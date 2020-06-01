Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android One

Xiaomi Redmi 8 3/32GB

Многие пользователи почему-то считают, что качественный смартфон обязательно стоит дорого и если хочется взять действительно качественный вариант, то стоит обращать внимание исключительно на флагманы. На самом деле это далеко не так, ведь на самом деле на рынке есть просто море устройств, которые обладают приличным набором преимуществ, хотя стоят при этом вполне разумных денег. Давайте изучим эту тему более подробно.

Xiaomi Redmi Note 9 3/64GB

Начать статью стоит с достаточно доступного смартфона Xiaomi Redmi 8, который обладает всеми необходимыми для нас преимуществами и при этом стоит адекватных денег. Для большинства потенциальных покупателей этого уже будет достаточно, ведь вы сможете за небольшую сумму денег получить полноценный смартфон для работы, отдыха, просмотра какого-либо контента и так далее. Так вот, у смартфона Xiaomi Redmi 8 диагональ дисплея составляет 6,22 дюйма, чего вполне хватает для того, чтобы с комфортом играть в игры или получать контент в нужном объеме. Также нужно отметить, что разрешение при этом у дисплея достаточно высокое, так что проблем с потреблением тоже не будет.На лицевой панели устройства размещена фронтальная камера, которая почти незаметна из-за небольшого выреза, плюс имеется логотип компании, который тоже указывает нам на то, что устройство более-менее доступное, ведь у флагманов обычно таких логотипов никогда нет. На тыльной же стороне устройства расположена система из камер, которая обладает неплохими характеристиками. Все вместе это формирует отличное устройство, которое за свои деньги дает пользователю абсолютно все необходимое, чтобы наслаждаться приобретением долгие годы.

Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB

Следующим устройством в подборке выступит смартфон Xiaomi Redmi Note 9, который является чуть более улучшенной версией предыдущего гаджета. Смартфон, конечно, обладает целым рядом косметических преимуществ, который позволят владельцу гаджета получить больше удовольствия от его использования. Например, пользователь получает вырезанную в отверстии дисплея фронтальную камеру, которая расположена прямо внутри дисплея. Благодаря этому делать вырез в дисплее разработчикам не пришлось, плюс у пользователя будет более компактное устройство. Вопрос только в том, будет ли вам удобно использовать гаджет с таким расположениям фронтальной камеры.Конечно, в плане производительности устройство отлично справляется со всеми современными играми, различными приложениями, запуском браузера или фильмов в высоком разрешении. Если вы покупаете смартфон не только для звонков, а и для различных развлечений, то эти преимущества будут вам крайне привлекательны. Кроме того, смартфон весьма недурно снимает, что для современного пользователя тоже очень и очень важно. Отличный продукт с современным дизайном, который при этом стоит недорого и обеспечивает покупателя абсолютно всем, что только необходимо для повседневной жизни.

Xiaomi Mi A3 4/128GB Android One

В последнее время производители стали достаточно часто выпускать упрощенные или улучшенные версии своих смартфонов, чтобы привлечь внимание аудитории и при этом тратить не так уж много денег. Например, производителю не нужно тратить много денег на разработку смартфона с нуля, ведь он может просто взять и доработать уже готовое устройство. Именно так появился на свет смартфон Xiaomi Redmi Note 8T, который выглядит очень и очень круто, при этом оборудован достаточно производительной начинкой и обладает классной системой камер. Для большинства пользователей этого с головой достаточно, ведь вы сможете с комфортом работать или развлекаться.Также стоит похвалить дисплей смартфона, так как он обладает довольно высокой яркостью при наличии весьма достойного разрешения. Для пользователя, который хочет много смотреть на дисплей, а мы все на него постоянно смотрим, это лучшее решение. Конечно, нужно понимать, что это не флагманское устройство и что оно не может предоставить ту же производительность в играх или те же возможности фотографии. С другой стороны, если вы большой фанат недорогих смартфонов и хотите получить от устройства максимум возможностей, то стоит присмотреться к данному продукту.

Xiaomi Mi 9T 6/64GB

Смартфон Xiaomi Mi A3 нам понравился больше всего наличием достаточно приличного объема встроенной памяти. Для многих геймеров этого вполне достаточно, чтобы носить с собой в кармане море музыки, различных фильмов или сериалов, игр, фотографий с отпуска и еще с десяток приложений. Да, вы всегда можете купить карту памяти для практически любого смартфона, но это не так удобно, плюс на карту памяти нужно выделить дополнительные средства. С этим же гаджетом вы получаете полноценное устройство, которое сразу готово хранить все ваши данные, что достаточно приятно на самом деле. Особенно если бюджет ограничен и у вас нет денег на покупку карты памяти дополнительной.Конечно, производитель сделал упор на доступность устройства, так что ожидать какой-то невероятной производительности не стоит. С другой стороны, за эту сумму денег пользователь получит абсолютно все необходимое как для работы, так и для развлечений. Например, вы сможете с комфортом играть в игры или смотреть фильмы в высоком разрешении, плюс у вас всегда будет возможность не переживать о качество фотографий. Среди смартфонов Xiaomi этот гаджет можно смело назвать одним из наиболее привлекательных, особенно если речь идет про конкурентов других брендов, которые стоят дороже, а предоставляют пользователю намного меньше возможностей.

В свое время смартфон Xiaomi Mi 9T буквально покорил пользователей со всего мира своей доступностью при наличии флагманского процессора от компании Qualcomm. Если пользователь хот себе настолько мощное устройство, то он мог либо приобрести крайне дорогой флагман, либо же взять этот гаджет. Из недостатков нам нечего даже отметить — производитель использует качественный дисплей, у него хорошая система камер, есть весьма продвинутая фронтальная камера, которая выезжает из корпуса на специальном перископе. Благодаря этому пользователь получает полноценный дисплей, что очень важно в играх или во время просмотра очередного сериала. Все же вырезы и камеры в дисплее нравятся далеко не всем.Конечно, вопросов к производительности данного смартфона у нас нет — гаджет отлично справляется с играми, приложениям и прочим развлекательным контентом. Камеры устройства тоже снимают на достаточно высоком уровне, особенно порадовала основная система из камер, которая умеет снимать и панорамы, и портреты. Это весьма продвинутый смартфон, который после обновления линейки процессоров стал чуть более доступным, предоставив пользователям возможность за очень маленькую сумму денег получить классный продукт на каждый день.