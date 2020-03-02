Лучший смартфон Samsung в 2020 году. Samsung Galaxy A51 64GB

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy M30

Можно с полной уверенностью сказать, что на текущий момент смартфон Samsung Galaxy A51 является лучшим решением для большинства пользователей. Дело в том, что этот гаджет пусть и не является флагманским устройством, а значит, не обладает целым перечнем некоторых важных преимуществ, но при этом у продукта есть всё необходимое и даже больше, чтобы удовлетворить все запросы потенциального покупателя за разумные деньги. К примеру, смартфон может похвастаться диагональю дисплея в 6,5 дюйма при разрешении 2400 на 1080 точек — это достаточно качественный дисплей, чтобы вы могли играть с комфортом или фильмы смотреть.В плане аппаратной начинки тоже вопросов никаких нет — производитель использует достаточно современный процессор на восемь вычислительных ядер, оперативной памяти хватает с запасом для любых современных игр или программ, а встроенная память представлена накопителем на 64 гигабайта. Также стоит отметить качественную камеру смартфона — на тыльной стороне имеется целая система камер, которая позволяет снимать хорошие снимки при дневном освещении. Это не флагман, но за свои деньги смартфон дает массу преимуществ, которые так нужны пользователям в повседневной жизни.

Samsung Galaxy A01

Среди доступных смартфонов стоит отметить ещё и модель Samsung Galaxy M30, которая сразу привлекает своим новомодным дизайном корпуса. На лицевой панели расположен дисплей с минимальными рамками справа и слева, сверху рамки тоже достаточно небольшие и практически незаметны. Снизу имеется стандартный «подбородок», который дает возможность производителю подключить шлейф дисплея к устройству. Без данного элемента дизайна, к сожалению, не обойтись. Также стоит отметить в верхней части корпуса вырез под камеру — все же смартфон без фронтальной камеры пока что невозможен, люди изредка, но делают селфи.У данного смартфона тоже весьма качественный дисплей — диагональ достигает 6,4 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек, матрица при этом выполнена по технологии AMOLED с отличными углами обзора, реалистичной цветопередачей и прочими преимуществами. Более того, нужно понимать, что это единственная на рынке матрица, которая может похвастаться настоящим черным и белым цветами. В плане производительности гаджет звезд с неба не хватает, но фирменный процессор от Samsung неплохо справляется как с играми, так и с различными развлекательными приложениями. Нужно понимать, что это хоть и не флагман, но у него есть абсолютно все необходимое для комфортного использования.

Samsung Galaxy A71

Нужно понимать, что не всем пользователям нужен мощный смартфон для игр, просмотра фильмов в дороге, различных съемок в путешествиях. Есть пользователи, которые используют смартфон, как средство связи — звонят, пишут сообщения, отвечают на почту, смотрят карты, заказывают такси и так далее. Им не нужен мощный смартфон за баснословные деньги, так как даже стандартного набора функций им предостаточно. И специально для пользователей с простыми запросами к смартфону была выпущена модель Samsung Galaxy A01, которая выглядит очень круто и обладает абсолютно всем необходимым для комфортной работы.К примеру, у смартфона Samsung Galaxy A01 имеется дисплей с диагональю 5,7 дюйма, который может похвастаться весьма неплохим разрешением в 1520 на 720 точек. Это достаточно качественное изображение, чтобы общаться в социальных сетях, отправлять сообщения и делать все остальные дела, которые нужны человеку в повседневной жизни. Да, процессор здесь не такой уж мощный — поиграть в игры на максимальных настройках графики точно не выйдет. Но, с другой стороны, у устройства цена такая, что никто даже не подумает сказать, что это недостаток. Отличный гаджет с очень привлекательной стоимостью.

Samsung Galaxy S20

Естественно, далеко не всем пользователям хватит просто доступного смартфона — некоторые хотят снимать качественные фото и видео, играть в современные игры, наслаждаться различными дополнительными преимуществами современных технологий и так далее. Это действительно нормально, особенно если вы фанат игр и развлечений. В таком случае мы настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на продукт Samsung Galaxy A71 — это более мощное решение, чем те устройства, которые были продемонстрированы нами ранее, но стоимость при этом все равно достаточно низкая. То есть, отдавать слишком много денег за смартфон не обязательно.Диагональ дисплея у смартфона составляет 6,7 дюйма — это достаточно большой дисплей, который позволят с удовольствием смотреть фильмы, играть в самые современные игры, получать наслаждение от общения в социальных сетях. Отдельно хотелось бы похвалить систему камер смартфона, которая снимает просто шикарные кадры, да еще и может похвастаться различными линзами для разных ситуаций. Это более продвинутый смартфон, чем предыдущие модели, но даже при наличии большего количества бонусов гаджет остается действительно доступным.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Также стоит сказать, что флагманы у корейского производителя тоже достаточно качественные и производительные. Совсем недавно компания показала сразу три своих новых смартфона, каждый из которых является флагманом, но одна модель является упрощенной версией, а вторая оборудована приличным набором камер. Мы же советуем брать промежуточный вариант, то есть обычный Samsung Galaxy S20. У него есть мощнейший процессор, достаточно производительное железо, качественный дисплей и прочие особенности, которые делают гаджет интересным. Собственно, это неудивительно, ведь устройство является флагманом, а не представителем среднего класса.Кроме того, смартфон получил достаточно привлекательный дизайн корпуса, который тоже сразу привлекает к себе внимание окружающих. У Samsung Galaxy S20 на фронтальной стороне практически нет рамок, благодаря чему дисплей кажется еще более привлекательным, плюс на тыльной стороне система камер установлена весьма привлекательным образом. То есть, производитель вроде как дал мощное железо и классные камеры, но при этом не испортил дизайн устройства в целом. Это приятно, ведь некоторые пользователи хотят получить тонкий гаджет.

Самым топовым решением на текущий момент является смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, который может легко уделать практически любой смартфон в плане качества фото. С другой стороны, нужно понимать, что от предыдущего флагмана новинка Samsung Galaxy S20 Ultra отличается крайне слабо и если вам не нужно снимать объекты на громадном расстоянии, то и в данном гаджете особого смысла нет. Это устройство для тех, кто хочет снимать фото или видео в высоком разрешении и иметь возможность не подходить к объекту вплотную — зум до 100х позволяет делать это на громадном расстоянии. Более того, смартфон даже в 8К умеет видео писать, что для современных гаджетов просто нереально круто.Да, если у вас нет денег на такой смартфон, то можно спокойно взять любое другое устройство из статьи — оно вас удовлетворит в плане характеристик или возможностей. Если хочется самое крутое и не важно, сколько гаджет стоит, то можно взять этот флагман.