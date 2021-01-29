Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)

Xiaomi Poco M3 4/64GB

Мобильных игр, которые почти не уступают компьютерным по графике или геймплею, в последнее время становится все больше — геймеры готовы сражаться в красивых виртуальных мирах, особенно если смартфон позволяет. И мы решили помочь вам в поисках того решения, которое точно справится с поставленными задачами.

Apple iPhone 11 128GB

Смартфон Xiaomi Poco M3 отправился в продажу относительно недавно, но моментально завоевал любовь аудитории своим интересным дизайном, качественной системой камер и, конечно же, производительной начинкой. За основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 662, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Этого обычно предостаточно, чтобы пользователь мог наслаждаться красивой картинкой на экране и не думал даже про лаги и прочие неприятности. За графику продукта, кстати, отвечает ускоритель Adreno 610, который отлично справляется со всеми современными игровыми продуктами.Также производитель использует 4 гигабайта оперативной памяти, в которой будут в фоновом режиме храниться все запущенные вами игры и приложения, а для хранения самих игр имеется 64 гигабайта встроенной памяти. Это, стоит отметить, самая базовая комплектация смартфона, но она дает всё необходимое для того, чтобы вы играли в игры места хватало даже под самые тяжелые релизы. С другой стороны, никто не мешает поставить еще карту памяти и загружать туда еще дополнительный контент. При своей стоимости это действительно крутой гаджет, который явно стоит того и обладает всем необходимым для конечного пользователя.

Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)

Несмотря на то, что большинство флагманских смартфонов различных компаний предлагают более производительное железо, компания Apple достаточно активно работает над тем, чтобы игры на ее смартфоны получали максимальный уровень оптимизации. Именно по этой причине смартфон iPhone 11 так хорош для игровых задач — он стоит относительно недорого, если смотреть на более свежую «двенадцатку», при этом здесь установлен достаточно производительный процессор, который отлично справляется с играми и обладает просто безумной производительностью на уровне консолей прошлого поколения. Благодаря этому играть на данном смартфоне будет достаточно комфортно.Главным преимуществом данного смартфона можно назвать относительно низкий уровень нагрева, огромное количество самых разных игр и качественный дисплей. Благодаря оптимизации, весьма привлекательной стоимости на фоне более дорогих флагманов, а также операционной системе, данный гаджет вполне можно назвать идеальным решением для тех, кто хочет получать от игр удовольствие в мобильном формате. Кроме того, вы без труда сможете подключить к консоли удобные геймпады, чтобы в некоторых играх действительно наслаждаться контентом даже без сенсорного дисплея. А вот недостатков у гаджета практически нет.

Samsung Galaxy S10 8/128GB

Следующим устройством, которое явно можно порекомендовать к приобретению для геймера, выступает модель Xiaomi Redmi Note 9. Данный смартфон может похвастаться диагональю дисплея в 6,53 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек, а также достаточно производительным процессором. В основе производительности смартфона лежит процессор MediaTek Helio G85, который работает на восьми вычислительных ядрах, предоставляет всё необходимое, чтобы пользователь мог с комфортом запускать любые игры. Также здесь имеется графический ускоритель Mali-G52 MC2, который делает картинку на экране смартфона очень даже привлекательной.Отдельно стоит уточнить, что устройство оборудовано 4 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Этого предостаточно, чтобы вы могли хранить на смартфоне нужное вам количество контента, при этом не переживая о том, что на что-то не хватит места. При своей относительно низкой стоимости, этот смартфон предоставляет абсолютно всё необходимое, чтобы пользователь мог сражаться в виртуальных мирах и не думать о том, что что-то его не устраивает. Более того, в последнее время Xiaomi стала активнее выпускать прошивки для своих гаджетов, то тоже положительно сказывается на работе смартфона.

HUAWEI P30 Pro 8/256GB

Если гнаться за самыми свежими и мощными смартфонами, то можно заметить, что стоимость у них огромная, а вот разница по сравнению с прошлогодними решениями не очень уж и большая. К примеру, смартфон Samsung Galaxy S10 просто шикарно справляется с игровыми задачами, у него довольно производительный процессор Samsung Exynos 9820, имеется 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт пространства для хранения личного контента. Этого с головой хватает, чтобы пользователь мог с комфортом играть в игры, запускать приложения и просто пользоваться гаджетом с комфортом. Но главное преимущество смартфона в том, что вы получаете его за адекватные деньги, ведь это устройства двухлетней давности.Например, если пользователь захочет купить свежий флагман, то он заметит, что стоимость у него может достигать ста тысяч рублей за базовую комплектацию, а некоторые более продвинутые версии обойдутся в 120 тысяч рублей. Этот же гаджет уступает новым флагманам лишь на несколько процентов в плане производительности аппаратной составляющей, но при этом стоимость устройства достигает лишь 48 тысяч рублей. Это весьма достойный показатель, который демонстрирует, что играть можно и на прошлогодних флагманах, при этом их приобретение не так сильно ударит по пользователю в плане расходов.

Завершать нашу подборку лучших смартфонов для геймеров будет модель HUAWEI P30 Pro. Да, здесь стоит отметить, что на текущий момент у компании HUAWEI достаточно плохие отношения с правительством США, так что новые флагманы компании выходят без сервисов компании Google и банально загрузить приложение через Google Play будет проблематично. С другой стороны, именно HUAWEI P30 Pro был выпущен еще до введения санкций, так что у него имеется полноценный Android и проблем с установкой приложений не будет совершенно, что не может не радовать. Более того, нужно понимать, что гаджет обладает приличной производительностью при достаточно низкой стоимости по меркам рынка.За основу производительности гаджета взят процессор HiSilicon Kirin 980, который работает на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой. За графику устройства отвечает графический ускоритель Mali-G76 MP10, который тоже отлично запускает тяжелые игры. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 8 гигабайт, а встроенной памяти у продукта целых 256 гигабайт. Этого явно хватит, чтобы хранить не только игры, но и любой другой контент. Отдельно хотелось бы отметить хорошее охлаждение, не позволяющее перегреваться устройству.