой частотой и графическим процессором Mali-G76 MP10. Стоит отметить, что китайская компания разработала данный процессор самостоятельно, так что в плане производительности у него нет проблем, да и смартфон отлично оптимизирован для работы с этой системой-на-чипе. Да и на конечную стоимость продукта этот факт тоже повлиял.Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 6 гигабайт, чего вполне хватит потенциальному покупателю для запуска современных игровых проектов, для просмотра фильмов в высоком разрешении и всего в таком духе. Собственно, это флагман, так что проблем с производительностью у него не будет еще несколько лет. Также стоит отметить встроенную память на 128 гигабайт, которой явно хватит для полноценного использования смартфона в течение повседневной жизни. Конечно, если вам этого будет мало, можно будет задействовать облачные хранилища и прочие технологии.

На текущий момент самым производительным смартфоном компании Huawei, который находится в продаже и поддерживает Google-сервисы, является смартфон Huawei P30 Pro. Это достаточно производительное решение, которое использует всё тот же процессор, что и предыдущая модель, плюс оперативная память продукта представлена уже 8 гигабайтами, а встроенная порадует 256 гигабайтами. У некоторых пользователей компьютеров на текущий момент памяти меньше, чем у этого смартфона. Естественно, с таким объемом хранилища беспокоиться о чем-либо пользователю не придется.Также стоит отметить, что у смартфона достаточно качественный дисплей с высоким разрешением, отличный дизайн корпуса и просто шикарный набор основных камер. Для флагманского смартфона этого предостаточно, чтобы за свои деньги пользователь получил абсолютно все, что ему вообще необходимо.